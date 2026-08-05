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दुर्ग में ड्रिंक एंड ड्राइव केस: नशे में सड़क पर बस चलाने वाला आरोपी गया जेल

दुर्ग: यातायात पुलिस अक्सर जागरुकता अभियान के जरिए वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा से जुड़ी बातें बताता रहता है. साल में कई मर्तबा यातायात पुलिस सड़क सुरक्षा पखवाड़ा और अभियान भी शुरू करता है. बावजूद इसके चंद वाहन चालक शराब के नशे में गाड़ी चलाने से बाज नहीं आते. शराब के नशे में वाहन चलाने वाले ये भूल जाते हैं कि उनकी जान के साथ-साथ दूसरे की जान भी खतरे में पड़ सकती है. दुर्ग पुलिस ने अब ऐसे शराबी ड्राइवरों को सबक सिखाने की ठान ली है.

दुर्ग पुलिस अब नशे में वाहन चलाने वालों को गिरफ्तार कर सीधे जेल भेज रही है. पुलिस ने एक ऐसे ही ड्राइवर को पकड़ा जो नशे में सवारियों को बिठाकर तेज रफ्तार में गाड़ी दौड़ा रहा था. पुलिस ने उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है.

दुर्ग में ड्रिंक एंड ड्राइव केस (ETV Bharat)

हमारी अपील है कि कोई भी नशे की हालत में वाहन ड्राइव नहीं करें. नशे में वाहन चलाना सिर्फ आपके लिए ही घातक साबित नहीं होता बल्कि दूसरों की जान के लिए आफत साबित होता है: मणिशंकर चंद्रा, एएसपी, दुर्ग

ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट में पकड़ा गया बस ड्राइवर

दुर्ग पुलिस ने बताया कि बीते दिनों राजनांदगांव-दुर्ग-भिलाई रूट पर सवारियों की जान जोखिम में डालकर बस दौड़ा रहे गुरुनानक ट्रैवल्स के ड्राइवर जितेन्द्र देवांगन को पुलिस ने नशे की हालत में पकड़ा था. मौके पर जांच के लिए तैनात उप निरीक्षक भीखम और उनकी टीम ने जब ब्रीथ एनालाइजर से ड्राइवर की अल्कोहल जांच की तो ड्राइवर के भारी नशे में होने की पुष्टि हुई.

सीजीएम कोर्ट में किया गया पेश

​यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले इस लापरवाह चालक को पुलिस ने तुरंत हिरासत में लेकर मामला कोर्ट में पेश किया. सीजीएम कोर्ट दुर्ग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया. अदालत ने आरोपी ड्राइवर को दोषी करार देते हुए 3 दिन के साधारण कारावास और 15,000 जुर्माने की सजा सुनाई. दुर्ग जिले के इतिहास में ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले में किसी चालक को जेल भेजने का यह पहला मामला है.