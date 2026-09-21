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खुद राष्ट्रपति ने लिखी बिहार के सोमनाथ के पुस्तक की प्रस्तावना, जानें संताल आदिवासियों का ये संविधान

मुंगेर के सोमनाथ ने संताल आदिवासियों का अनोखा संविधान लिखा है, जिसकी प्रस्तावना खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तैयार की है. रिपोर्ट- प्रिंस दिलखुश

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पुस्तक भेंट करते सोमनाथ आर्य (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 21, 2026 at 2:39 PM IST

11 Min Read
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मुंगेर: झारखंड के बोकारो जिले में स्थित लुगु बुरु घंटा बाड़ी धोरोमगढ़ संथाल आदिवासी समाज की आस्था, संस्कृति, सामाजिक परंपराओं और प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व की मान्यताओं का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है. इसी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को दस्तावेज के रूप में सामने लाने का दावा घोरघट गांव के रहने वाले सोमनाथ आर्य की पुस्तक 'लुगु गुरु घंटा बाड़ी संताल आदिवासियों का संविधान' में किया गया है.

ढाई वर्ष का गहन शोध

करीब 350 पन्नों की इस पुस्तक को तैयार करने के पीछे ढाई वर्ष से अधिक समय तक किए गए फील्ड रिसर्च, स्थानीय बुजुर्गों और पारंपरिक पदाधिकारियों से संवाद तथा लुगु बुरु पहाड़ी की लगातार यात्राओं का उल्लेख किया गया है. पुस्तक की प्रस्तावना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लिखे जाने की बात भी दस्तावेज में प्रमुखता से सामने आती है.

सोमनाथ आर्य ने टेलिफोनिक बातचीत में बताया कि यह पुस्तक उनके लिए महज एक किताब नहीं, बल्कि मौखिक परंपरा में संरक्षित संथाल समाज की सांस्कृतिक स्मृतियों और सामाजिक व्यवस्था को दस्तावेजबद्ध करने का प्रयास है. यह 350 पन्नों की किताब भर नहीं है.

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'लुगु गुरु घंटा बाड़ी संताल आदिवासियों का संविधान' (ETV Bharat)

"इसमें उन परंपराओं, मान्यताओं और मौखिक इतिहास को दर्ज करने का प्रयास किया गया है, जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी बुजुर्गों की स्मृतियों, गीतों, लोककथाओं और सामाजिक परंपराओं के माध्यम से आगे बढ़ता रहा है."- सोमनाथ आर्य, लेखक, 'लुगु गुरु घंटा बाड़ी संताल आदिवासियों का संविधान'

दिसंबर 2022 में शुरू हुई शोध-यात्रा

सोमनाथ आर्य ने बताया कि उनकी लुगु बुरु पर शोध की शुरुआत दिसंबर 2022 में हुई. वे एक सामाजिक विषय से जुड़ी स्टोरी के सिलसिले में झारखंड के ललपनिया क्षेत्र पहुंचे थे. वहीं से लुगू बुरु पहाड़ी दिखाई दी और इसी दौरान उनकी मुलाकात लुगु बुरु घंटा बाड़ी के अध्यक्ष बबुली सोरेन से हुई.

उन्होंने बताया कि लुगू गुरु पहाड़ी की महत्ता के बारे में पूछे जाने पर बबुली सोरेन ने उन्हें इस स्थल की सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में बताया. इसी बातचीत ने उनके मन में इस विषय पर विस्तार से शोध करने का विचार पैदा किया.

सोमनाथ आर्य ने बताया कि उसी बातचीत के बाद मेरे मन में यह सवाल लगातार घूमता रहा कि जिस स्थान को संथाल समाज इतना महत्वपूर्ण मानता है, उसके इतिहास और परंपराओं का व्यवस्थित दस्तावेज कहां है? उसी समय मैंने तय किया कि लुगु बुरु पर गंभीरता से काम करूंगा.

इसके बाद जनवरी 2023 में प्रारंभिक नोट्स तैयार करने और फरवरी 2023 से औपचारिक फील्ड रिसर्च शुरू करने की बात उन्होंने बताई. यह शोध जुलाई 2025 तक चलने का दावा किया गया है.

