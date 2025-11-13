ETV Bharat / state

नशा करते हैं तो सर्दियों में जरा बचकर रहें, पड़ सकता है ब्रेन स्ट्रोक-हार्ट अटैक; कम उम्र के लोग भी हो रहे शिकार

सर्दियों में नशा क्यों बन जाता है जानलेवा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: सर्दियों के मौसम में जैसे हार्ट अटैक के मरीज बढ़ते हैं, उसी तरह ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों में भी बढ़ोतरी होती है. रक्त का संचार उचित तरीके से नहीं होने के कारण मरीज को ब्रेन स्ट्रोक पड़ता है. इसमें भी ज्यादातर ऐसे मरीज होते हैं जो नशा करते हैं, जिसमें अल्कोहल स्मोकिंग शामिल है. चिकित्सकों के मुताबिक महिलाओं और पुरुषों में अब अधिक अंतर नहीं रह गया है. 5 साल पहले ब्रेन स्ट्रोक के मामलों में पुरुषों की संख्या अधिक होती थी. लेकिन, अब ब्रेन स्ट्रोक के मामलों में महिलाओं की संख्या पुरुषों के बराबर पहुंच रही है. लखनऊ के राम मनोहर लोहिया संस्थान के न्यूरोसर्जन डॉ. कुलदीप का कहना है कि आज के समय में महिला हो या पुरुष हर कोई नशे का सेवन कर रहे हैं. यही कारण है कि ब्रेन स्ट्रोक के जो मरीज आ रहे हैं, उसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं. पहले पुरुषों की संख्या अधिक थी, लेकिन अब लगभग बराबर है. डॉ. कुलदीप ने बताया, सर्दियों में ब्रेन स्ट्रोक के केस अधिक सामने आते हैं. ऐसे में सर्दियों के मौसम में लोगों को अपना ख्याल अधिक रखने की आवश्यकता है. इमरजेंसी में इस समय ऐसे मरीज आ रहे हैं. पिछले 15 दिन में अब तक ब्रेन स्ट्रोक के 53 मरीज आ चुके हैं, जिसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल है. ब्रेन स्ट्रोक क्यों पड़ता है, क्या हैं इसके प्रमुख कारण. (Photo Credit; ETV Bharat) कम उम्र के लोगों को भी पड़ रहा ब्रेन स्ट्रोक: डॉ. कुलदीप ने बताया कि संस्थान में युवा वर्ग के लोग भी काफी आ रहे हैं, जिन्हें ब्रेन स्ट्रोक पड़ रहा है. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वह किसी न किसी तरीके का कोई न कोई नशा जरूर करते हैं, जिसके चलते उनके शरीर में बदलाव होते हैं.