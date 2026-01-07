ETV Bharat / state

पंचकूला नगर निगम चुनाव : आरक्षित सीटों के लिए पर्ची के जरिए निकला ड्रॉ, जानिए कौन से वार्ड किसके लिए रिजर्व ?

पंचकूला: नगर निगम पंचकूला के आगामी चुनावों के लिए आरक्षित सीटों का ड्रा बुधवार को उपायुक्त एवं समिति के अध्यक्ष सतपाल शर्मा की उपस्थिति में उपायुक्त कैंप कार्यालय में निकाला गया. इस अवसर पर समिति के सदस्य नगर निगम के संयुक्त आयुक्त गौरव चौहान, डीएमसी विनोद नेहरा, सहायक नगर योजनाकार दीपक, नगर निगम के जेई सुशील कुमार समेत गैर-सरकारी सदस्य रितु गोयल, सोनू बिड़ला और जय कुमार कौशिक उपस्थित रहे. इसके अतिरिक्त बैठक में नगर निगम पंचकूला के पूर्व मेयर कुलभूषण गोयल, पूर्व पार्षद गौतम प्रसाद और राजेश भी मौजूद रहे.

पर्ची के जरिए निकाला ड्रॉ: आरक्षित सीटों का ड्रा पर्ची प्रणाली के माध्यम से पारदर्शी तरीके से निकाले जाने का दावा किया गया. महिला अनुसूचित जाति सीट के लिए तीन पर्चियां डाली गई, जिनमें से वार्ड नंबर 16 को महिला अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित घोषित किया गया. इसी प्रकार वार्ड नंबर 7 एवं वार्ड नंबर 17 को अनुसूचित जाति (एससी) वार्ड, वार्ड नंबर 19 को बीसीए महिला आरक्षित वार्ड और वार्ड नंबर 18 को बीसीबी महिला आरक्षित वार्ड घोषित किया गया.

पर्ची के जरिए निकाला ड्रॉ (Etv Bharat)

महिला वर्ग के चार वार्ड आरक्षित: सामान्य (महिला) वर्ग के लिए चार वॉर्ड आरक्षित घोषित किए गए, जिनमें वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 11 और वार्ड नंबर 15 शामिल हैं.