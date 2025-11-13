नशा करते हैं तो सर्दियों में जरा बचकर रहें, पड़ सकता है ब्रेन स्ट्रोक-हार्ट अटैक; कम उम्र के लोग भी हो रहे शिकार

ETV Bharat / state

सर्दियों में नशा क्यों बन जाता है जानलेवा. (Photo Credit; ETV Bharat)
लखनऊ: सर्दियों के मौसम में जैसे हार्ट अटैक के मरीज बढ़ते हैं, उसी तरह ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों में भी बढ़ोतरी होती है. रक्त का संचार उचित तरीके से नहीं होने के कारण मरीज को ब्रेन स्ट्रोक पड़ता है. इसमें भी ज्यादातर ऐसे मरीज होते हैं जो नशा करते हैं, जिसमें अल्कोहल स्मोकिंग शामिल है.

चिकित्सकों के मुताबिक महिलाओं और पुरुषों में अब अधिक अंतर नहीं रह गया है. 5 साल पहले ब्रेन स्ट्रोक के मामलों में पुरुषों की संख्या अधिक होती थी. लेकिन, अब ब्रेन स्ट्रोक के मामलों में महिलाओं की संख्या पुरुषों के बराबर पहुंच रही है.

लखनऊ के राम मनोहर लोहिया संस्थान के न्यूरोसर्जन डॉ. कुलदीप का कहना है कि आज के समय में महिला हो या पुरुष हर कोई नशे का सेवन कर रहे हैं. यही कारण है कि ब्रेन स्ट्रोक के जो मरीज आ रहे हैं, उसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं. पहले पुरुषों की संख्या अधिक थी, लेकिन अब लगभग बराबर है.

डॉ. कुलदीप ने बताया, सर्दियों में ब्रेन स्ट्रोक के केस अधिक सामने आते हैं. ऐसे में सर्दियों के मौसम में लोगों को अपना ख्याल अधिक रखने की आवश्यकता है. इमरजेंसी में इस समय ऐसे मरीज आ रहे हैं. पिछले 15 दिन में अब तक ब्रेन स्ट्रोक के 53 मरीज आ चुके हैं, जिसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल है.

ब्रेन स्ट्रोक क्यों पड़ता है, क्या हैं इसके प्रमुख कारण.
ब्रेन स्ट्रोक क्यों पड़ता है, क्या हैं इसके प्रमुख कारण. (Photo Credit; ETV Bharat)

कम उम्र के लोगों को भी पड़ रहा ब्रेन स्ट्रोक: डॉ. कुलदीप ने बताया कि संस्थान में युवा वर्ग के लोग भी काफी आ रहे हैं, जिन्हें ब्रेन स्ट्रोक पड़ रहा है. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वह किसी न किसी तरीके का कोई न कोई नशा जरूर करते हैं, जिसके चलते उनके शरीर में बदलाव होते हैं.

यह बदलाव कोई एक दिन में नहीं होता है, बल्कि एक लंबे समय तक नशे के सेवन करने से होता है. युवा वर्ग इस समय अल्कोहल और स्मोकिंग बहुत करते हैं. यही कारण है कि अब युवाओं को भी ब्रेन स्ट्रोक की शिकायत हो रही है.

क्यों पड़ता है ब्रेन स्ट्रोक: डॉ. कुलदीप ने बताया कि ब्रेन स्ट्रोक तब होता है, जब मरीज के मस्तिष्क के किसी हिस्से में रक्त का प्रवाह बाधित होता है, जिससे मस्तिष्क के टिशू को ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं. यह मुख्य रूप से दो तरह से होता है.

इस्केमिक स्ट्रोक जिसमें रक्त वाहिका में थक्का जम जाता है और प्रवाह को रोक देता है. दूसरा, रक्तस्रावी स्ट्रोक, जब मस्तिष्क में कोई रक्त वाहिका फट जाती है और रक्तस्राव होता है. इन ब्लॉकेज या रक्तस्राव के कई कारण होते हैं. जिनमें उच्च रक्तचाप, धूम्रपान, मधुमेह, उच्च कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग शामिल हैं.

ब्रेन स्ट्रोक न पड़े इसके लिए क्या करें, क्या नहीं.
ब्रेन स्ट्रोक न पड़े इसके लिए क्या करें, क्या नहीं. (Photo Credit; ETV Bharat)

स्वस्थ रहने के लिए क्या करें: केजीएमयू के न्यूरोसर्जन डॉ. रवि उनियाल ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति नियमित तौर पर कुछ जांच कराए तो स्ट्रोक समेत कई अन्य बीमारियों के खतरे से बचा जा सकता है. व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर व ब्लड प्रेशर की जांच तो जरूर करानी चाहिए.

इससे बीमारी का शुरुआत में ही पता चल जाता है और वह एहतियात बरत सकता है. उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा जरूरत है, आज के समय में जो लोग नशा कर रहे हैं, उसे नियंत्रित करने की. अपनी जीवनशैली को बेहतर करने की जरूरत है.

रेगुलर स्वास्थ्य की जांच जरूर कराएं: डॉ. रवि उनियाल ने बताया कि न्यूरोलॉजी विभाग में रोजाना लगभग 200 मरीजों को देखा जाता है. ब्रेन स्ट्रोक के मरीज ज्यादातर इमरजेंसी में आते हैं, जब उन्हें अचानक से ब्रेन स्ट्रोक आता है. क्योंकि शुरुआती लक्षणों में कुछ मरीजों को पता नहीं चल पाता है. जब स्ट्रोक पड़ता है तब मरीज को अस्पताल लाया जाता है. लेकिन, तब तक काफी देर हो चुकी होती है. इसलिए जरूरी है कि समय-समय पर अपनी सभी जांच जरूर कराएं.

