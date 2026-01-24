मेरठ में नाले में गिरने से हुई थी युवक की मौत, जागा प्रशासन अब लगेगी बैरिकेडिंग
मेरठ कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ जाकिर हुसैन ने कहा, आबूलेन मार्केट के पास स्थित नाले पर बैरिकेडिंग लगायी जाएगी, ताकि आगे कोई हादसा न हो.
मेरठ: मेरठ के आबूलेन मार्केट के पास से गुजरने वाले नाले में गिरकर एक रिक्शा चालक की मौत हो गयी थी. युवक की मौत के बाद मेरठ कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ जाकिर हुसैन ने कहा कि जल्द ही नाले के पास बैरिकेडिंग लगायी जाएगी ताकि आगे इस तरह का कोई हादसा न हो.
नोएडा हादसे से नहीं लिया सबक: मेरठ के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाके में एक युवक की जान चली गई. युवक ई-रिक्शा ड्राइवर था. बीते दिन उसका ई-रिक्शा अनियंत्रित हुआ और पास में गंदगी से अटे पड़े नाले में जा गिरा. युवक को गंभीर छोटें आईं.
आधे घंटे तक ड्राइवर नाले में फंसा रहा: उसे बचाने की कोशिश की गयी, लेकिन उसे नहीं बचाया जा सका. जिस तरह नोएडा में युवराज घंटों मदद का इंतजार करता रहा था, ठीक वैसे ही ई रिक्शा चालक सनी आधे घंटे तक नाले में ई-रिक्शा के नीचे दबा पड़ा रहा. इस दौरान भीड़ तमाशबीन बनी रही. काफी देर के बाद किसी तरह सनी को रेस्कयू किया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बची.
हादसे के वक्त ई-रिक्शे में नहीं थी सवारी: जिस वक्त यह हादसा हुआ, उस वक्त ई रिक्शा चालक अकेला था, अगर उसमें यात्री होते तो यह दुर्घटना और बड़ी भी हो सकती थी. शहर के सबसे महत्वपूर्ण इलाके के नजदीक इस जगह पर 1 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक यह नाला पूरी तरह से बिना किसी दीवार के है. ई-रिक्शा ड्राइवर केंट क्षेत्र के ही रजबन इलाके का रहने वाला था.
नाले के पास में रेलिंग नहीं: आबूलेन व्यापार संघ के अध्यक्ष आकाश खन्ना ने बताया काफी समय से यहां नाले के पास में दीवार नहीं है. जिस वजह से कई बार यहां हाथ से होते रहते हैं, लेकिन उन हादसों से भी कोई सबक लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि यह एरिया कैंट क्षेत्र में आता है, तो वहां के अधिकारियों को भी कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक भी कोई बदलाव नहीं हुआ है.
पहले भी हो चुके हैं कई हादसे: आबूनाले के आसपास कोई रेलिंग न होने की वजह से यहां पहले भी कई हादसे हो चुके हैं. व्यापारी नेता राजवीर सिंह ने बताया कि कुछ दिन पहले एक फॉर्च्यूनर गाड़ी भी रेलिंग न होने की वजह से इस गंदे नाले में उतर गई थी. काफी मशक्कत के बाद उसे निकाला गया था. इसके पहले भी एक कार अचानक नाले में चली गई थी. इस हादसे में एक मासूम बच्ची की मौत हो गई थी.
कैंट बोर्ड के सीईओ जाकिर हुसैन का कहना है कि इस घटना का संज्ञान लिया गया है. पहले से इसको लेकर प्रयास किये जा रहे हैं. उन्होंने कहा, नाले का क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो इसके लिए रेलिंग बनाने लिए प्रयास किया जा रहे हैं. उन्होंने कहा जल्द ही बैरिंकेडिंग लगायी जाएगी.
