रणथंभौर से सीख मुकुंदरा और रामगढ़ विषधारी बन सकते हैं अच्छे टाइगर रिजर्व, क्या दे पाएंगे RTR को चुनौती?
रणथंभौर से कनेक्ट एक नेचुरल टाइगर कॉरिडोर बना हुआ है. इसमें रामगढ़ और उसके बाद मुकुंदरा हिल्स शामिल हैं.
Published : October 9, 2026 at 3:53 PM IST
कोटा: हाड़ौती संभाग के कोटा में मुकुंदरा हिल्स (MHTR) और बूंदी में रामगढ़ विषधारी टाइगर (RVT) रिजर्व हैं. साल 2014 में मुकुंदरा को रिजर्व घोषित किया गया था, जबकि आरवीटी को 2022 में घोषित किया गया. इस तरह एक को 12 साल और दूसरे को अभी 4 साल पूरे हुए हैं, लेकिन दोनों ही टाइगर रिजर्व अभी पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाए हैं. चुनौती के रूप में उनके लिए रणथंभौर टाइगर रिजर्व (RTR) खड़ा हुआ है. हालांकि वन्यजीव प्रेमियों का मानना है कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व को भी आने वाले समय में यह चुनौती दे सकते हैं. क्योंकि रणथंभौर से लगता आरवीटी है और उससे एडज्वाइनिंग एमएचटीआर है. यह एक तरह से पूरा कॉरिडोर है. आने वाले समय में जब रणथंभौर में टाइगर की आबादी बढ़ रही है. टाइगर दूसरे एरिया में अपनी टेरिटरी बना रहे हैं. यह उनके लिए मुफीद है. सरकार ने इसी मंशा के साथ इन्हें खड़ा किया है.
'रिजर्व अभी नए, अभी स्थापित होने के क्रम में' : एमएचटीआर के फील्ड डायरेक्टर टी मोहन राज का कहना है कि मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी दोनों टाइगर रिजर्व अभी नए हैं और अभी स्थापित होने के क्रम में ही हैं. जबकि रणथंभौर टाइगर रिजर्व पूरी तरह से एस्टेब्लिश है और वहां पर पर्यटक भारत ही नहीं विश्व भर से आकर्षित होकर पहुंच रहा है. रणथंभौर से कनेक्ट एक नेचुरल टाइगर कॉरिडोर बना हुआ है. इसमें रामगढ़ और उसके बाद मुकुंदरा है. इसके अलावा एमएचटीआर में टाइगर के अलावा काफी चीजें हैं. यहां चंबल सफारी है. अलग-अलग प्रजाति के गिद्ध और उल्लू मिलते हैं. यहां पर राजस्थान में कहीं नहीं मिलने वाला एक वन्य जीव स्मूथ कोटेड ऑटर (ऊदबिलाव) है.
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'रणथंभौर से लें सीख' : उन्होंने बताया कि इसके अलावा यहां की प्रकृति अलग तरह की है. चंबल सफारी और काफी वेटलैंड है. इसीलिए भी यह प्रसिद्ध है. वहीं रणथंभौर में देखने के लिए केवल टाइगर रिजर्व है. यहां पर रिवर फ्रंट से लेकर पुराने हेरिटेज भी मौजूद हैं. इस मामले में आरवीटी के फील्ड डायरेक्टर सुगनाराम जाट का मानना है कि जिस तरह से रणथंभौर स्थापित हुआ है, वैसे ही सीख लेते हुए रामगढ़ विषधारी और मुकुंदरा को भी विकसित किया जा रहा है. इसी को लेकर यहां पर टाइगर दूसरे स्टेट से भी री–लोकेट किए गए हैं. इंटरेस्ट स्टेट टाइगर रीलोकेशन प्रोजेक्ट के तहत मुकुंदरा और रामगढ़ में एक-एक टाइग्रेस छोड़ी गई है. अब महाराष्ट्र के ताडोबा अंधारी और पेंच टाइगर रिजर्व से भी एक-एक टाइग्रेस को लेकर आना है. यह प्रक्रिया दिवाली के बाद नवंबर–दिसंबर में शुरू होगी.
'पर्यटक सुविधाएं बढ़ाने की जरूरत' : वन्य जीव प्रेमी एएच जैदी का मानना है कि रामगढ़ और मुकुंदरा को पर्यटकों के लिए ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए. टाइगर के साथ-साथ यहां की प्रकृति, आसपास के वेटलैंड और दूसरे वन्य जीव की तरफ आकर्षित करके पर्यटन बढ़ाया जा सकता है. मुकुंदरा में पहले से ज्यादा संख्या में पर्यटक आ रहे हैं. उन्हें टाइगर की साइटिंग भी हो रही है. चंबल सफारी में भी लगातार पर्यटक बढ़ रहे हैं. विदेशी पर्यटक भी यहां आने लगे हैं. चंबल सफारी जैसी सफारी पूरे देश में कहीं नहीं है. इसमें काफी लंबी बोटिंग होती है. इसीलिए आज नहीं तो कल, रामगढ़ और मुकुंदरा दोनों रणथंभौर और सरिस्का को चुनौती देंगे. लेकिन इसके लिए पॉजिटिव वे में विभागों को काम करना होगा. पर्यटकों की सुविधा बढ़ानी होगी और उन्हें आकर्षित करना होगा. जिन लोगों को रणथंभौर में टिकट नहीं मिल रहे हैं, वे यहां पर आएं. ऐसी व्यवस्था विभाग करे.
