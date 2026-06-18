ETV Bharat / state

लखनऊ की चोक नाले-नालियों की छोड़िए, डिप्टी सीएम के घर में जमा हो रहा सीवर का गंदा पानी

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के सरकारी आवास में पिछले एक सप्ताह में कई बार सीवर-नाले का गंदा पानी भर चुका है. ( फोटो क्रेडिट सोशल मीडिया )

लखनऊ: सात कालिदास मार्ग स्थित उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के सरकारी आवास में पिछले एक सप्ताह में कई बार सीवर-नाले का गंदा पानी भर चुका है. मंगलवार को फिर लॉन में गंदा पानी भरने से डिप्टी CM ने कड़ी नाराज़गी जताई है. उनके निजी सचिव ने नगर आयुक्त को पत्र भेजकर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है. बार-बार भर रहा पानी, नहीं हुआ स्थायी समाधान आवासीय स्टाफ के मुताबिक 12 जून को पहली बार लॉन में नाले का पानी भरा था. सूचना पर नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और पानी निकाल कर चली गई. टीम ने आश्वासन दिया था कि अगले दिन आकर समस्या का स्थायी निदान करेंगे. इसके लिए विभागीय अधिकारियों ने आवास का निरीक्षण भी किया था और समाधान का वादा किया. लेकिन स्थायी समाधान नहीं हो सका. मंगलवार को फिर लॉन में सीवर का गंदा पानी भर गया. इससे उपमुख्यमंत्री बेहद नाराज हुए. निजी सचिव ने नगर आयुक्त को भेजे पत्र में कहा है कि आवास के अंदर सीवर-नाले का पानी आ रहा है. इसकी जानकारी पहले ही निगम के जनसंपर्क अधिकारी को दी जा चुकी थी. इसके बावजूद बार-बार पानी भर रहा है.