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IIT से नौबस्ता तक मेट्रो यात्रा का सपना जल्द होगा साकार, आज आएंगे CMRS

कानपुर: शहर में 10 लाख से अधिक की आबादी को अब मेट्रो का तोहफा फिर से मिलने जा रहा है. मेट्रो की तरफ से कॉरिडोर-वन (आईआईटी से नौबस्ता) के अंतर्गत शेष सेक्शन (कानपुर सेंट्रल स्टेशन से नौबस्ता) पर यात्री सेवाओं के विस्तार की तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं. इसी क्रम में 27 जून से 29 जून तक मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त (सीएमआरएस) नीलाभ्र सेन गुप्ता अपनी 5 सदस्यीय टीम के साथ उक्त मेट्रो सेक्शन (कानपुर सेंट्रल से नौबस्ता) का निरीक्षण करेंगे.

पांच सदस्यीय टीम करेगी निरीक्षण: इस दौरान CMRS अपनी टीम के साथ सिग्नलिंग, इलेक्ट्रिकल, ट्रैक और सिविल विभागों से जुड़े तकनीकी मानकों का गहन परीक्षण करेंगे. यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये निरीक्षण और मूल्यांकन प्रक्रिया नव-निर्मित सेक्शन की तकनीकी जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा है. इससे पहले 10 से 14 जून तक CMRS की 4 सदस्यीय टीम ने उक्त सेक्शन का प्रारंभिक निरीक्षण किया था.

मेट्रो नेटवर्क का अब शहर में विस्तार: यूपीएमआरसी के संयुक्त महाप्रबंधक जनसंपर्क विभाग पंचानन मिश्रा ने बताया कि लगभग 23.50 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर-वन (आईआईटी–नौबस्ता) के अंतर्गत मौजूदा समय में कानपुर मेट्रो की यात्री सेवाएं IIT से कानपुर सेंट्रल तक लगभग 15 किलोमीटर लंबे सेक्शन पर संचालित हो रही हैं, जिसमें कुल 14 स्टेशन (9 एलिवेटेड और 5 अंडरग्राउंड) शामिल हैं.

7 नए स्टेशन तैयार: कानपुर सेंट्रल से नौबस्ता तक यात्री सेवाओं के विस्तार के साथ 7 नए स्टेशन बने हैं. जिनमें झकरकटी, ट्रांसपोर्ट नगर, बारादेवी, किदवई नगर, वसंत विहार, बौद्ध नगर और नौबस्ता, मौजूदा नेटवर्क से जुड़ जाएंगे और कुल स्टेशनों की संख्या बढ़कर 21 हो जाएगी.