युवाओं की भागीदारी से साकार होगा 'विकसित भारत' का सपना: विजेंद्र गुप्ता

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता बुधवार को कहा कि जब देश के हर क्षेत्र के युवा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं और लोकतांत्रिक संस्थाओं से जुड़ते हैं तभी 'विकसित भारत' का विजन हकीकत में बदलता है. उन्होंने कहा कि युवाओं की सक्रिय भागीदारी से ही राष्ट्र की संवैधानिक यात्रा मजबूत और समृद्ध होती है. जब युवा लोकतंत्र की प्रक्रिया को समझते और अपनाते हैं तो वह केवल दर्शक नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के सक्रिय सहभागी बन जाते हैं. यह विचार उन्होंने 'माय भारत केंद्र' की ओर से गृह मंत्रालय के समन्वय से आयोजित 17वें जनजातीय युवा विनिमय कार्यक्रम के प्रतिभागियों के साथ संवाद के दौरान साझा किए.

विभिन्न राज्यों से पहुंचे 200 जनजातीय युवा: संवाद कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के बस्तर, बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर और मोहला-मानपुर, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम, मध्य प्रदेश के बालाघाट, ओडिशा के कंधमाल और कालाहांडी और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के लगभग 200 जनजातीय युवाओं ने भाग लिया. उनके साथ 36 जिला युवा अधिकारी भी उपस्थित रहे. विधानसभा अध्यक्ष ने उन 36 युवा अधिकारियों की विशेष रूप से सराहना की, जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन अंतिम सूची में स्थान नहीं बना सके. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सेवा का मार्ग केवल एक परीक्षा से तय नहीं होता बल्कि समर्पण और सेवा भावना ही सच्ची पहचान है.

विजेंद्र गुप्ता, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष (ETV Bharat)

'विकसित भारत' में युवाओं की केंद्रीय भूमिका: विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय विकास की नींव संवैधानिक जागरूकता, सामाजिक एकजुटता और सूचित भागीदारी पर आधारित होनी चाहिए. उन्होंने विश्वास जताया कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के भ्रमण से युवाओं को शासन, नीति-निर्माण और सामुदायिक नेतृत्व की बेहतर समझ मिलेगी, जिससे वे अपने क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव ला सकेंगे.