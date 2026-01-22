ETV Bharat / state

हरियाणा में तीन मेयर पदों के लिए निकाला गया ड्रा, अंबाला सीट बीसी-बी महिला के लिए रिजर्व, पंचकूला और सोनीपत अनारक्षित

पंचकूला: हरियाणा के तीन नगर निगम पंचकूला, अंबाला और सोनीपत में मेयर पद चुनावों के लिए आज ड्रॉ निकाला गया. इस ड्राॅ में अंबाला को महिला बीसी-बी के लिए आरक्षित किया गया जबकि पंचकूला, सोनीपत की सीट अनारक्षित रहेगी. गौरतलब है कि इन तीनों नगर निगमों के मेयर और पार्षदों का कार्यकाल इसी माह पूरा हुआ है. मेयर पद के चुनावों के लिए ये ड्रॉ आज तीसरी बार आयोजित किया गया था. इससे पहले 1 और 15 दिसंबर को ड्रॉ की तारीख तय की गई थी, लेकिन दोनों बार इसे टालना पड़ा था.

बीसी-बी की महिला के लिए आरक्षित : आपको बता दें कि हरियाणा में बीसी-बी की महिला के लिए पहली बार मेयर पद आरक्षित किया गया है. इससे पहले तीनों निगमों में मेयर का पद सामान्य वर्ग के लिए था. ड्रा के नतीजे आने के बाद अब पंचकूला, अंबाला और सोनीपत नगर निगम में मेयर पद को लेकर बीजेपी-कांग्रेस अपनी-अपनी तैयारियों में जुट गई है.

तीन निगम और छह निकायों में चुनाव: हरियाणा के तीन नगर निगमों के साथ 6 निकायों में उप-चुनाव होने हैं. इनमें टोहाना, झज्जर, राजौंद, कनीना, तरावड़ी, साढ़ौरा और करनाल शामिल हैं. निकायों में एक-एक वार्ड पार्षद के चुनाव होंगे. नगर निकाय चुनावों को लेकर राज्य चुनाव आयुक्त कार्यालय में तैयारियां पूरी की जा रही हैं. इस दिशा में आयुक्त 27 जनवरी को कर्मचारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश देंगे. इसके अलावा राज्य चुनाव आयोग ने सभी जगहों से वोटर संख्या की मांग भी की है.

मेयर सीट के आरक्षण पर सवाल: गौरतलब है कि मेयर सीट के आरक्षण के संबंध में सवाल खड़े किए गए हैं. आरोप लगाए गए हैं कि मेयर पद के लिए ड्रा की प्रक्रिया ठीक नहीं है. कहा गया कि प्रदेश की 11 नगर निगमों में मेयर के लिए एक साथ ड्रॉ के साथ सीटें आरक्षित होनी चाहिए क्योंकि इससे पूर्व दिसंबर 2016 में प्रदेश की सभी तत्कालीन दस नगर निगमों के लिए एक साथ ड्रॉ हुआ था. उस दौरान सभी नगर निगमों के आम चुनाव अलग-अलग समय पर कराए गए थे. फरीदाबाद नगर निगम के जनवरी 2017, गुरुग्राम निगम के सितंबर 2017 में चुनाव हुए थे. इनके अलावा पांच नगर निगम यमुनानगर, करनाल, हिसार, पानीपत और रोहतक के चुनाव दिसंबर 2018 में हुए थे, जबकि अन्य तीन नगर निगमों पंचकूला, अंबाला और सोनीपत के चुनाव दिसंबर 2020 में कराए गए थे.

तीनों निगमों का कार्यकाल पूरा: पंचकूला निगम का पांच वर्ष का कार्यकाल 4 जनवरी 2026 को पूरा हुआ. जबकि अंबाला निगम का 13 जनवरी 2026 और सोनीपत नगर निगम का कार्यकाल 6 जनवरी 2026 को पूरा हुआ. फिलहाल तीनों जगहों पर प्रशासक नियुक्त हैं.