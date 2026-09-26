ETV Bharat / state

भोपाल में DRI की बड़ी कार्रवाई, 4.38 किलो एम्फेटामाइन के साथ दो ड्रग तस्कर गिरफ्तार

भोपाल में 3.5 करोड़ की एम्फेटामाइन जब्त ( ETV Bharat )

भोपाल: भोपाल में डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने ड्रग तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग ऑपरेशन में 4.38 किलो एम्फेटामाइन बरामद की है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 3.5 करोड़ रुपये बताई जा रही है. कार्रवाई के दौरान DRI ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक भारतीय यात्री और एक नाइजीरियन महिला शामिल है. DRI को सूचना मिली थी हजरत निजामुद्दीन से आ रहे यात्री के पास मादक पदार्थ पहली कार्रवाई भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर की गई. DRI को सूचना मिली थी कि हजरत निजामुद्दीन से भोपाल आ रहे एक यात्री के पास मादक पदार्थ है. सूचना के आधार पर टीम ने भोपाल जंक्शन पर संदिग्ध भारतीय यात्री को रोककर उसके सामान की तलाशी ली. तलाशी के दौरान उसके पास मौजूद नीले रंग के डफल बैग से 2.014 किलो सफेद क्रिस्टल जैसा पदार्थ बरामद हुआ. पदार्थ की जांच NDPS किट से की गई, जिसमें एम्फेटामाइन की पुष्टि हुई.