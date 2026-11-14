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नारायणपुर में DRG सर्च अभियान में बड़ी सफलता, डुंगा रेकावाया के जंगल से नक्सल डंप बरामद

डुंगा रेकावाया के जंगल से नक्सली डंप बरामद ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

नारायणपुर : छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद से मुक्ति की घोषणा के बाद भी नारायणपुर जिले के अंदरूनी और जंगल क्षेत्रों में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान लगातार जारी है.इसी कड़ी में डीआरजी की टीम ने ग्राम डुंगा एवं रेकावाया के जंगल क्षेत्र में सर्च अभियान चलाकर बड़ी संख्या में नक्सलियों के इस्तेमाल की गई मशीनरी उपकरण और तकनीकी सामग्री बरामद की है.

किन चीजों की हुई बरामदगी ?