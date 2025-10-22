लखनऊ में डीआरडीओ के इंजीनियर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, अचानक बिगड़ी थी तबीयत, लोकबंधु अस्पताल में चल रहा था इलाज
मंगलवार शाम अचानक तबीयत बिगड़ने पर इंजीनियर को लोकबंधु अस्पताल में भर्ती कराया गया था. अस्पताल प्रशासन ने ही पुलिस को सूचना दी थी.
लखनऊ : आलमबाग थाना क्षेत्र स्थित भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास परिषद (डीआरडीओ) के एक इंजीनियर की मंगलवार देर शाम संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. अचानक तबीयत बिगड़ने पर परिजन लोकबंधु अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया.
पुलिस ने बताया, मृतक की पहचान आकाशदीप गुप्ता (30) के रूप में हुई है. आकाशदीप डीआरडीओ लखनऊ में इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे. आलमबाग के ओम नगर में अपनी पत्नी भारती बत्रा के साथ रहते थे. मंगलवार रात आकाशदीप की तबीयत अचानक काफी बिगड़ गई, जिसके बाद उनके परिवार वाले उन्हें लेकर लोकबंधु अस्पताल पहुंचे और भर्ती कराया. इलाज के दौरान मौत हो गई.
अस्पताल प्रशासन को जब पता लगा कि मृतक डीआरडीओ में इंजीनियर है, तो उन्होंने इस घटना की सूचना आलमबाग पुलिस को दे दी. जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बॉडी को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी. आलमबाग कोतवाली के इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र ने बताया कि अभी तक कि शुरुआती जांच में इंजीनियर की मौत अचानक हार्ट अटैक से होने की आशंका है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा. रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
