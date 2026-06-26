ETV Bharat / state

DRDO की स्मार्ट बाइक एंबुलेंस ‘रक्षिता’ तैयार, अब तंग गलियों में भी मरीजों को मिलेगी मेडिकल हेल्प

डीआरडीओ की नई बाइक एंबुलेंस ‘रक्षिता’ ( Etv Bharat )

अभी तक जिन एंबुलेंस का इस्तेमाल हो रहा था वह चार पहिया एम्बुलेंस संकरे रास्ते और पतली गलियों में नहीं जा पाती थी. इस समस्या को देखते हुए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने एक बाइक एंबुलेंस को डिजाइन किया है. इस बाइक एंबुलेंस को इस तरीके से तैयार किया गया है कि उस पर मरीज को आसानी से बिठाकर सुरक्षित तरीके से अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाया सकता है. इस एंबुलेंस को रक्षिता नाम दिया गया है.

दूसरे शब्‍दों में संकरी गलियों और आपदा क्षेत्रों में यह काफी उपयोगी साबित होगी. यह बाइक ऑक्सीजन सपोर्ट, ईसीजी मॉनिटरिंग और अन्य हेल्थ पैरामीटर से लैस है, साथ ही यह एंबुलेंस कम लागत में तेज और सुरक्षित मेडिकल सहायता उपलब्ध कराने का दावा करती है. इस बाइक एंबुलेंस को भारत मंडपम में आयोजित इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो में प्रदर्शित किया गया.

नई दिल्ली: रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने ‘रक्षिता’ नाम की एक विशेष बाइक एंबुलेंस विकसित की है. इसकी खास बात यह है कि जिन इलाकों में एंबुलेंस की सुविधा नहीं पहुंच सकती वहां से गंभीर मरीजों को निकालने में यह सक्षम है.

डीआरडीओ के टेक्नोलॉजी पार्टनर कंपनी स्काईलैंड पावर सॉल्यूशन की ओर से प्रशांत अरोड़ा ने बताया कि

यह बाइक एम्बुलेंस मरीज की देखभाल के लिए जितने पैरामीटर की जरूरत होती है, उन सभी पैरामीटर से लैस है. ऑक्सीजन लेवल, ईसीजी अपडेट सहित सारे हेल्थ पैरामीटर को इसमें लगाई गई स्क्रीन पर आसानी से देख सकते हैं. साथ ही बाइक एंबुलेंस की चेयर के नीचे एक छोटा सा ऑक्सीजन का सिलेंडर भी रहता है. इसको स्ट्रेचर की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है. साथ ही चेयर पर मरीज को आराम से बैठा करके ले जाया जा सकता है. यह बाइक एंबुलेंस आपदा वाली जगह जैसे बाढ़ और तंग रास्तों वाली जगह पर आसानी से इस्तेमाल की जा सकती है. इसको शुरुआत में सीआरपीएफ के लिए बनाया गया था. इसकी बढ़ती मांग को देखते हुए यह तैयारी की जा रही है.

डीआरडीओ की ‘रक्षिता’ (ETV Bharat)

प्रशांत अरोड़ा ने बताया कि चार पहिया जो एंबुलेंस होती है उससे इसकी कीमत आधी रखी गई है. डीआरडीओ ने अभी इसकी कीमत 3.5 लाख रुपये तय की है, जो आगे बदली जा सकती है. लेकिन फिर भी यह आम एंबुलेंस से आधी कीमत में उपलब्ध हो जाएगी.

बाइक एंबुलेंस के फीचर्स (ETV Bharat)

बाइक एंबुलेंस के फीचर्स

तेजी के साथ सीट को हटाने की और फिट करने की सुविधा है. सीट एडजेस्टेबल है, आगे और पीछे पैरों के आराम के हिसाब से इसको एडजस्ट किया जा सकता है. हेड इमोबिलाइजर, सेफ्टी हार्नेस और मरीज का ध्यान रखा गया है. इमरजेंसी मेडिकल इक्विपमेंट जैसे ऑक्सीजन सप्लाई, इन फ्लूड, स्प्लिंट सेट और दवाइयां को रखना की जगह दी गई है.

ट्रैफिक के दौरान एम्बुलेंस सायरन और बीकन लाइट और स्मूथ पास की व्यवस्था दी गई है. इसमें इस्तेमाल की गई बाइक को एंबुलेंस और बाइक दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है.

इसे भी पढ़ें: