ETV Bharat / state

बिना प्यास भी पीएं पानी; ठंड में बढ़ जाता है हार्ट अटैक-ब्रेन स्ट्रोक के साथ इन बीमारियों का खतरा

अस्थमा और सांस की बीमारी: डॉ. देवेश ने बताया कि सर्दियों के मौसम में ज्यादातर अस्पताल की चेस्ट रोग विभाग में मरीजों की संख्या बढ़ती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सर्दियों में अस्थमा, सीओपीडी और सांस में लेने में समस्या वाले मरीजों की दिक्कतें पड़ जाती है. ठंडी हवा सांस की नलियों को सिकोड़ देती है. साथ ही धुआं, कोहरा और प्रदूषण समस्या बढ़ाते हैं.

ठंड में बढ़ जाता है निमोनिया का खतरा: सिविल अस्पताल के सीएमएस ने कहा कि ठंड में फेफड़ों में संक्रमण का खतरा बढ़ता है. जब तापमान में गिरावट होती है तो फेफड़े में संक्रमण का खतरा अधिक होता है. बुजुर्ग, बच्चे और कमजोर इम्युनिटी वाले लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं. इसलिए सर्दियों में विशेषज्ञ आम जनता को यह समझते हैं कि सर्दी में जितना हो सके बच के रहने की आवश्यकता होती है.

वायरल का होता है खतरा: डॉ. देवेश ने कहा कि ठंड में वायरस ज्यादा समय तक जीवित रहते हैं. लोग बंद कमरों में रहते हैं, जिससे संक्रमण जल्दी फैलता है. ठंडी हवा से नाक और गले की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती हैं. यही कारण है कि सर्दियों में वायरल बुखार की चपेट में ज्यादातर लोग रहते हैं. और अगर घर के किसी एक व्यक्ति को वायरल बुखार होता है. तो घर के बाकी सदस्यों को भी यह प्रभावित करता है, क्योंकि वायरस के संक्रमण तेजी से फैलते हैं.

बीपी और शुगर के बढ़ने से होती हैं कई बीमारियां: डॉ. देवेश कुमार पाण्डेय ने कहा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें सर्दियों के मौसम में हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की शिकायत होती हैं इसी के कारण कई बार मरीज को कार्डियक अरेस्ट भी मरीज को पड़ता है. ब्रेन स्ट्रोक की भी शिकायत मरीज को हाई ब्लड प्रेशर के कारण ही होता है. ज्यादातर खतरनाक बीमारियां बीपी और शुगर के बढ़ने से होती है. अगर बीपी और शुगर नियंत्रित नहीं रहेगा तो उस स्थिति में हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और ब्रेन स्ट्रोक पड़ने की संभावनाएं 90 प्रतिशत तक रहती है.

चिकित्सक बच्चे, बुजुर्गों व रोगियों को ठंड से बचने की सलाह दे रहे हैं. उनका कहना है कि बिना प्यास लगे भी गुनगुना पानी पीते रहें. इससे हार्ट अटैक का खतरा कम होगा. सिविल अस्पताल के सीएमएस डॉ. देवेश कुमार पाण्डेय ने कहा कि सर्दी के मौसम में कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. इसका कारण ठंडा मौसम, कम धूप, बंद जगहों में रहना और रोग-प्रतिरोधक क्षमता का कुछ हद तक कमजोर होना होता है.

लखनऊ: बढ़ते प्रदूषण के कारण जहरीली हवा सांसों के रास्ते अंदर जाकर हृदय रोग और ब्रेन स्ट्रोक का जोखिम कई गुना बढ़ा रही है. फेफड़ों की हालत खस्ता होने लगी है. लोग थोड़ा सा काम करते ही थकने लगे हैं. सांस फूल रही है और रक्तचाप बढ़ने लगा है. सर्दी के मौसम में जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और निजी अस्पतालों में हृदय व सांस से जुड़े मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है.

गठिया और जोड़ों की समस्या: डॉ. देवेश ने कहा कि सर्दियों के मौसम में रक्त संचार धीमा हो जाता है. और ठंड से मांसपेशियां और जोड़ सख्त हो जाते हैं. जिसके कारण पुराने जख्म सर्दियों में उभर आते हैं. गठिया और जोड़ों में दर्द वाले मरीजों की समस्या बढ़ जाती है. ऐसे मरीजों को अपना अधिक ख्याल रखने की जरूरत होती है. सर्दी से बच के रहने की जरूरत होती है. जितना हो सके गर्म कपड़े पहन कर रखें. गर्म पानी से सर्दियों में नहाए. यदि धूप निकल रही है तो धूप में बैठकर जोड़ों में तेल की मालिश करके कुछ समय धूप में ही व्यतीत करें.

हाईब्लड प्रेशर की समस्या: सिविल अस्पताल के सीएमएस ने बताया कि कि आमतौर पर देखा जाता है कि जैसे ही सर्दी की शुरुआत होती है, वैसे ही सर्दी में हाई ब्लड प्रेशर के मरीज बढ़ने लगते हैं. अस्पताल के ओपीडी में हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज अधिक आते हैं. दरअसल ठंड में रक्त नलियां सिकुड़ जाती हैं. इससे ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है.

