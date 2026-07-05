ETV Bharat / state

सोनीपत में मानसून की दस्तक के साथ खुली ड्रेनेज सिस्टम की पोल, जलभराव से बढ़ी लोगों की परेशानी

सोनीपत में मानसून की बारिश के बाद गर्मी से लोगों ने राहत की सांस ली. वहीं कई मोहल्ले में जल भराव से लोग परेशान हैं.

Monsoon arrives in Sonipat
बारिश ने खोली ड्रेनेज सिस्टम की पोल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 5, 2026 at 8:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सोनीपतः देशभर में मानसून की बारिश लोगों को गर्मी से राहत दे रही है, लेकिन कई शहरों में यही बारिश आफत का कारण भी बन रही है।हरियाणा के सोनीपत में बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव हो गया. सड़कें और गलियां पानी से लबालब नजर आईं, जबकि बच्चे इस पानी में मस्ती करते दिखाई दिए. बारिश ने एक बार फिर शहर की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी.

कई कॉलोनियों में जलभराव की समस्याः जहां मानसूनी बारिश ने लोगों को गर्मी और उमस से राहत तो दी, लेकिन शहर की व्यवस्थाओं की पोल भी खोलकर रख दी. बारिश के बाद कई कॉलोनियों और गलियों में जलभराव हो गया. कई जगह दो से तीन फुट तक पानी भरने से लोगों को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा. घरों के बाहर जमा पानी और सड़कों पर जलभराव ने एक बार फिर शहर के ड्रेनेज सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

जलजमाव से कई मोहल्ले के लोगों की परेशानी बढ़ी (ETV Bharat)

मौसम हुआ सुहावना: हर साल की तरह इस बार भी बारिश ने जल निकासी व्यवस्था की हकीकत सामने ला दी. वहीं, जहां जलभराव लोगों के लिए परेशानी बना, वहीं बच्चों के लिए यह मस्ती का मौका बन गया. गली में भरे बारिश के पानी में बच्चे जमकर खेलते और आनंद उठाते नजर आए. फिलहाल बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया है, लेकिन जलभराव की समस्या ने यह भी दिखा दिया कि शहरों में बेहतर जल निकासी व्यवस्था की कितनी जरूरत है. अब देखना होगा कि संबंधित विभाग इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाते हैं.

ये भी पढ़ें-गुरुग्राम में भारी बारिश से जलभराव, सड़कें बनीं तालाब, लोग परेशान

TAGGED:

हरियाणा में मानसून
सोनीपत में बारिश
सोनीपत में ड्रेनेज सिस्टम
DRAINAGE SYSTEM IN SONIPAT
MONSOON ARRIVES IN SONIPAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.