कठिन भौगोलिक मार्ग की चुनौती

सोमनाथ आर्य ने बताया कि शोध के दौरान उन्होंने लुगू गुरु पहाड़ी की 70 से अधिक बार यात्रा की.उन्होंने पहाड़ी की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा, यह आसान यात्रा नहीं थी. कई जगह रास्ता बेहद कठिन है. बरसात में स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो जाती है. कई बार ऊपर जाने के दौरान लगा कि वापस लौटना पड़ेगा, लेकिन विषय के प्रति जिज्ञासा और वहां के लोगों से मिली जानकारी ने आगे बढ़ने की प्रेरणा दी.

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झारखंड के सीएम और सोमनाथ आर्य (ETV Bharat)

स्थानीय बुजुर्गों से सीधा संवाद

उन्होंने बताया कि शोध के दौरान आसपास के कई गांवों में जाकर पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था से जुड़े लोगों, मांझी, परगना, जोगमांझी, गोडेत, नायके तथा बुजुर्गों से बातचीत की गई. इस शोध की असली ताकत स्थानीय लोगों की स्मृतियां हैं. मैंने उनके अनुभव, कथाएं और परंपराओं को रिकॉर्ड करने का प्रयास किया. कई बुजुर्ग केवल संताली (संथाली) भाषा में बात करते थे, इसलिए संवाद और अनुवाद भी शोध का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा.

शोध-यात्रा के मुख्य सारथी

लुगू बुरु घंटा बाड़ी के अध्यक्ष बबुली सोरेन की भूमिका को सोमनाथ आर्य ने अपनी शोध-यात्रा में बेहद महत्वपूर्ण बताया है. सोमनाथ आर्य ने बताया कि, अध्यक्ष बबुली सोरेन जी इस पूरी यात्रा के मेरे सारथी, गुरु और संरक्षक रहे. शुरुआती दौर में मुझे स्थानीय समाज का विश्वास हासिल करने में कठिनाई हुई.

"लोगों के मन में यह आशंका थी कि बाहर से आने वाला व्यक्ति उनकी परंपराओं को किस रूप में लिखेगा.बबुली सोरेन जी ने लोगों से मेरा परिचय कराया और उन्हें समझाया कि मैं उनके इतिहास और संस्कृति को दस्तावेज के रूप में सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं."-सोमनाथ आर्य, लेखक, 'लुगु गुरु घंटा बाड़ी संताल आदिवासियों का संविधान'

इसके बाद स्थानीय लोगों ने उनसे खुलकर बातचीत शुरू की और कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं. उन्होंने कहा कि बबुली सोरेन स्वयं भी कई यात्राओं में उनके साथ रहे और स्थानीय परंपराओं तथा स्थलों को समझने में सहयोग किया.

"मौखिक परंपरा पर हमारा संविधान'

वहीं दूसरी तरफ अध्यक्ष बबुली सोरेन ने बताया कि हमारे समाज की बहुत सारी बातें लिखित रूप में नहीं रहीं. हमारे बुजुर्गों ने गीतों, कहानियों, रीति-रिवाजों और सामाजिक व्यवस्था के माध्यम से ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया. अब बुजुर्ग धीरे-धीरे हमारे बीच से जा रहे हैं. उनके साथ बहुत-सी बातें भी समाप्त होने का खतरा है.

"सोमनाथ आर्य ने बाहर से आकर संताल (संथाल) समाज की परंपराओं को समझने और उन्हें दस्तावेज में दर्ज करने का प्रयास किया है. सोमनाथ आर्य जी ने जिस लगन से काम किया है, वह महत्वपूर्ण है. घोरघट और लुगु बुरु के बीच जो सांस्कृतिक संबंध इस काम से बना है, वह आगे भी याद रखा जाएगा."- बबुली सोरेन, अध्यक्ष, लुगु बुरु घंटा बाड़ी

प्रकृति संरक्षण की अनूठी भावना

पुस्तक में लुगू गुरु से जुड़ी परंपराओं में जल, जंगल, जमीन, पहाड़, पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं के संरक्षण की भावना को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है. सोमनाथ आर्य ने बताया कि संताल समाज की पारंपरिक जीवन-पद्धति को समझने पर यह दिखाई देता है कि प्रकृति उनके लिए केवल संसाधन नहीं रही, बल्कि जीवन का अभिन्न हिस्सा रही है. जल, जंगल और जमीन के प्रति सम्मान उनकी सांस्कृतिक चेतना में दिखाई देता है.

