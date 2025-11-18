ETV Bharat / state

खूंखार नक्सली हिड़मा ढेर, नक्सलवाद के खात्मे पर सियासी श्रेय लेने का शोर भी शुरू

रायपुर: खूंखार नक्सली कमांडर माड़वी हिडमा आज मुठभेड़ में मारा गया. एनकाउंटर सुकमा और आंध्र प्रदेश के बार्डर एरिया में हुआ. माड़वी हिडमा सहित कुल 6 नक्सली मारे गए हैं. माड़वी हिडमा के मारे जाने पर कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. कांग्रेस नेता और पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा कि हमारे जवान बधाई के पात्र हैं. प्रदेश में जब हमारी पांच साल सरकार रही तब हमने माओवाद के खात्मे के लिए काफी कुछ काम किया. विकास उपाध्याय ने कहा कि कांग्रेस सरकार की नीतियों की बदौलत ही नक्सलवाद अब सिमटता जा रहा है.



''हमारी नीतियों का असर'': विकास उपाध्याय ने कहा कि हमने जो नीतियां नक्सलवाद को लेकर बनाई थी उन नीतियों पर ही वर्तमान सरकार आगे बढ़ रही है. कांग्रेस ने कहा कि बस्तर के लोगों में हमने विश्वास जगाने का काम किया. अब उसी का असर हमें ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है.

नक्सलवाद पर कांग्रेस का दावा: कांग्रेस ने कहा कि हमारी जब सरकार थी तो हमने रोजगार और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया था. बस्तर में रोजगार, स्कूल, सड़क और विकास कार्यों से नक्सलियों का मनोबल टूटने लगा था, और आज की सफलता उसी निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है.