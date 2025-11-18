ETV Bharat / state

खूंखार नक्सली हिड़मा ढेर, नक्सलवाद के खात्मे पर सियासी श्रेय लेने का शोर भी शुरू

कांग्रेस का कहना है कि उनकी नीतियों के चलते नक्सलियों का नेटवर्क कमजोर पड़ा.

Dreaded Naxalite Hidma killed
सियासी श्रेय लेने का शोर शुरू (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 18, 2025 at 6:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: खूंखार नक्सली कमांडर माड़वी हिडमा आज मुठभेड़ में मारा गया. एनकाउंटर सुकमा और आंध्र प्रदेश के बार्डर एरिया में हुआ. माड़वी हिडमा सहित कुल 6 नक्सली मारे गए हैं. माड़वी हिडमा के मारे जाने पर कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. कांग्रेस नेता और पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा कि हमारे जवान बधाई के पात्र हैं. प्रदेश में जब हमारी पांच साल सरकार रही तब हमने माओवाद के खात्मे के लिए काफी कुछ काम किया. विकास उपाध्याय ने कहा कि कांग्रेस सरकार की नीतियों की बदौलत ही नक्सलवाद अब सिमटता जा रहा है.

''हमारी नीतियों का असर'': विकास उपाध्याय ने कहा कि हमने जो नीतियां नक्सलवाद को लेकर बनाई थी उन नीतियों पर ही वर्तमान सरकार आगे बढ़ रही है. कांग्रेस ने कहा कि बस्तर के लोगों में हमने विश्वास जगाने का काम किया. अब उसी का असर हमें ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है.

हमने अपने पांच सालों के शासनकाल में माओवादियों पर लगाम लगाने और उनके खात्मे के लिए कई काम किए. ये हमारे किए गए कामों का ही नतीजा है कि आज उसका असर जमीन पर दिखाई पड़ रहा है. नक्सलवाद अपने अंत की ओर है. हम अपने बहादुर जवानों को बधाई देते हैं जिन्होने खूंखार नक्सली माड़वी हिडमा को मार गिराया: विकास उपाध्याय, कांग्रेस नेता


नक्सलवाद पर कांग्रेस का दावा: कांग्रेस ने कहा कि हमारी जब सरकार थी तो हमने रोजगार और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया था. बस्तर में रोजगार, स्कूल, सड़क और विकास कार्यों से नक्सलियों का मनोबल टूटने लगा था, और आज की सफलता उसी निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है.

हमारे बहादुर जवानों ने आज बहुत बड़ी सफलता हासिल की है. छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा पर हमने माओवाद के एक काले अध्याय को खत्म कर दिया है. आज हुए एनकाउंटर में कुख्यात नक्सली माड़वी हिडमा मारा गया. कुल 6 खूंखार नक्सली आज ढेर कर दिए गए: केदार कश्यप, वन मंत्री

वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि लगातार जो रणनीतिक सफलता हमें मिल रही है वह जवानों का हौसला बढ़ा रही है. सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की कोशिश है कि पूरे बस्तर में शांति स्थापित हो सके.

आज मुठभेड़ में मारा गया नक्सली कमांडर माड़वी हिडमा बड़ा माओवादी लीडर था. हिड़मा की मौत के बाद नक्सलियों की कमर टूटना तय है. जवानों की इस सफलता पर मैं उनको बधाई देता हूं: भूपेश बघेल, पूर्व सीएम

पूर्व सीएम ने सरकार पर कसा तंज: बघेल ने कहा कि उनकी सरकार ने घोषणा की थी कि अगर कोई गांव नक्सल मुक्त होता है तो उसे एक करोड़ रुपये दिए जाएंगे. लेकिन वर्तमान सरकार में ऐसी किसी पहल को आगे नहीं बढ़ाया गया.

धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था, धान बेचने के लिए किसान हो रहे परेशान, लैंप्स कर्मचारियों की हड़ताल का दिखा असर

बलौदा बाजार में धान खरीदी के दावे फेल, सोसायटी में हम्माल और सुविधाओं का टोटा

कोरबा में एस्मा के बाद भी समिति कर्मचारियों की हड़ताल जारी, धान खरीदी केद्रों पर नहीं पहुंच रहे किसान

TAGGED:

ENCOUNTER IN SUKMA
CHHATTISGARH ANDHRA PRADESH BORDER
VIKAS UPADHYAY
CHHATTISGARH LEGISLATIVE ASSEMBLY
DREADED NAXALITE HIDMA KILLED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

साहसी मानव तस्करी विरोधी कार्यकर्ता से लेकर भारत की 'जल माता' तक कौन हैं रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 विजेता ? जानें

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन बोले- गलत सूचना के युग में मीडिया सच्चाई से अवगत कराए

सर्विस, इनोवेशन और राष्ट्रीय भावना के साथ रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 का समापन

बुलंद हौसलों की कहानी: एक एक्सीडेंट और इलेक्ट्रीशियन से चित्रकार बन गए धमतरी के बसंत साहू

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.