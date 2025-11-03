ETV Bharat / state

लखीमपुर खीरी में खूंखार तेंदुआ पिंजरे में कैद, मवेशियों पर हमले से ग्रामीणों में थी दहशत

लखीमपुर खीरी: जिले के धौरहरा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में पिछले कई दिनों से दहशत का पर्याय बना खूंखार तेंदुआ आखिरकार सोमवार को वन विभाग की टीम के लगाए पिंजरे में कैद हो गया. तेंदुए के पकड़े जाने पर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है. धौरहरा वन रेंज की धौरहरा बीट के ग्राम जुगनूपुर में मादा तेन्दुआ जंगल की सीमा पार कर आबादी क्षेत्र में आ गई थी और लगातार मवेशियों पर हमला कर रही थी.



दरअसल तेंदुए की सूचना पर जुगनूपुर गांव सहित आसपास के प्रभावित क्षेत्रों में वन विभाग की टीम द्वारा निगरानी अभियान शुरू किया गया. टीम ने चिन्हित स्थानों पर पिंजरे लगाए और कैमरा ट्रैप भी लगाए. इसी बीच सोमवार की सुबह करीब 6:30 बजे जुगनूपुर गांव में लगाए गए पिंजरे में एक मादा तेन्दुआ फंस गई. सुबह ग्रामीणों ने पिंजरे में बंद तेन्दुए को देखा तो इलाके में हलचल मच गई. देखते ही देखते सैकड़ों लोग मौके पर जमा हो गए. सूचना मिलते ही क्षेत्रीय वन अधिकारी धौरहरा और संबंधित रेंज स्टाफ मौके पर पहुंचे. टीम ने भीड़ को नियंत्रित कर सुरक्षा व्यवस्था संभाली और जानकारी उच्च अधिकारियों को दी.

