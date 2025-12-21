जख्मी डीआरजी जवान ने तोड़ा दम, नारायणपुर के कड़ेनार कैंप के पास गलती से चली थी गोली
आरक्षक बलदेव हुर्रा की मौत से जवान सदमे में हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 21, 2025 at 2:47 PM IST
नारायणपुर: छोटे डोंगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कड़ेनार पुलिस कैंप के पास गलती से हुई फायरिंग की घटना में डीआरजी के एक जवान की जान चली गई. एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन से लौट रही टीम के जवान के साथ से हादसा हुआ. हादसे के बाद पूरे पुलिस महकमे में शोक की लहर है.
जख्मी जवान ने तोड़ा दम
नारायणपुर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 20 दिसंबर 2025 को नारायणपुर जिले के थाना छोटेडोंगर क्षेत्रांतर्गत एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन के लिए नारायणपुर डीआरजी की टीम रवाना हुई थी. अभियान को सकुशल पूरा करने के बाद सभी जवान 21 दिसंबर 2025 की सुबह कैंप लौट रहे थे. जब टीम कड़ेनार पुलिस कैंप के पास वाहन में सवार हो रही थी, उसी दौरान एक जवान के हथियार से गलती से मिस फायर हो गया. इस घटना में नारायणपुर डीआरजी के जवान आरक्षक बलदेव हुर्रा को सिर में गोली लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए.
पोस्टमार्टम के लिए शव को अस्पताल लाया गया
घटना के तुरंत बाद साथी जवानों द्वारा डीआरजी जवान बलदेव हुर्रा कों धौड़ाई अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार दिया गया, लेकिन अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया.
पीएम के वक्त मौजूद रहे आला अधिकारी
हादसे के शिकार हुए जवान बलदेव हुर्रा का पार्थिव शरीर जिला अस्पताल नारायणपुर लाया गया है, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है. इस दौरान मौके पर नारायणपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित जिला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. घटना को लेकर पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि यह दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई.
गम में डूबे साथी जवान
फिलहाल पुलिस विभाग द्वारा सभी वैधानिक और कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं. यह घटना पूरी तरह से एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना मानी जा रही है, जिसका किसी भी नक्सली गतिविधि से कोई संबंध नहीं बताया जा रहा है. एक बहादुर जवान की असमय मौत से नारायणपुर जिले में शोक का माहौल है, वहीं पुलिस महकमा गमगीन है.