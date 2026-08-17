एसडीआरएफ ऑफिस में घुसा गंदे नाले का पानी, बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें
ऑफिस से पानी की निकासी के लिए एसडीआरएफ के जवानों ने मोटर की मदद ली.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 17, 2026 at 9:36 PM IST
विकासनगर: सोमवार को हुई तेज बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी. बारिश का पानी सड़क और नाले से ओवरफ्लो होता रहा. जिसके कारण लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ा. इसके साथ ही सड़क और नाले का गंदा पानी ओवर होकर डाकपत्थर स्थित एसडीआरएफ के कार्यालय में घुस गया.
एसडीआरएफ के कार्यालय में पानी घुसने सामान और अन्य चीजों को नुकसान हुआ है. एसडीआरएफ के जवानों ने कहा नाले सफाई को लेकर क ई बार संबंधित विभाग को अवगत करवा चुके हैं. इसके बावजूद नाले की सफाई नहीं होने से बरसाती पानी का अधिक दबाव पड़ने से नाले ओवर फ्लो हो जाते हैं. जिसके कारण नाले का गंदा बरसाती पानी एसडीआरएफ के कार्यालय में घुस गया है. कार्यालय सड़क के करीब होने से पानी सीधे कार्यालय के कमरों मे चला गया. जिससे जवानों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी. पानी की निकासी के लिए एसडीआरएफ ने मोटर की मदद ली. मोटर चलाकर पानी को बाहर निकालने का प्रयास किया गया.
एसडीआरएफ के जवान सुरेश तोमर ने बताया सड़क के किनारे कार्यालय है. सड़क के किनारे ही नाला भी है. जिसकी समय से सफाई नहीं हुई है. बरसात होने पर नाले का गंदा पानी कार्यालय मे घुसने से कुछ सामान भी खराब हो गया है. संबंधित विभाग यूजेवीएनएल को नाले की सफाई के लिए अवगत करवा चुके हैं. उसके बाद भी नाले की समय से सफाई नहीं होने के कारण यह स्थिति सामने आई है.
उन्होंने कहा बरसात के दिनों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. हर बार यही स्थिति देखने को मिलती है. इसके लिए वे कई बार विभागीय अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं. इसके बाद भी हालात जस के तस हैं. उन्होंने कहा आज पानी से एसडीआरएफ कार्यालय में घुस गया. जिससे काफी नुकसान हुआ है.
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