ETV Bharat / state

भोपाल में DRI की बड़ी कार्रवाई, 4.38 किलो एम्फेटामाइन के साथ दो ड्रग तस्कर गिरफ्तार

DRI ने भोपाल जंक्शन और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर कार्रवाई करते हुए कुल 4.38 किलो एम्फेटामिन किया जब्त. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 3.5 करोड़. सैयद आबिद की रिपोर्ट.

DRI Bhopal busted Amphetamine
भोपाल में 3.5 करोड़ की एम्फेटामाइन जब्त (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 10:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: भोपाल में डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने ड्रग तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग ऑपरेशन में 4.38 किलो एम्फेटामाइन बरामद की है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 3.5 करोड़ रुपये बताई जा रही है. कार्रवाई के दौरान DRI ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक भारतीय यात्री और एक नाइजीरियन महिला शामिल है.

DRI को सूचना मिली थी हजरत निजामुद्दीन से आ रहे यात्री के पास मादक पदार्थ

पहली कार्रवाई भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर की गई. DRI को सूचना मिली थी कि हजरत निजामुद्दीन से भोपाल आ रहे एक यात्री के पास मादक पदार्थ है. सूचना के आधार पर टीम ने भोपाल जंक्शन पर संदिग्ध भारतीय यात्री को रोककर उसके सामान की तलाशी ली. तलाशी के दौरान उसके पास मौजूद नीले रंग के डफल बैग से 2.014 किलो सफेद क्रिस्टल जैसा पदार्थ बरामद हुआ. पदार्थ की जांच NDPS किट से की गई, जिसमें एम्फेटामाइन की पुष्टि हुई.

DRI Bhopal busted Amphetamine
भोपाल में 3.5 करोड़ की एम्फेटामाइन जब्त (ETV Bharat)

दोनों कार्रवाइयों में DRI ने कुल 4.38 किलो एम्फेटामाइन जब्त

वहीं इसके बाद DRI ने दूसरी कार्रवाई रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर की. यहां आगरा कैंट से आ रही एक नाइजीरियन महिला को संदेह के आधार पर रोका गया. उसके सामान की तलाशी लेने पर चार सलवार-कुर्तों में छिपाकर रखे गए चार पैकेट मिले. पैकेटों की जांच करने पर उनमें कुल 2.368 किलो एम्फेटामाइन बरामद हुई. दोनों कार्रवाइयों में DRI ने कुल 4.38 किलो एम्फेटामाइन जब्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 3.5 करोड़ रुपये बताई गई है.

DRI Bhopal busted Amphetamine
भोपाल में 3.5 करोड़ की एम्फेटामाइन जब्त (ETV Bharat)

बरामद मादक पदार्थ को जब्त करने के साथ दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. DRI ने दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में एम्फेटामाइन कहां से लाई गई थी और इसे भोपाल में किसे सप्लाई किया जाना था. इसके अलावा दोनों मामलों के बीच किसी तरह का कनेक्शन है या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है.

TAGGED:

DRI BHOPAL BUSTED AMPHETAMINE
BHOPAL DRI BUSTED DRUG
DRI SEIZED AMPHETAMINE
BHOPAL CRIME
AMPHETAMINE BUSTED BHOPAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.