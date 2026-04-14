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बिहार में ब्रह्मोस, अर्जुन टैंक की एंट्री! 'सत्याग्रह' की धरती पर भारत की सैन्य शक्ति का दिखेगा जलवा

बापू की कर्मभूमि पर तकनीक का संगम: पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद राधा मोहन सिंह ने इस मेगा प्रदर्शनी का ऐलान करते हुए कहा कि यह आयोजन 'आत्मनिर्भर भारत' की जीती-जागती तस्वीर पेश करेगा. यह संयोग बेहद खास है कि जिस मोतिहारी ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी की अलख जगाई थी, वही स्थान अब देश की सुरक्षा और वैज्ञानिक प्रगति का केंद्र बनने जा रहा है.

मेन बैटल टैंक अर्जुन मॉडल की भी प्रदर्शनी: मैदान पर सेना की बढ़ाने वाले मेन बैटल टैंक अर्जुन और इंडियन लाइट टैंक के मॉडल्स भी दिखाए जाएंगे. तकनीक के क्षेत्र में एयरबोर्न अरली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, उत्तम एईएसए रडार और ड्रोन डिटेक्शन रडार की क्षमताओं को भी रखा जाएगा.

रक्षा प्रणालियों की एक विस्तृत चेन: इस एग्जीबिशन में डीआरडीओ द्वारा विकसित एडवांल रक्षा प्रणालियों की एक विस्तृत चेन दिखाई देगी. इनमें आकाश-एनजी (न्यू जेनरेशन) लॉन्चर, एंटी गाइडेड मिसाइल जैसे हथियारों के मॉडल भी आकर्षण का केंद्र होंगे.

ब्रह्मोस, पृथ्वी, आकाश, प्रलय और अग्नि..: इस एक्जीबिशन की थीम शांति, सत्य और विज्ञान का संगम- सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत की ओर रखी गई है. इसमें ब्रह्मोस, पृथ्वी, आकाश, प्रलय और अग्नि जैसी मिसाइलों के मॉडल प्रदर्शित किए जाने हैं. इसके साथ ही मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन, पिनाका रॉकेट सिस्टम और कई एडवांस रडार सिस्टमों को जनता के समक्ष रखा जाएगा.

मोतिहारी में दिखेगी देश की सैन्य ताकत: मोतिहारी के महात्मा गांधी प्रेक्षागृह में डीआरडीओ 15 से 18 अप्रैल तक एक विशाल प्रदर्शनी का आयोजन कर रही है. इस आयोजन का उद्घाटन रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष और सांसद राधा मोहन सिंह करेंगे. इस प्रदर्शनी का मुख्य मकसद युवाओं को प्रेरित करना है, ताकि देश की सुरक्षा और क्षमताओं को मजबूत करने वाली तकनीकों को समझ कर वह भी भविष्य में अपनी जिम्मेदारी निभाएं.

मोतिहारी: चंपारण की ऐतिहासिक धरती, जिसने कभी पूरी दुनिया को 'सत्याग्रह' का रास्ता दिखाया था, अब रक्षा तकनीक की आधुनिकता की गवाह बनने जा रही है. मोतिहारी के लिए यह किसी बड़े उत्सव और ऐतिहासिक गौरव से कम नहीं है कि यहां रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) अपनी रक्षा प्रणालियों की एक भव्य प्रदर्शनी लगाने जा रहा है.

"यह प्रदर्शनी देश की आधुनिक रक्षा तकनीकों, स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास तथा 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत तैयार किए गए उन्नत रक्षा उपकरणों का व्यापक प्रदर्शन करेगी. विभिन्न प्रकार के अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों, संचार उपकरणों, रक्षा तकनीक मॉडल्स एवं अनुसंधान परियोजनाओं को यहां प्रदर्शित किया जाएगा. विशेष रूप से युवाओं और विद्यार्थियों के लिए यह आयोजन अत्यंत प्रेरणादायक सिद्ध होगा, जो उन्हें विज्ञान, तकनीक एवं राष्ट्र सेवा के प्रति जागरूक और प्रेरित करेगा."- राधा मोहन सिंह, सांसद

महात्मा गांधी प्रेक्षागृह (ETV Bharat)

कल से शुरू होगी प्रदर्शनी: 15 से 18 अप्रैल तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में DRDO के वैज्ञानिक अपनी उन उपलब्धियों को प्रदर्शित करेंगे, जिन पर आज हर भारतीय को गर्व है. यहां की फिजाओं में अब 'जय जवान-जय विज्ञान' का मंत्र गूंजेगा.

मिसाइल, ड्रोन और रडार: इस प्रदर्शनी का सबसे बड़ा आकर्षण वे अत्याधुनिक हथियार प्रणालियां होंगी, जिन्हें हम अक्सर टीवी या फिल्मों में ही देखते हैं. लोग अपनी आंखों के सामने मिसाइल सिस्टम, हाई-टेक ड्रोन, रडार और अत्याधुनिक संचार उपकरण देख सकेंगे. ये वही हथियार हैं जो सरहद पर हमारे सैनिकों की ताकत बनते हैं.

वैज्ञानिकों से सीधा संवाद: यह आयोजन सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए भी है. जिलाधिकारी सौरभ जोड़वाल ने जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों से खास अपील की है कि वे बच्चों को यहां जरूर लाएं. प्रदर्शनी में छात्रों के लिए विशेष इंटरएक्टिव सेशन रखे गए हैं, जहां DRDO के विशेषज्ञ वैज्ञानिक खुद मौजूद रहेंगे.

"बच्चे न केवल हथियारों को देख पाएंगे, बल्कि उनके पीछे के विज्ञान को लेकर वैज्ञानिकों से सीधे सवाल-जवाब भी कर सकेंगे. यह अनुभव युवाओं को भविष्य में डॉक्टर-इंजीनियर से आगे बढ़कर रक्षा वैज्ञानिक बनने के लिए प्रेरित करेगा, ताकि बच्चे देश के विकास में आगे योगदान कर सकें. बच्चों के लिए यह बड़ा मौका होगा."- सौरभ जोड़वाल, जिलाधिकारी

सुरक्षा और सुविधा के पुख्ता इंतजाम: इतने बड़े आयोजन को सुचारु बनाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है. पुलिस बल की तैनाती के साथ-साथ पूरे परिसर की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है. स्वच्छता और आगंतुकों के मार्गदर्शन के लिए भी विशेष टीमें तैनात रहेंगी. प्रेस वार्ता में विधायक प्रमोद कुमार, उप महापौर डॉ. लालबाबू प्रसाद और भाजपा जिलाध्यक्ष पवन राज ने भी इस आयोजन की सफलता के लिए स्थानीय सहयोग का पूरा भरोसा दिलाया.

एक अपील, एक संकल्प: राधा मोहन सिंह और जिला प्रशासन ने सामूहिक रूप से सभी नागरिकों से अपील की है कि वे 15 अप्रैल को सुबह 10 बजे उद्घाटन के बाद इस प्रदर्शनी का अवलोकन करें. यह आयोजन न केवल ज्ञानवर्धक है, बल्कि यह हमारे दिलों में राष्ट्रभक्ति की भावना को और भी प्रज्वलित करेगा. मोतिहारी के लिए यह पल इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जैसा है,जहां एक तरफ बापू की स्मृतियां हैं, तो दूसरी तरफ आधुनिक भारत की बुलंद सुरक्षा शक्ति.

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