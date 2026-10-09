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रणथंभौर से सीख मुकुंदरा और रामगढ़ विषधारी बन सकते हैं अच्छे टाइगर रिजर्व, क्या दे पाएंगे RTR को चुनौती?

अब रामगढ़ और मुकंदरा पर फोकस ( ETV Bharat GFX )

कोटा: हाड़ौती संभाग के कोटा में मुकुंदरा हिल्स (MHTR) और बूंदी में रामगढ़ विषधारी टाइगर (RVT) रिजर्व हैं. साल 2014 में मुकुंदरा को रिजर्व घोषित किया गया था, जबकि आरवीटी को 2022 में घोषित किया गया. इस तरह एक को 12 साल और दूसरे को अभी 4 साल पूरे हुए हैं, लेकिन दोनों ही टाइगर रिजर्व अभी पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाए हैं. चुनौती के रूप में उनके लिए रणथंभौर टाइगर रिजर्व (RTR) खड़ा हुआ है. हालांकि वन्यजीव प्रेमियों का मानना है कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व को भी आने वाले समय में यह चुनौती दे सकते हैं. क्योंकि रणथंभौर से लगता आरवीटी है और उससे एडज्वाइनिंग एमएचटीआर है. यह एक तरह से पूरा कॉरिडोर है. आने वाले समय में जब रणथंभौर में टाइगर की आबादी बढ़ रही है. टाइगर दूसरे एरिया में अपनी टेरिटरी बना रहे हैं. यह उनके लिए मुफीद है. सरकार ने इसी मंशा के साथ इन्हें खड़ा किया है.