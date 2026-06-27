IIT से नौबस्ता तक मेट्रो यात्रा का सपना जल्द होगा साकार, आज आएंगे CMRS
सीएमआरएस कानपुर सेंट्रल स्टेशन से नौबस्ता तक मेट्रो सेक्शन का करेंगे निरीक्षण.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 27, 2026 at 3:40 PM IST
कानपुर: शहर में 10 लाख से अधिक की आबादी को अब मेट्रो का तोहफा फिर से मिलने जा रहा है. मेट्रो की तरफ से कॉरिडोर-वन (आईआईटी से नौबस्ता) के अंतर्गत शेष सेक्शन (कानपुर सेंट्रल स्टेशन से नौबस्ता) पर यात्री सेवाओं के विस्तार की तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं. इसी क्रम में 27 जून से 29 जून तक मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त (सीएमआरएस) नीलाभ्र सेन गुप्ता अपनी 5 सदस्यीय टीम के साथ उक्त मेट्रो सेक्शन (कानपुर सेंट्रल से नौबस्ता) का निरीक्षण करेंगे.
पांच सदस्यीय टीम करेगी निरीक्षण: इस दौरान CMRS अपनी टीम के साथ सिग्नलिंग, इलेक्ट्रिकल, ट्रैक और सिविल विभागों से जुड़े तकनीकी मानकों का गहन परीक्षण करेंगे. यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये निरीक्षण और मूल्यांकन प्रक्रिया नव-निर्मित सेक्शन की तकनीकी जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा है. इससे पहले 10 से 14 जून तक CMRS की 4 सदस्यीय टीम ने उक्त सेक्शन का प्रारंभिक निरीक्षण किया था.
मेट्रो नेटवर्क का अब शहर में विस्तार: यूपीएमआरसी के संयुक्त महाप्रबंधक जनसंपर्क विभाग पंचानन मिश्रा ने बताया कि लगभग 23.50 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर-वन (आईआईटी–नौबस्ता) के अंतर्गत मौजूदा समय में कानपुर मेट्रो की यात्री सेवाएं IIT से कानपुर सेंट्रल तक लगभग 15 किलोमीटर लंबे सेक्शन पर संचालित हो रही हैं, जिसमें कुल 14 स्टेशन (9 एलिवेटेड और 5 अंडरग्राउंड) शामिल हैं.
7 नए स्टेशन तैयार: कानपुर सेंट्रल से नौबस्ता तक यात्री सेवाओं के विस्तार के साथ 7 नए स्टेशन बने हैं. जिनमें झकरकटी, ट्रांसपोर्ट नगर, बारादेवी, किदवई नगर, वसंत विहार, बौद्ध नगर और नौबस्ता, मौजूदा नेटवर्क से जुड़ जाएंगे और कुल स्टेशनों की संख्या बढ़कर 21 हो जाएगी.
कानपुर के UPMRC के एमडी सुशील कुमार ने बताया कि कानपुर मेट्रो ने अपने निर्माण के दौरान विभिन्न चुनौतियों को पार करते हुए, उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं. उन्होंने कहा, हमारा मेट्रो ट्रैक शहर के सबसे व्यस्त इलाकों से होकर गुजरता है. शहर के विभिन्न शैक्षणिक स्थलों, यातायात स्थलों, पर्यटक स्थलों, व्यावसायिक केंद्रों, कार्यालयों आदि को आपस में जोड़ता है.
कॉरिडोर-वन के अतिरिक्त लगभग 8.60 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर-2 (सीएसए–बर्रा-8) का सिविल निर्माण कार्य भी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है. दक्षिणी क्षेत्र के मेट्रो नेटवर्क से जुड़ने के बाद शहरवासियों को सुविधाजनक, सुरक्षित और बिना बाधा के यात्रा का बेहतर विकल्प उपलब्ध होगा.
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