अब ब्यास नहीं मचाएगी तबाही, ड्रेजिंग से होगा रास्ता साफ, भवन निर्माण के लोगों को मिलेगी रेत-बजरी
बरसात का सीजन शुरू होने से पहले नदी की सफाई और तटीकरण करवाने की कोशिश है. अप्रैल-मई महीने में टेंडर अवॉर्ड करने का लक्ष्य है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 3, 2026 at 3:11 PM IST|
Updated : April 3, 2026 at 3:18 PM IST
कुल्लू: ब्यास नदी से पहली बार उत्तराखंड की ड्रेजिंग पॉलिसी के आधार पर मलबा हटाया जाएगा. हिमाचल में इसकी शुरुआत कुल्लू जिले से की जा रही है. कुल्लू में इस योजना के सफल रहने पर इसे आने वाले समय में प्रदेशभर में लागू किया जा सकता है.
ड्रेंजिंग पॉलिसी के सफल रहने पर इससे जहां लोगों को निर्माण सामग्री उपलब्ध होगी, तो वहीं बाढ़ का खतरा भी कम होगा. ड्रेजिंग पॉलिसी के अनुसार नदी के बीच से निकाला जाने वाला मलबा और पत्थर क्रशर में जाएगा. इससे लोगों को भवन निर्माण के लिए बजरी, रेत और अन्य सामग्री उपलब्ध हो सकेगी. इससे जिले में रेत और बजरी की कमी भी नहीं खलेगी. इससे अवैध खनन भी रुकेगा, क्योंकि नदी से मलबा निकालने के लिए वैज्ञानिक तकनीक अपनाई जाएगी.
बाढ़ के खतरे में आएगी कमी
इस सभी साइटों से संबंधित एफसीए को पहले चरण की स्वीकृति मिल चुकी है और अंतिम स्वीकृति मिलना बाकी है. ब्यास नदी में ड्रेजिंग से निर्माण कार्यों के लिए सामग्री उपलब्ध होगी. वहीं नदी में जमा मलबा हटने से जल प्रवाह सुचारु होगा और बाढ़ के खतरे में कमी आएगी. इससे आपदा में लोगों के जान माल पर आने वाला संकट टल जाएगा.
कुल्लू से भुंतर तक ब्यास नदी में तीन साइटों को एफसीए की प्रथम चरण की मंजूरी मिल चुकी है और अंतिम मंजूरी बाकी है, उसके बाद इन्हें नीलाम कर कार्य आरंभ किया जा सकेगा.-कान्हा राम, मंडलीय प्रबंधक, वन निगम कुल्लू.
लोगों को मिलेगा सुरक्षा कवच
कुल्लू प्रशासन की योजना है कि बरसात का सीजन शुरू होने से पहले नदी की सफाई और तटीकरण का काम रफ्तार पकड़ ले. इसके लिए अप्रैल और मई महीने में टेंडर अवॉर्ड करने का लक्ष्य रखा गया है. खास बात ये है कि इस बार ‘डिजास्टर एक्ट’ के तहत प्रारूप तैयार किया गया है, ताकि कानूनी अड़चनों के बिना तेजी से काम हो सके. ऐसे में ड्रेजिंग के कार्य से भुंतर एयरपोर्ट और नदी किनारे लगते घरों को भी सुरक्षा कवच मिलेगा. गौर रहे कि साल 2023 और 2025 की ब्यास नदी की बाढ़ ने भुंतर एयरपोर्ट के रनवे और आसपास की जमीनों को काफी नुकसान पहुंचाया था. ऐसे में अब ब्यास नदी में ड्रेजिंग होने से नदी की गहराई बढ़ेगी और पानी का बहाव सीधा होगा. इससे न केवल एयरपोर्ट सुरक्षित होगा, बल्कि आसपास के लोगों के मकान, खेती वाली जमीन, बगीचे और सरकारी संपत्तियों को भी डूबने से बचाया जा सकेगा. रिवर चैनेलाइजेशन के जरिए पानी के बहाव को आबादी वाले क्षेत्रों से दूर रखने की कोशिश की जाएगी.
रास्ते में अवसाद जमा करती हैं नदियां
हिमाचल में सभी नदियां हिमालय के ग्लेशियर से निकलती हैं. पहाड़ों और जंगलों से गुजरने के दौरान अपरदन और भूमि कटाव करती हुई अपने साथ कई तरह के अवसाद लाती है. इन अवसादों में रेत, सिल्ट, मिट्टी, पत्थर, बोल्डर, लकड़ी मलबे के तौर पर लाती हैं और अपने बेसिन में जमा करती जाती हैं, इससे नदी का तल ऊपर उठा जाता है और मलबा नदी का रास्ता बंद कर देता है इससे नदी का पानी अनियंत्रित होकर आस पास के रिहायशी इलाकों में घुस जाता है और तबाही का कारण बनता है.
