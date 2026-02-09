पाकुड़ नगर परिषद में पेयजल और जल निकासी का है समस्या, मतदाताओं को योग्य उम्मीदवार की तलाश
पाकुड़ नगर परिषद के वार्ड 3 में पेयजल और जल निकासी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं. मतदाताओं को सही उम्मीदवार की तलाश है.
Published : February 9, 2026 at 1:40 PM IST
पाकुड़: झारखंड नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित करने के बाद प्रचार-प्रसार कमोबेश जोर पकड़ लिया है. ऐसे ही पाकुड़ नगर परिषद में भी वार्ड पार्षद और अध्यक्ष पद के प्रत्याशी संपर्क अभियान के दौरान मतदाताओं के बीच जा रहे हैं. इस दौरान प्रत्याशियों के द्वारा अपने अपने वार्डों को स्वच्छ और विकसित बनाने का मतदाताओं को सपना दिखा रहे हैं. साथ ही मतदाता भी प्र्त्याशियों को अपने वार्ड में व्याप्त समस्याओं की फेहरिस्त रखते हुए उसका निदान निकालने का पक्का आश्वासन मांग रहे हैं.
वार्ड 3 में पेयजल और जल निकासी की है समस्या
पाकुड़ नगर परिषद के वार्ड संख्या 3 में बीते दो साल से पेयजल की किल्लत और जल निकासी की समस्या है. इस वार्ड के मतदाता कामगार उम्मीदवार को जिताने का इरादा बना रहे हैं. वहीं प्रत्याशी अपनी जीत पक्की करने के लिए पेयजल और जल निकासी दुरूस्ती का वादा कर रहे हैं. वार्ड 3 में करीब 4 हजार की आबादी है. जिसमें छोटी अलीगंज एवं धनुषपूजा मोहल्ले का कुछ हिस्सा शामिल है. जहां सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं. जिनका मुख्य पेशा रोजी रोजगार के लिए मजदूरी और छोटा व्यवसाय करना है. हालांकि कुछ नौकरी पेशेदार लोग भी रहते हैं.
गर्मी में चापानल से पानी आना हो जाता है बंद
वार्ड संख्या 3 में पिछले दो साल से जल निकासी की व्यवस्था दुरूस्त नहीं किए जाने के कारण नाली के गंदे पानी की बदबू से लोग परेशान हैं. वार्ड के लोगों की मुख्य समस्या पेयजल भी है. ड्राइजोन क्षेत्र रहने के कारण यहां स्थापित चापानल गर्मी के मौसम में पानी देना बंद कर देता है. शहरी जलापूर्ति योजना के शुरू नहीं होने के कारण पेयजल वार्ड के लोगों के लिए महज सपना साबित हो रहा है.
पाकुड़ नगर परिषद चुनाव में वार्ड के मतदाताओं ने भी पक्का इरादा कर लिया है कि जो प्रत्याशी पेयजल और जल निकासी की समस्या को दूर करने के लिए नजर आयेगा, उसे ही जिताने के लिए वे अपना मत डालेंगे. बता दें कि वार्ड 3 में 2001 मतदाता आगामी 23 फरवरी को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इस वार्ड से बतौर वार्ड प्रत्याशी अमन कुमार केवट को अलमारी, किरणलाल कापड़ी को बल्ला, आशीष कुमार ठाकुर को बेबी वाकर और सकील अंसारी को मोतियों की माला चुनाव चिन्ह मिला है.