हल्के रंग का पेशाब हाइड्रेटेड होने का संकेत है. (Photo Credit: ETV Bharat)

इसलिए मरीज को सर्दियों के मौसम में अपने खान-पान का विशेष ख्याल रखना चाहिए और समय-समय पर विशेषज्ञ से परामर्श लेते रहना चाहिए. अपना चेकअप जरूर करना चाहिए. ताकि पता चल सके की बीपी की क्या स्थिति है. अगर बीपी मानक के अनुरूप नहीं है तो तुरंत चिकित्सक के पास जाएं.

मानसिक तनाव: डॉ. देवेश ने कहा कि सर्दियों के मौसम में मानसिक रोग से पीड़ित मरीजों की संख्या भी ओपीडी में बढ़ती है. उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति मानसिक रोग से पीड़ित नहीं होता है, लेकिन आमतौर पर जब मरीज किसी एक चीज के बारे में आवश्यकता से अधिक विचार कर ले तो उसे घबराहट व बेचैनी होने लगती है.

कम शारीरिक गतिविधियों के कारण बढ़ती हैं मुश्किलें: ऐसे मरीज ओपीडी में बहुत आते हैं. सर्दियों के मौसम में ऐसे मरीजों की संख्या काफी बढ़ जाती है. कम धूप और कम शारीरिक गतिविधियों के कारण ऐसा होता है. साथ ही हार्मोनल बदलाव भी होता है. यही कारण है कि सर्दियों में लोग मानसिक तनाव से ग्रसित हो जाते हैं.

महिलाओं को 2.7 लीटर पानी लेना चाहिए. (Photo Credit: ETV Bharat)

पानी का सेवन कम: उन्होंने कहा कि सर्दियों के मौसम में ज्यादातर लोगों को कम प्यास लगती है. दिन छोटा होता है तो उन्हें इस बात का आभास भी नहीं हो पता है. शरीर डिहाइड्रेशन का शिकार होता है, लेकिन ठंडा मौसम होने के कारण व्यक्ति को इस बात का आभास नहीं हो पता है.

शरीर को रोजाना 2 से 4 लीटर पानी ज़रूरत: अगर लोग तीन लीटर पानी रोजाना पी रहे हैं तो उन्हें किसी भी बीमारी का खतरा थोड़ा कम होगा. शरीर में रोजाना 2 से 4 लीटर पानी जरूर पहुंचना चाहिए. जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता है. उस स्थिति में गंभीर समस्याएं मरीज को होने लगती है. रक्त का संचार धीरे होने लगता है. जिसके कारण मरीज को हार्ट अटैक आने की भी संभावनाएं बढ़ जाती है.

ब्रेन स्ट्रोक का खतरा: उन्होंने कहा कि सर्दियों में ब्रेन स्ट्रोक के मरीज बढ़ते हैं. ब्रेन स्ट्रोक एक गंभीर और आपातकालीन स्थिति है, जिसमें मस्तिष्क को जाने वाला रक्त प्रवाह अचानक रुक जाता है या मस्तिष्क की कोई रक्त नली फट जाती है. इससे दिमाग की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होने लगती हैं. इसके चार प्रमुख लक्षण होते हैं.

पुरुषों को लगभग 3.7 लीटर पानी रोज पीना चाहिए. (Photo Credit: ETV Bharat)

सर्दी से बचने की कोशिश करें: इसमें चेहरे का एक हिस्सा टेढ़ा होना, एक हाथ या पैर में कमजोरी व सुन्नपन, बोलने में दिक्कत या अस्पष्ट आवाज और तुरंत अस्पताल ले जाना जरूरी होता है. उन्होंने कहा कि सर्दियों में रक्त का संचार धीरे होता है इस स्थिति में रक्त का थक्का जमने की संभावनाएं अधिक होती है. इसलिए कहा जाता है कि सर्दियों में कभी भी नहाते समय सीधे तौर पर सिर पर पानी न डालें. सबसे पहले पर पर पानी डालें फिर उसके बाद नहाना शुरू करें. सर्दी से बचने की कोशिश करें.

क्यों बढ़ते हैं हार्ट अटैक के केस: उन्होंने कहा कि ठंड के कारण रक्त नलियां संकरी हो जाती हैं. इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है. दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है. सर्दियों में बीपी सामान्य से अधिक रहता है. हाई बीपी हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण हैं. ठंड में शरीर से पसीना कम निकलता है.

खून में थक्का बनने की संभावना बढ़ जाती है: पानी कम पीने से खून गाढ़ा हो जाता है. इससे खून में थक्का बनने की संभावना बढ़ती है. उन्होंने कहा कि सर्दी में तला-भुना और अधिक वसा वाला भोजन बढ़ जाता है. साथ ही शारीरिक गतिविधि कम हो जाती है. इससे नसों में रुकावट का खतरा बढ़ता है. इसलिए जरूरी है कि सर्दी में सबसे पहले अपने आप को ठंड से बचाए.



सर्दियों में इन बातों का रखें ख्याल:

गर्म कपड़े पहनें, खासकर सिर और छाती ढकें.

गुनगुना पानी पिएं.

संतुलित आहार लें (फल, सब्ज़ी, विटामिन सी).

सुबह की धूप जरूर लें.

हाथ धोते रहें.

जरूरत हो तो फ्लू वैक्सीन लगवाएं.

यह भी पढ़ें- सुरेश खन्ना बनाम वकील: पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच की मांग ने पकड़ा तूल