ETV Bharat / state

पाकुड़ नगर परिषद में पेयजल और जल निकासी का है समस्या, मतदाताओं को योग्य उम्मीदवार की तलाश

पाकुड़: झारखंड नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित करने के बाद प्रचार-प्रसार कमोबेश जोर पकड़ लिया है. ऐसे ही पाकुड़ नगर परिषद में भी वार्ड पार्षद और अध्यक्ष पद के प्रत्याशी संपर्क अभियान के दौरान मतदाताओं के बीच जा रहे हैं. इस दौरान प्रत्याशियों के द्वारा अपने अपने वार्डों को स्वच्छ और विकसित बनाने का मतदाताओं को सपना दिखा रहे हैं. साथ ही मतदाता भी प्र्त्याशियों को अपने वार्ड में व्याप्त समस्याओं की फेहरिस्त रखते हुए उसका निदान निकालने का पक्का आश्वासन मांग रहे हैं.

वार्ड 3 में पेयजल और जल निकासी की है समस्या

पाकुड़ नगर परिषद के वार्ड संख्या 3 में बीते दो साल से पेयजल की किल्लत और जल निकासी की समस्या है. इस वार्ड के मतदाता कामगार उम्मीदवार को जिताने का इरादा बना रहे हैं. वहीं प्रत्याशी अपनी जीत पक्की करने के लिए पेयजल और जल निकासी दुरूस्ती का वादा कर रहे हैं. वार्ड 3 में करीब 4 हजार की आबादी है. जिसमें छोटी अलीगंज एवं धनुषपूजा मोहल्ले का कुछ हिस्सा शामिल है. जहां सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं. जिनका मुख्य पेशा रोजी रोजगार के लिए मजदूरी और छोटा व्यवसाय करना है. हालांकि कुछ नौकरी पेशेदार लोग भी रहते हैं.

ईटीवी भारत संवाददाता की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

गर्मी में चापानल से पानी आना हो जाता है बंद