ब्यास कई बार मचा चुकी है तबाही
कुल्लू में पहने वाली ब्यास ने तीन दशक में कई बार तबाही मचाई है. वर्ष 1995 में ब्यास ने रौद्र रूप धारण किया था, जिसमें 96 दुकानें, 102 घराट तबाह हो गए थे, जबकि 19 हजार 300 हेक्टेयर निजी भूमि तहस-नहस हो गई थी. इसके बाद 2005, 2023, 2024 और 2025 में भी बड़े स्तर पर तबाही मचाई. जिला कुल्लू के मनाली के बाहंग से लेकर बजौरा तक ऐसे कई स्थल हैं, जहां ब्यास नदी ने बाढ़ के दौरान बार-बार नुकसान पहुंचाया है. नुकसान की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों में बाहंग, भुंतर का सब्जी मंडी इलाका, भुंतर ब्रिज, छरुडू, लुगाड भट्टी आदि शामिल हैं.
क्या है ड्रेजिंग
हिमालयन नीति के संयोजक गुमान सिंह ने कहा कि 'ड्रेजिंग से बाढ़ के खतरे को काम किया जा सकेगा. ड्रेजिंग (Dredging) पॉलिसी मुख्य रूप से नदियों के तल में जमा गंदगी, रेत, गाद (silt) और मलबे को मशीन से बाहर निकाला जाता है. इससे नदी का रास्ता खुल जाता है. नदी का प्रवाह सुनिश्चित होता है और मानसून में नदी के बहाव से नुकसान की संभावना कम हो जाती है. इसका प्राथमिक उद्देश्य बाढ़ के खतरे को कम करना और नदियों की जल धारण क्षमता को बढ़ाना है, ताकि बाढ़ के खतरे को कम किया जा सके. विशेषज्ञों के अनुसार, सालों से जमा गाद के कारण नदियों का तल ऊंचा हो गया है, जिससे कम बारिश में भी पानी किनारों को तोड़कर रिहायशी इलाकों में घुस जाता है. नई नीति के तहत चिन्हित हॉटस्पॉट्स पर ड्रेजिंग मशीनें लगाकर नदी की गहराई बढ़ाई जाएगी. कुल मिलाकर नदियों की ड्रेजिंग से बाढ़ और आपदा को टाला जा सकता है. साथ ही अवैध खनन को रोकने में भी मिलती है. हालांकि ड्रेजिंग शुरू करने से पहले सरकार नदी-नालों की वैज्ञानिक मैपिंग करवाती है, ताकि जलीय जीवन पर असर न पड़े. ड्रेजिंग की आड़ में अनियंत्रित खनन से नदियों के पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंच सकता है.'
डीसिल्टेशन और इकोलॉजी
एमए चितले की अध्यक्षता में एक्सपर्ट कमेटी ने मई, 2017 में ‘भीमगौड़ा (उत्तराखंड) से फरक्का (पश्चिम बंगाल) तक गंगा नदी की डीसिल्टेशन (गाद निकालने के काम) के लिए दिशानिर्देशों की तैयारी’ पर अपनी रिपोर्ट जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को सौंपी थी.
कमेटी ने टिप्पणी की कि नदियों में सिल्टेशन (गाद जमा होना) एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। फिर भी भारी वर्षा, जंगलों के कटान, जलाशयों के जल में संरचनागत हस्तक्षेप और बाड़ बनाने से नदियों में सिल्टेशन बढ़ता है. इसका नतीजा यह होता है कि नदियों की बहाव क्षमता कम होती है और बाढ़ की स्थिति पैदा होती है. साथ ही नदियों में जल भंडारण के उपायों को भी नुकसान पहुंचता है, जब नदी को चौड़ा या गहरा किए बिना उसकी प्राकृतिक क्षमता को बरकरार रखने के लिए महीन गाद और तलछट को निकाला जाता है तो उस प्रक्रिया को डीसिल्टेशन कहा जाता है. डिसिल्टेशन से नदी के हाइड्रॉलिक प्रदर्शन में सुधार होता है. फिर भी अंधाधुंध गाद निकालने से नदी की इकोलॉजी और प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है.
प्रमुख लाभ
- नदियों की गहराई बढ़ने से बाढ़ के खतरे में कमी.
- सिंचाई और जलविद्युत परियोजनाओं के लिए पानी का बेहतर भंडारण.
- रेत और खनिज की उपलब्धता से निर्माण कार्यों में आसानी और सरकारी आय में वृद्धि.
ड्रेजिंग के माध्यम से बड़ी-बड़ी मशीन नदी में उतारी जाती है और नदियों में पड़ा हुआ मलबा हटाया जाता है. ड्रेजिंग के माध्यम से नदियों के बहाव को सीधा किया जाता है और मलबे को हटाकर उसकी गहराई बढ़ाई जाती है, ताकि बाढ़ जैसी स्थिति में पानी नदी के रास्ते होकर गुजरे और आसपास के इलाके को नुकसान न पहुंच सके.
ब्यास नदी में ड्रेजिंग के लिए प्रशासन और सरकार ने भुंतर से कुल्लू के बीच ड्रेजिंग के लिए तीन साइटों को चिह्नित कर उन्हें नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. करीब 14 हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रेजिंग की जाएगी. इन तीन साइटों से साल में 6 लाख मीट्रिक टन मलबा हटाए जाने की योजना है.-योगराज आजाद जिला खनन अधिकारी कुल्लू.
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