बोरिंग के दौरान निकले वजनी व चमकदार पत्थर के टुकड़े, लोगों में मची लूटने की होड़

बोरिंग के दौरान निकले वजनी व चमकदार पत्थर के टुकड़े ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: शहर के अलकापुरी क्षेत्र में गुरुवार को बोरिंग के दौरान निकले पत्थर के टुकड़े अचानक कौतूहल का विषय बन गए. जैसे ही पत्थर बाहर निकले तो पहले बोरिंग कर रहे लोगों ने कुछ टुकड़े उठाए, इसे देख स्थानीय दुकानदारों ने भी मौके पर पहुंच कर पत्थरों को उठाना शुरू किया. चमकते पत्थर निकालने के चलते लोग चांदी समझकर पत्थरों को सहेजने लगे. इस दौरान मौके पर लोगों की भारी भीड़ लग गई. हालांकि, बोरिंग में पत्थर निकालने के बाद कुछ देर बोरिंग को रोका गया. अलकापुरी स्थित दुकानदार राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि क्षेत्र में बुधवार से बोरिंग की जा रही है. गुरुवार को करीब 700 फीट पहुंचने के बाद अचानक वजन में भारी व देखने में काले व चमकीले पत्थर के टुकड़े निकले. उन्होंने बताया कि जैसे ही यह पत्थर निकालने लगे तो सबसे पहले बोरिंग कर रहे लोगों ने पत्थर उठाए. इसके बाद लोगों को इसमें कुछ धातु होने की आशंका हुई, तो स्थानीय लोग भी पत्थर के टुकड़े लेने के लिए पहुंच गए. जिससे मौके पर लोगों की भीड़ लग गई. उन्होंने बताया कि स्थानीय पार्षद को इस बारे में सूचना दी गई, जिस पर वह भी मौके पर पहुंचे. किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Alwar)