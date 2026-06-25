ETV Bharat / state

धमतरी जिला जेल का गंदा पानी बना लोगों के लिए परेशानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड में फैली बदबू

सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड के लोगों का कहना है कि क्षेत्र की नालियां क्षतिग्रस्त हैं और कई जगहों पर नालियों के ऊपर लगे स्लैब टूट चुके हैं. इसके अलावा जिला जेल के शौचालय टैंक के क्षतिग्रस्त होने से दूषित पानी बाहर निकलकर मोहल्ले और घरों तक पहुंच रहा है. इससे न केवल लोगों को दुर्गंध और गंदगी का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि राहगीरों और स्कूली बच्चों को आने जाने में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. स्थानीय निवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि एक सप्ताह के भीतर समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे परिवार सहित जिला जेल या नगर निगम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे.

धमतरी: नगर निगम के सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड में जलनिकासी की गंभीर समस्या से वार्डवासी परेशान हैं. जिला जेल से निकलने वाले दूषित पानी और वार्ड के गंदे पानी की निकासी नहीं होने के कारण कई घरों के आसपास जलभराव की स्थिति है. स्थानीय लोगों शिकायत है कि कई बार आपत्ति दर्ज कराने के बाद भी कोई ठोस समाधान नहीं निकाला गया.

मौके पर पहुंचे एनएसयूआई जिलाध्यक्ष राजा देवांगन ने कहा, लगातार शिकायतें मिल रही थी कि जेल का दूषित पानी घरों और स्कूल परिसर तक पहुंच रहा है. इस संबंध में वार्ड पार्षद, महापौर और अधिकारियों से पहले भी चर्चा की गई थी. अधिकारियों ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया था, लेकिन 10 से 15 दिन बीत जाने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है.



बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और यदि समय रहते व्यवस्था नहीं की गई तो लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो जाएगा. जिस तरह की स्थिति यहां दिखाई दे रही है, उसे देखते हुए नगर निगम को लोगों के लिए नाव की व्यवस्था करनी पड़ेगी. एक तरह सरकार स्वच्छ भारत अभियान का गुणगान करती है दूसरी ओर ये तस्वीर सामने आती है: राजा देवांगन, एनएसयूआई जिलाध्यक्ष

गंदा पानी बना लोगों के लिए परेशानी (ETV Bharat)

मैं खुद इलाके का दौरा कर चुका हूं. रेलवे लाइन ऊंची होने के चलते ये दिक्कत आ रही है. पानी का निकासी मार्ग बाधित हो रहा है. पहले ये पानी खेतों और मेड़ों के रास्ते होकर निकल जाता था लेकिन अब वो रास्ता निर्माण कार्य के चलते बंद हो चुका है: रामू रोहरा, मेयर, धमतरी

नगर निगम मेयर ने दी जानकारी

महापौर ने कहा कि नगर निगम जल निकासी की स्थायी व्यवस्था बनाने के लिए प्रयासरत है. इसके तहत पाइपलाइन के माध्यम से पानी को नहर तक पहुंचाने की योजना पर काम किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि औद्योगिक वार्ड, आधारी नवागांव वार्ड, सुंदरगंज वार्ड और सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड ऐसे क्षेत्र हैं जहां बारिश के दौरान जलभराव की आशंका अधिक है. इसके लिए निगम ने टीमों का गठन किया है और जरूरत पड़ने पर जेसीबी मशीनों की मदद से पानी निकासी के वैकल्पिक रास्ते बनाए जाएंगे.

गंदा पानी बना लोगों के लिए परेशानी (ETV Bharat)

सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड में विकास और जलनिकासी कार्यों के लिए लगभग 1 करोड़ रुपये तथा जिला जेल परिसर के लिए करीब 80 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है. इसके बावजूद यदि समस्या बनी रहती है तो अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जाएगा. समस्या का समाधान निकालने के लिए नगर निगम लगातार प्रयास कर रहा है: रामू रोहरा, मेयर, धमतरी

नगर निगम के लिए बड़ी चुनौती

फिलहाल वार्डवासियों की नाराजगी और आगामी बारिश को देखते हुए यह मामला नगर निगम के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है. यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो आने वाले दिनों में आंदोलन की स्थिति भी बन सकती है. स्थानीय लोगों का कहना है कि गंदे पानी की वजह से इलाके में बीमारियों के बढ़ने का भी खतरा है.

शिलालेख से नाम गायब होने पर धमतरी नगर निगम में बवाल, इंजीनियरों को फटकार, महापौर ने दिए ये निर्देश

धमतरी में दूषित पानी की सप्लाई से भड़के वार्डवासी, कांग्रेस पार्षदों के साथ किया मटकी फोड़ प्रदर्शन, बोले- लोग हो रहे बीमार

धमतरी नगर निगम का एक्शन, गंदगी पर एक और डेयरी सील, 23 लोगों से वसूला गया जुर्माना