युवाओं की भागीदारी से साकार होगा 'विकसित भारत' का सपना: विजेंद्र गुप्ता
कार्यक्रम में विभिन्न स्थानों के लगभग 200 जनजातीय युवाओं ने भाग लिया. वहीं विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने युवाओं का मार्गदर्शन किया.
Published : February 11, 2026 at 8:04 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता बुधवार को कहा कि जब देश के हर क्षेत्र के युवा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं और लोकतांत्रिक संस्थाओं से जुड़ते हैं तभी 'विकसित भारत' का विजन हकीकत में बदलता है. उन्होंने कहा कि युवाओं की सक्रिय भागीदारी से ही राष्ट्र की संवैधानिक यात्रा मजबूत और समृद्ध होती है. जब युवा लोकतंत्र की प्रक्रिया को समझते और अपनाते हैं तो वह केवल दर्शक नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के सक्रिय सहभागी बन जाते हैं. यह विचार उन्होंने 'माय भारत केंद्र' की ओर से गृह मंत्रालय के समन्वय से आयोजित 17वें जनजातीय युवा विनिमय कार्यक्रम के प्रतिभागियों के साथ संवाद के दौरान साझा किए.
विभिन्न राज्यों से पहुंचे 200 जनजातीय युवा: संवाद कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के बस्तर, बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर और मोहला-मानपुर, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम, मध्य प्रदेश के बालाघाट, ओडिशा के कंधमाल और कालाहांडी और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के लगभग 200 जनजातीय युवाओं ने भाग लिया. उनके साथ 36 जिला युवा अधिकारी भी उपस्थित रहे. विधानसभा अध्यक्ष ने उन 36 युवा अधिकारियों की विशेष रूप से सराहना की, जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन अंतिम सूची में स्थान नहीं बना सके. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सेवा का मार्ग केवल एक परीक्षा से तय नहीं होता बल्कि समर्पण और सेवा भावना ही सच्ची पहचान है.
'विकसित भारत' में युवाओं की केंद्रीय भूमिका: विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय विकास की नींव संवैधानिक जागरूकता, सामाजिक एकजुटता और सूचित भागीदारी पर आधारित होनी चाहिए. उन्होंने विश्वास जताया कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के भ्रमण से युवाओं को शासन, नीति-निर्माण और सामुदायिक नेतृत्व की बेहतर समझ मिलेगी, जिससे वे अपने क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव ला सकेंगे.
आज दिल्ली विधानसभा में मेरा युवा भारत (MYBharat) के तत्वावधान में 17वें जनजातीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र के कई जिलों से आए 200 युवा प्रतिभागियों तथा CRPF, ITBP, BSF के 20 एस्कॉर्ट्स और 36 यूथ अधिकारियों के साथ… pic.twitter.com/GZf3hoS2o0— Vijender Gupta (@Gupta_vijender) February 11, 2026
विधानसभा का ऐतिहासिक परिचय: कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को दिल्ली विधानसभा सदन का गाइडेड टूर कराया गया. इस दौरान उन्हें इस ऐतिहासिक परिसर की विरासत और संवैधानिक संस्था के रूप में उसके विकास के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई. विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि यह परिसर 1909 के मॉर्ले-मिंटो सुधारों और 1911 में राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के बाद भारत के विधायी इतिहास के महत्वपूर्ण पड़ावों का साक्षी रहा है. यह भवन केवल एक ऐतिहासिक संरचना नहीं, बल्कि एक जीवंत लोकतांत्रिक मंच है, जहां विचार-विमर्श के माध्यम से सार्वजनिक जीवन की दिशा तय होती है.
विट्ठलभाई पटेल के योगदान को किया याद: इस दौरान विट्ठलभाई पटेल के संवैधानिक योगदान पर आधारित डॉक्यूमेंट्री 'श्री विट्ठलभाई की गौरव गाथा' भी दिखाई गई. विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि शताब्दी-यात्रा: वीर विट्ठलभाई पटेल शीर्षक से एक स्मारक कॉफी टेबल बुक प्रकाशित की है, जिसमें विधानसभा की संस्थागत और ऐतिहासिक विरासत को संजोया गया है. उन्होंने रॉलेट एक्ट से जुड़ी बहसों के दौरान महात्मा गांधी के आगमन और केंद्रीय विधानसभा के प्रथम भारतीय निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में विट्ठलभाई पटेल की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय स्थापित संसदीय परंपराएं आज भी भारतीय लोकतंत्र को दिशा दे रही हैं.