उन्होंने कहा कि आज जब पूरी दुनिया पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की बात कर रही है, तब पारंपरिक आदिवासी ज्ञान और प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व की अवधारणा को समझना महत्वपूर्ण हो सकता है.

पारंपरिक आदिवासी ज्ञान की महत्ता

पुस्तक में संथाल समाज की पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था को भी प्रमुखता से दर्ज किए जाने की बात कही गई है. इसमें मांझी, परगना, जोगमांझी, गोडेत और नायके जैसे पारंपरिक पदों की भूमिका तथा सामाजिक निर्णय प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है.

सोमनाथ आर्य ने बताया कि इस व्यवस्था में सामाजिक निर्णय केवल किसी एक व्यक्ति के स्तर पर नहीं देखे जाते. समुदाय की बैठक, पारंपरिक नेतृत्व और सामूहिक विचार-विमर्श की महत्वपूर्ण भूमिका रही है.यही परंपरा संथाल समाज की सामाजिक संरचना को समझने में मदद करती है.उन्होंने इसे आधुनिक लोकतांत्रिक विमर्श के संदर्भ में अध्ययन का विषय भी बताया.

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पीएम मोदी को किताब सौंपते सोमनाथ आर्य (ETV Bharat)

मौखिक इतिहास के संकलन की चुनौती

इस शोध की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक लिखित स्रोतों की सीमित उपलब्धता बताई गई है. सोमनाथ आर्य ने बताया कि कई बार एक ही घटना या परंपरा के बारे में अलग-अलग गांवों में अलग-अलग विवरण सुनने को मिले.

ऐसे में किसी एक व्यक्ति के कथन को अंतिम सत्य मानने के बजाय अलग-अलग स्रोतों से जानकारी लेकर उसका मिलान किया गया. उन्होंने बताया कि इसी प्रक्रिया में स्थानीय बुजुर्गों की स्मृतियों, अलग-अलग गांवों के विवरण और उपलब्ध अन्य स्रोतों के बीच समानताओं को तलाशने का प्रयास किया गया.

राष्ट्रपति की प्रेरणादायक गौरवपूर्ण प्रस्तावना

इस पुस्तक की प्रस्तावना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लिखे जाने का उल्लेख दस्तावेज में किया गया है. राष्ट्रपति की प्रस्तावना में लुगु बुरु को प्रकृति, आदिवासी संस्कृति और मानव सभ्यता के साथ जोड़कर देखने का दृष्टिकोण सामने आता है.

प्रस्तावना में राष्ट्रपति ने आधुनिक मानव की उस यात्रा का उल्लेख किया है, जिसमें प्रकृति को समझने और उसके नियमों को जानने का प्रयास लगातार चलता रहा है. उन्होंने जल, जंगल और जमीन के संरक्षण को पृथ्वी की रक्षा से जोड़ा है.

जड़ों से जुड़ाव का संदेश

राष्ट्रपति ने लुगु बुरु को केवल एक पहाड़ी या गुफा के रूप में नहीं देखने की बात कही है, बल्कि इसे प्रकृति के साथ मानव सह-अस्तित्व की यात्रा से जुड़े स्थल के रूप में रेखांकित किया है. प्रस्तावना में यह भी कहा गया है कि आधुनिक तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दौर में भी मनुष्य को अपनी जड़ों और प्रकृति से जुड़े संबंध को समझने की आवश्यकता है.

