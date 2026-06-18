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लखनऊ की चोक नाले-नालियों की छोड़िए, डिप्टी सीएम के घर में जमा हो रहा सीवर का गंदा पानी

नाले का पानी डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य के आवास में भरा, नगर निगम की लापरवाही पर नाराजगी जताई.

Drain water floods
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के सरकारी आवास में पिछले एक सप्ताह में कई बार सीवर-नाले का गंदा पानी भर चुका है. (फोटो क्रेडिट सोशल मीडिया)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 18, 2026 at 9:17 AM IST

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लखनऊ: सात कालिदास मार्ग स्थित उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के सरकारी आवास में पिछले एक सप्ताह में कई बार सीवर-नाले का गंदा पानी भर चुका है.

मंगलवार को फिर लॉन में गंदा पानी भरने से डिप्टी CM ने कड़ी नाराज़गी जताई है. उनके निजी सचिव ने नगर आयुक्त को पत्र भेजकर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है.

बार-बार भर रहा पानी, नहीं हुआ स्थायी समाधान

आवासीय स्टाफ के मुताबिक 12 जून को पहली बार लॉन में नाले का पानी भरा था. सूचना पर नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और पानी निकाल कर चली गई. टीम ने आश्वासन दिया था कि अगले दिन आकर समस्या का स्थायी निदान करेंगे. इसके लिए विभागीय अधिकारियों ने आवास का निरीक्षण भी किया था और समाधान का वादा किया. लेकिन स्थायी समाधान नहीं हो सका.

मंगलवार को फिर लॉन में सीवर का गंदा पानी भर गया. इससे उपमुख्यमंत्री बेहद नाराज हुए. निजी सचिव ने नगर आयुक्त को भेजे पत्र में कहा है कि आवास के अंदर सीवर-नाले का पानी आ रहा है. इसकी जानकारी पहले ही निगम के जनसंपर्क अधिकारी को दी जा चुकी थी. इसके बावजूद बार-बार पानी भर रहा है.

कार्रवाई की मांग

पत्र में कहा गया कि जेई प्रतिमा यादव और किशोरी लाल ने अगले दिन समस्या हल करने का आश्वासन दिया था, लेकिन समाधान नहीं हुआ. गंदा पानी फिर आवास के अंदर जमा हो गया है. ऐसे में समस्या दूर कराने में लापरवाही बरतने वाले संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

शहर में जलभराव की स्थिति

गौरतलब है कि लखनऊ में मॉनसून से पहले कई इलाकों में नाले चोक हैं. गोमती नगर, आशियाना और पावर हाउस चौराहे के पास नालों का पानी सड़कों पर आ रहा है. इससे पहले CM ऑफिस भी खुले नालों और मैनहोल से हो रहे हादसों पर नगर आयुक्त से 7 दिन में रिपोर्ट मांग चुका है.

LMC ने जलभराव से निपटने के लिए 463 करोड़ रुपये के ड्रेनेज प्रोजेक्ट शुरू किए हैं. नगर आयुक्त गौरव कुमार के मुताबिक 1200 से ज्यादा नालों की सफाई चल रही है.

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