लखनऊ एयरपोर्ट पर DRI ने दो महिला और एक पुरुष तस्कर के पास से 13 करोड़ रुपये का गांजा बरामद किया
लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर थाईलैंड से आए तीन तस्कर 13 करोड़ रुपये गांजे के साथ गिरफ्तार किए गए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 3, 2025 at 10:00 PM IST|
Updated : December 3, 2025 at 10:17 PM IST
लखनऊ: थाईलैंड से अपने सामान के अंदर 13 किलोग्राम गांजा छिपाकर लाए गए गांजे के साथ तीन तस्करों को चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सोमवार (1 दिसंबर 2025) को गिरफ्तार कर लिया. बरामद गांजे की कीमत करीब 13 करोड़ रुपये बतायी जा रही है.
थाईलैंड से फ्लाइट से पहुंचे थे तीन लोग: राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सोमवार को थाईलैंड से पहुंचे तीन यात्रियों के पास से 13 किलो गांजा बरामद किया गया है. इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 13 करोड़ रुपये हैं. सूचना के आधार पर, डीआरआई लखनऊ के अधिकारियों ने थाईलैंड से फ्लाइट से लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे तीन भारतीय नागरिकों को हिरासत में लेकर उनकी तलाशी ली, तो बड़ी मात्रा में गांजा बरामद हुआ.
हाइड्रोपोनिक कैनाबिस की आशंका: डीआरआई अधिकारियों ने प्रेस नोट के माध्यम से बताया कि सोमवार को थाईलैंड से लखनऊ पहुंचे एक पुरुष तथा दो महिला यात्रियों के चेक-इन सामान की जांच के दौरान कई वैक्यूम सील पैकेट बरामद किए गए. इन पैकेटों में हरे रंग का पदार्थ मौजूद मिला, जोकि जांच में गांजा (कैनाबिस) निकला. इस प्रकार कुल 12.7 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया. बरामद ड्रग्स एक प्रकार का हाइड्रोपोनिक कैनाबिस लग रहा है, जिसे पोषक तत्वों से युक्त पानी में नियंत्रित वातावरण में उगाया जाता है.
अनुमानित कीमत लगभग 12.7 करोड़ रुपये: इसकी ताकत (पोटेंसी) सामान्य गांजा से अधिक होती है और अवैध बाजार में इसकी अत्यधिक मांग रहती है. जब्त मादक पदार्थ की अवैध बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 12.7 करोड़ है. यात्रियों को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइको ट्रॉपिक सब्सटेंसेस अधिनियम, 1985 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले की आगे की जांच जारी है.
6 महीनों में बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद: डीआरआई विभाग के अनुसार पिछले छह महीनो में चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से पिछले 6 माह में लगभग 75 किलोग्राम से अधिक की ड्रग्स बरामद की है. जिसमें कई बार उच्च गुणवत्ता वाली गांजा और अन्य मादक पदार्थो की बरामदगी की गयी है. जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 70 करोड़ से अधिक है.