लुगु बुरु : आस्था के साथ शोध का भी केंद्र

झारखंड के बोकारो जिले में स्थित लुगु बुरु घंटा बाड़ी धोरोमगढ़ को संथाल समाज के महत्वपूर्ण आस्था स्थलों में गिना जाता है. पुस्तक में इसे भारत के अलावा नेपाल, बांग्लादेश और भूटान सहित विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले संथाल समुदाय की सांस्कृतिक स्मृतियों से जोड़कर प्रस्तुत किया गया है.

लुगु बुरु पहाड़ी, इससे जुड़े धार्मिक स्थल, गुफा, झरने और पारंपरिक मान्यताएं इस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा हैं. सोमनाथ आर्य ने बताया कि लुगु बुरु को केवल धार्मिक नजरिये से देखने के बजाय इसके सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पर्यावरणीय पक्षों को भी समझना जरूरी है. इसी सोच के साथ पुस्तक तैयार की गई है.

मुंगेर के घोरघट से भी जोड़ा गया पुस्तक

सोमनाथ आर्य ने बताया कि मैं मुंगेर जिले के घोरघट की मिट्टी से निकला हूं. इस किताब के माध्यम से मैंने यह दिखाने का प्रयास किया है कि शोध और दस्तावेजी काम केवल बड़े शहरों या बड़े संस्थानों तक सीमित नहीं है. छोटे गांव से निकला व्यक्ति भी किसी महत्वपूर्ण विषय पर लंबे समय तक काम कर सकता है.

वैश्विक पहचान दिलाने की योजना

उन्होंने कहा कि यदि उनकी पुस्तक स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तक पहुंचती है तो विद्यार्थियों को संथाल आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपरा और प्रकृति के साथ उनके संबंध को समझने का अवसर मिलेगा. सोमनाथ आर्य ने बताया कि उनकी आगे की योजना लुगु बुरु को व्यापक अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में काम करने की है. उन्होंने इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने की दिशा में अभियान चलाने की इच्छा जताई.

"लुगु बुरु की पहचान केवल एक स्थानीय तीर्थस्थल तक सीमित नहीं रहनी चाहिए. यहां की संस्कृति, मौखिक परंपरा और प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व की अवधारणा का व्यापक स्तर पर अध्ययन होना चाहिए."- सोमनाथ आर्य, लेखक, 'लुगु गुरु घंटा बाड़ी संताल आदिवासियों का संविधान'

दो समुदायों के बीच सांस्कृतिक सेतु

उन्होंने भविष्य में घोरघट के इतिहास पर भी दस्तावेजी पुस्तक तैयार करने की योजना की जानकारी दी. पूरी शोध-यात्रा को लेकर सोमनाथ आर्य ने बताया कि मेरे लिए इस पुस्तक की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि घोरघट और लुगु बुरु के बीच एक सांस्कृतिक संवाद स्थापित हुआ. मैंने वहां के लोगों से सीखा और उनकी बात को दस्तावेज के रूप में सामने लाने का प्रयास किया. यह किसी एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं है.

सोमनाथ आर्य ने बताया कि, आधुनिक विकास की दौड़ में अगर हम अपनी सांस्कृतिक जड़ों और प्रकृति के साथ अपने पारंपरिक संबंध को भूल जाएंगे तो विकास अधूरा रह जाएगा. लुगु बुरु की परंपराएं हमें यही याद दिलाती हैं कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलना मानव सभ्यता के लिए हमेशा जरूरी रहेगा.

उल्लेखनीय सांस्कृतिक प्रसंग

इस तरह 'लुगु बुरु घंटा बाड़ी' संथाल आदिवासियों का संविधान’ केवल एक पुस्तक के रूप में नहीं, बल्कि संथाल समाज की मौखिक परंपराओं, सांस्कृतिक स्मृतियों और प्रकृति-केंद्रित जीवन-दृष्टि को दस्तावेजबद्ध करने के प्रयास के रूप में सामने आती है. घोरघट के सोमनाथ आर्य की ढाई वर्ष से अधिक की शोध-यात्रा और बबुली सोरेन के सहयोग की कहानी इस कृति को मुंगेर और झारखंड, दोनों के लिए एक उल्लेखनीय सांस्कृतिक प्रसंग बनाती है.

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