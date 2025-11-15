ETV Bharat / state

सुकमा में खूंखार नक्सली कुंजाम देवा गिरफ्तार, साल 2003 से था सक्रिय

सुकमा पुलिस ने फरार वारंटी नक्सली को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है.

Naxalite Arrested In Sukma
सुकमा में नक्सली गिरफ्तार (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 15, 2025 at 10:56 PM IST

सुकमा: नक्सल प्रभावित सुकमा में एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. सुरक्षा बलों ने फरार वारंटी नक्सली कुंजाम देवा को गिरफ्तार कर लिया है. कुंजाम देवा की उम्र 50 साल है. यह नक्सली साल 2003 से फरार चल रहा था और आईईडी ब्लास्ट और आईईडी प्लांट करने की घटना में वांटेड था.

नक्सली कुंजाम देवा के बारे में जानकारी: नक्सली कुंजाम देवा जगरगुण्डा थाना क्षेत्र के मेटागुड़ा गांव का ही निवासी है. वह लंबे समय से पुलिस को चकमा देकर फरार था. सुकमा पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार नक्सली कुंजाम देवा मिलिशिया सदस्य के रूप में सक्रिय रहा है. वह वर्ष 2003 में मतदान केंद्र सिलगेर आश्रम के पास सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से IED प्लांट करने के गंभीर मामले में शामिल रहा है. उसके खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत FIR दर्ज किया गया था. इसी केस में उसकी गिरफ्तारी हुई है.

शनिवार को नक्सली की हुई गिरफ्तारी: सुकमा की जगरगुंडा पुलिस ने नक्सली को शनिवार को अरेस्ट किया है. फोर्स की टीम नक्सलियों की धरपकड़ व एरिया डोमिनेशन के लिए निकली थी. इसी दौरान ग्राम मेटागुड़ा में मुखबिर द्वारा मिली सूचना पर दबिश दी गई, उसके बाद वारंटी नक्सली कुंजाम देवा पुलिस के हत्थे चढ़ा. नक्सली कुंजाम देवा के ऊपर आर्म्स एक्ट और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है.

नक्सली को कोर्ट में किया गया पेश: गिरफ्तारी के बाद सुकमा पुलिस ने नक्सली को कोर्ट में पेश किया है. अदालत ने माओवादी को जेल भे दिया है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार चल रहे अभियान के कारण पिछले कुछ महीनों में फरार और छिपे हुए नक्सलियों पर कार्रवाई तेज हुई है. जगरगुण्डा क्षेत्र में इस सफलता को सुरक्षा बलों की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.

