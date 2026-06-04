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बिहार में कारोबारी के आवास पर DRI की दबिश, मुंबई से आई टीम ने मारा छापा

भोला झा का मुंबई में इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का बड़ा कारोबार है,तस्करी के मामले में डीआरआई ने ये कार्रवाई की है. पढ़ें खबर

DRI RAIDS RESIDENCE OF MUKESH KUMAR
बसपा के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी भोला झा के आवास पर छापेमारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 4, 2026 at 8:00 PM IST

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शिवहर: बिहार के शिवहर में राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली. यहां जिले के बड़े व्यवसायी व बसपा के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी मुकेश कुमार उर्फ भोला झा के पैतृक निवास पर गुरुवार की दोपहर कस्टम विभाग की टीम ने छापेमारी की. जिले के पुरनहिया प्रखंड के कटैया चौक स्थित उनके आवास पर मुजफ्फरपुर एवं मुंबई की संयुक्त टीम ने कई घंटों तक तलाशी अभियान चलाया.

कौन हैं मुकेश कुमार भोला झा: मिली जानकारी के अनुसार मुकेश कुमार भोला झा साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के प्रत्याशी रहे हैं. शिवहर जिले के रहने वाले भोला झा का मुंबई में इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का बड़ा कारोबार है, जहां से कंटेनर के जरिए विभिन्न प्रकार के माल की आपूर्ति की जाती है.

क्या है मामला: गौरतलब है कि डीआरआई भारत की तस्करी-विरोधी सर्वोच्च खुफिया, जांच एवं संचालन एजेंसी है. कस्टम अधिकारी माधव कुमार ने बताया कि यह तस्करी का मामला है. मुंबई में इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का बड़ा कारोबार होने के आधार पर यह संयुक्त छापेमारी की गई. उन्होंने बताया कि व्यवसायी के बड़े भाई अरविन्द कुमार झा को पूछताछ के लिए उनकी सहमति से टीम अपने साथ ले जा रही है.

थाना अध्यक्ष ने दी जानकारी: पुरनहिया थाना अध्यक्ष प्रेमजीत सिंह ने पूरे घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए बताया कि मुकेश कुमार भोला झा के आवास पर कस्टम की छापेमारी हुई है. उन्होंने कहा कि तस्करी के संदेह के आधार पर मुजफ्फरपुर एवं मुंबई की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की.

"छापेमारी में पैतृक निवास स्थान पर कोई आपत्तिजनक सामग्री प्राप्त नहीं हुई, लेकिन अरविन्द कुमार झा को पूछताछ के लिए साथ ले जाया गया है."- प्रेमजीत सिंह, थाना अध्यक्ष, पुरनहिया

ग्रामीणों ने देखा पूरा घटनाक्रम: आसपास के ग्रामीणों के अनुसार दोपहर 12 बजे के बाद कस्टम की टीम कटैया चौक पहुंची और कई घंटों तक छापेमारी चलती रही. फिलहाल मुकेश कुमार उर्फ भोला झा बिहार से बाहर बताए जा रहे हैं.

आगे की जांच जारी: डीआरआई की टीम द्वारा इस तरह जिले के बड़े कारोबारी बसपा नेता के आवास पर की गई कार्रवाई को लेकर स्थानीय इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है. फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है.

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