लखीमपुर खीरी में खूंखार तेंदुआ पिंजरे में कैद, मवेशियों पर हमले से ग्रामीणों में थी दहशत
धौरहरा में आतंक का पर्याय बनी हुई थी मादा तेंदुआ, कई दिनों से चहलकदमी करते हुए दिखाई दे रही थी
लखीमपुर खीरी: जिले के धौरहरा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में पिछले कई दिनों से दहशत का पर्याय बना खूंखार तेंदुआ आखिरकार सोमवार को वन विभाग की टीम के लगाए पिंजरे में कैद हो गया. तेंदुए के पकड़े जाने पर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है. धौरहरा वन रेंज की धौरहरा बीट के ग्राम जुगनूपुर में मादा तेन्दुआ जंगल की सीमा पार कर आबादी क्षेत्र में आ गई थी और लगातार मवेशियों पर हमला कर रही थी.
दरअसल तेंदुए की सूचना पर जुगनूपुर गांव सहित आसपास के प्रभावित क्षेत्रों में वन विभाग की टीम द्वारा निगरानी अभियान शुरू किया गया. टीम ने चिन्हित स्थानों पर पिंजरे लगाए और कैमरा ट्रैप भी लगाए. इसी बीच सोमवार की सुबह करीब 6:30 बजे जुगनूपुर गांव में लगाए गए पिंजरे में एक मादा तेन्दुआ फंस गई. सुबह ग्रामीणों ने पिंजरे में बंद तेन्दुए को देखा तो इलाके में हलचल मच गई. देखते ही देखते सैकड़ों लोग मौके पर जमा हो गए. सूचना मिलते ही क्षेत्रीय वन अधिकारी धौरहरा और संबंधित रेंज स्टाफ मौके पर पहुंचे. टीम ने भीड़ को नियंत्रित कर सुरक्षा व्यवस्था संभाली और जानकारी उच्च अधिकारियों को दी.
प्रभागीय वनाधिकारी कीर्ति चौधरी ने बताया कि तेन्दुए को सावधानीपूर्वक पिंजरे सहित धौरहरा वन रेंज कार्यालय लाया गया. यहां दुधवा टाइगर रिजर्व के पशुचिकित्सक डॉ. दयाशंकर ने तेन्दुए का स्वास्थ्य परीक्षण किया. परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, वह पूरी तरह स्वस्थ है और किसी भी तरह की चोट नहीं लगी है. मादा तेन्दुआ अपने प्राकृतिक आवास में वापस छोड़े जाने के लिए पूरी तरह उपयुक्त है.
प्रभागीय वनाधिकारी कीर्ति चौधरी उत्तर खीरी वन प्रभाग एवं उप निदेशक बफर जोन दुधवा टाइगर रिजर्व ने बताया कि “वन्यजीवों की सुरक्षा और मानव-वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम हमारी शीर्ष प्राथमिकता है. टीम की मुस्तैदी और ग्रामीणों के सहयोग से यह अभियान पूरी तरह सफल रहा. जल्द ही मादा तेन्दुए को उसके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित छोड़ा जाएगा.
