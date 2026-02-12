ETV Bharat / state

बोरिंग के दौरान निकले वजनी व चमकदार पत्थर के टुकड़े, लोगों में मची लूटने की होड़

राजस्थान के अलवर में वजनी व चमकदार पत्थर के टुकड़े बने कौतूहल का विषय. यहां जानिए पूरी कहानी...

Heavy and Shiny Stone
बोरिंग के दौरान निकले वजनी व चमकदार पत्थर के टुकड़े (ETV Bharat Alwar)
अलवर: शहर के अलकापुरी क्षेत्र में गुरुवार को बोरिंग के दौरान निकले पत्थर के टुकड़े अचानक कौतूहल का विषय बन गए. जैसे ही पत्थर बाहर निकले तो पहले बोरिंग कर रहे लोगों ने कुछ टुकड़े उठाए, इसे देख स्थानीय दुकानदारों ने भी मौके पर पहुंच कर पत्थरों को उठाना शुरू किया. चमकते पत्थर निकालने के चलते लोग चांदी समझकर पत्थरों को सहेजने लगे. इस दौरान मौके पर लोगों की भारी भीड़ लग गई. हालांकि, बोरिंग में पत्थर निकालने के बाद कुछ देर बोरिंग को रोका गया.

अलकापुरी स्थित दुकानदार राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि क्षेत्र में बुधवार से बोरिंग की जा रही है. गुरुवार को करीब 700 फीट पहुंचने के बाद अचानक वजन में भारी व देखने में काले व चमकीले पत्थर के टुकड़े निकले. उन्होंने बताया कि जैसे ही यह पत्थर निकालने लगे तो सबसे पहले बोरिंग कर रहे लोगों ने पत्थर उठाए. इसके बाद लोगों को इसमें कुछ धातु होने की आशंका हुई, तो स्थानीय लोग भी पत्थर के टुकड़े लेने के लिए पहुंच गए. जिससे मौके पर लोगों की भीड़ लग गई. उन्होंने बताया कि स्थानीय पार्षद को इस बारे में सूचना दी गई, जिस पर वह भी मौके पर पहुंचे.

किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Alwar)

स्थानीय व्यक्ति योगेंद्र टांकडा ने बताया कि गुरुवार को अचानक अलकापुरी में बोरिंग से निकले पत्थर कोतूहल का विषय बन गए. इस दौरान पत्थरों को लूटने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई. उन्होंने बताया कि कुछ मात्रा में चमकीला व वजनी पत्थर निकला था, जिससे स्थानीय लोगों में भी पत्थर के टुकड़ों को लूटने की होड़ मच गई. उन्होंने बताया कि कई स्थानीय लोगों में दुकानदारों ने पत्थर के टुकड़ों को इकट्ठा भी किया है.

एक अन्य दुकानदार अजय कुमार ने बताया कि लोगों ने अफवाह फैलाई कि बोरिंग के दौरान निकले पत्थर के टुकड़े चमकीले होने के कारण इसमें चांदी की धातु है. इसके चलते लोगों ने टुकड़ों को इकट्ठा किया. उन्होंने बताया कि करीब 2 घंटे तक यही सिलसिला जारी रहा. इस तरह का वाकया करीब 2 साल पहले भी हुआ था, जहां जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर बीलेटा गांव में खुदाई के दौरान चमकीले पत्थर निकले थे. इस घटना के बाद वैज्ञानिकों की टीम भी अलवर पहुंची थी और मौके की जांच की थी.