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अभी 15 बाघ, प्रे-बेस पर जोर: मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में 15 बाघ हैं. इनमें दो मेल और चार फीमेल हैं. इसके अलावा एक सब एडल्ट है. वहीं रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व की बात की जाए, तो वहां पर 8 टाइगर हैं, जिनमें दो मेल और पांच फीमेल के साथ एक सब एडल्ट है. जल्द ही यहां प्रे-बेस बढ़ाया जाएगा. जिसके तहत मुकुंदरा और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में करीब 200-200 चीतल दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधीन आने वाले डियर पार्क से लाने हैं. उनके लिए अनुमति मिल गई थी, लेकिन बाद में कोर्ट में मामला चल गया था. अब न्यायालय से स्वीकृति मिल गई है. ऐसे में इन्हें जल्द ही शिफ्ट किया जाएगा.
नवम्बर से टाइगर ट्रांसलोकेशन होगा शुरू : इंटरेस्टेड टाइगर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट में भी दो टाइगर अभी महाराष्ट्र और एक मध्य प्रदेश से लेकर आना है. ये तीनों टाइग्रेस मुकुंदरा और रामगढ़ में ही छोड़े जाने हैं. इस प्रोजेक्ट में भी दो टाइगर अभी महाराष्ट्र और एक मध्य प्रदेश से लेकर आना है. दीपावली के बाद इसका दूसरा चरण शुरू होगा. पहले चरण में मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ और पेंच से लाए थे, जिनमें एक को मुकुन्दरा और दूसरी को रामगढ़ में शिफ्ट किया है.
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नजदीक में चीता भी बसा रहे : आने वाले समय में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से एडज्वाइनिंग एरिया में चीता को भी बसाया जा रहा है. गांधी सागर के तरफ चीता बसा है. ऐसे में वहां से इस इलाके में भी आ सकता है. दूसरी तरफ बारां जिले में श्योपुर से कई बार चीता आ जाता है. यह शेरगढ़ और कई इलाकों में घूम कर गया है. कोटा जिले में भी चीता आ गया था, ऐसे में चीता के लिए भी यह मुफीद है. राज्य सरकार भी चीता बसाने की योजना ला रही है.
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मुकुंदरा और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व की खासियत :
- मुकुंदरा हिल्स केवल टाइगर रिजर्व ही नहीं है. यहां पर चंबल नदी निकल रही है, इसलिए चंबल सफारी का यहां पर लुफ्त लिया जा सकता है. इस सफारी में पैंथर और भालू की रेगुलर साइटिंग हो रही है.
- एक नेचुरल टाइगर कॉरिडोर रणथंभौर का बना हुआ है. इसलिए पर्यटकों को यह अलग भी नहीं लगेगा. रणथंभौर के जस्ट बाद में रामगढ़ और उसके बाद मुकुंदरा है. इनके जरिए टाइगर मुकुंदरा तक पहले आ भी चुका है और रामगढ़ विषधारी में पहला टाइगर इसी रूट से आया था.
- रणथंभौर टाइगर रिजर्व से ज्यादा दूरी नहीं है और कनेक्टिविटी भी बिल्कुल सटीक है. दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे और दिल्ली मुंबई रेल लाइन से जुड़ा हुआ है. यहां से हर शहर के लिए नेशनल हाईवे है. कोटा से बूंदी का केवल 35 किलोमीटर का फैसला है.
- कोटा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से लगती चंबल नदी बह रही है. इसमें केवल राजस्थान में स्मूथ कोटेट ऑटर मिलते हैं. इसके अलावा देश में टॉप फाइव में आने वाली गिद्ध की सबसे बड़ी नेस्टिंग साइट भी चंबल नदी की कराईयों में है. यहां पर कई तरह के उल्लू नजर आते हैं.
- कोटा व आसपास के इलाके में कई सारे वेटलैंड्स हैं. जिनमें आलनिया, उम्मेदगंज, सोरसन, कनवास और अभेड़ा शामिल है. यहां पर भी अलग-अलग प्रजाति के विदेशी पक्षियों को पर्यटक देख सकते हैं. अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क को भी देख सकते हैं.
- कोटा और बूंदी हेरिटेज के मामले में भी काफी रिच हैं. इसलिए पर्यटक अगर रणथंभौर जाता है, तो वह केवल टाइगर देख सकते हैं. जबकि कोटा और बूंदी में हेरिटेज है.
- बूंदी के महल पहले से ही काफी प्रसिद्ध हैं. इसके साथ ही हमारे टाइगर रिजर्व में भी काफी महल हैं. जैसे मुकुंदरा में रावठा है और बूंदी में रिजर्व में ही रामगढ़ महल है.
- आरटीआर में पर्यटकों को बुकिंग नहीं मिल रही है. उन पर्यटकों के लिए रामगढ़ और मुकुंदरा काफी मुफीद रह सकते हैं. रणथंभौर टाइगर रिजर्व के नजदीक हैं. यहां आसानी से बुकिंग भी मिल रही है.
- कोटा में नया रिवर फ्रंट और सिटी पार्क बने हैं. इसके अलावा पर्यटन के लिए कोटा शहर को तैयार किया गया है. कोटा शहर में कई अलग टूरिस्ट स्पॉट्स भी बने हुए हैं. यहां के चौराहे और किशोर सागर तालाब पर भी काफी कुछ देखने के लिए बनाया गया है.
- कोटा शहर में कोचिंग के लिए देशभर के बच्चे आते हैं और इन बच्चों के पेरेंट्स को घूमने के लिए टाइगर रिजर्व यहां मिल सकते हैं. यहां पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए भी स्ट्रेस रिलीज का अच्छा मौका यह जंगल बन सकते हैं.