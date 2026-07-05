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सोनीपत में मानसून की दस्तक के साथ खुली ड्रेनेज सिस्टम की पोल, जलभराव से बढ़ी लोगों की परेशानी

सोनीपतः देशभर में मानसून की बारिश लोगों को गर्मी से राहत दे रही है, लेकिन कई शहरों में यही बारिश आफत का कारण भी बन रही है।हरियाणा के सोनीपत में बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव हो गया. सड़कें और गलियां पानी से लबालब नजर आईं, जबकि बच्चे इस पानी में मस्ती करते दिखाई दिए. बारिश ने एक बार फिर शहर की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी.

कई कॉलोनियों में जलभराव की समस्याः जहां मानसूनी बारिश ने लोगों को गर्मी और उमस से राहत तो दी, लेकिन शहर की व्यवस्थाओं की पोल भी खोलकर रख दी. बारिश के बाद कई कॉलोनियों और गलियों में जलभराव हो गया. कई जगह दो से तीन फुट तक पानी भरने से लोगों को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा. घरों के बाहर जमा पानी और सड़कों पर जलभराव ने एक बार फिर शहर के ड्रेनेज सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं.