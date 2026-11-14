नारायणपुर में DRG सर्च अभियान में बड़ी सफलता, डुंगा रेकावाया के जंगल से नक्सल डंप बरामद
नारायणपुर में DRG सर्च अभियान में डुंगा रेकावाया के जंगल से नक्सल डंप बरामद किया गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 14, 2026 at 3:25 PM IST
नारायणपुर : छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद से मुक्ति की घोषणा के बाद भी नारायणपुर जिले के अंदरूनी और जंगल क्षेत्रों में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान लगातार जारी है.इसी कड़ी में डीआरजी की टीम ने ग्राम डुंगा एवं रेकावाया के जंगल क्षेत्र में सर्च अभियान चलाकर बड़ी संख्या में नक्सलियों के इस्तेमाल की गई मशीनरी उपकरण और तकनीकी सामग्री बरामद की है.
किन चीजों की हुई बरामदगी ?
बरामद सामग्री में दो ड्रिल मशीन, दो वेल्डिंग मशीन, एक कटर मशीन, तीन ब्लोअर, एक बेंच ग्राइंडर, एक टेबल ड्रिल मशीन और दो टेबल ग्राइंडर शामिल हैं. इसके अलावा ड्रिल मशीन में उपयोग होने वाला एक मोटर, आर. बॉक्स वायर, स्प्रिंग वायर, दो वेल्डिंग होल्डर, 13 वायरिंग बोर्ड, कप सीटर के दो नग और एक रॉकेट सेट भी बरामद किया गया है. वहीं मौके से बाइंडर, समानांतर कीट, ग्राइंडिंग बनाने वाला उपकरण, ड्रिल बिट, टेप रिंच, स्पैनर, वी-बेल्ट और बेंच वाइस सहित अन्य तकनीकी सामग्री भी मिली है.
अंदरुनी इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था हो रही मजबूत
हालांकि प्रेस विज्ञप्ति में इन उपकरणों के उपयोग, इन्हें जंगल में छिपाकर रखने वाले लोगों और इनके किसी विशेष गतिविधि से जुड़े होने के संबंध में विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है. गौरतलब है कि नक्सलवाद से मुक्ति के बाद बस्तर संभाग के अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, ग्रामीण क्षेत्रों में शांति का वातावरण बनाए रखने और विकास गतिविधियों को निर्बाध रूप से आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है.फिलहाल नारायणपुर पुलिस का कहना है कि नक्सल मुक्ति के बाद भी सुरक्षा बलों की सतर्कता में कोई कमी नहीं आई है. जिले के अंदरूनी और जंगल क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के साथ सघन सर्च अभियान जारी रहेगा, ताकि क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और विकास का माहौल कायम रखा जा सके.
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