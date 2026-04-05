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मारवाड़ की रेतीली धरा पर 'लाल सोना', अब काजरी के सहयोग से किसान उगा रहे ड्रैगन फ्रूट

​काजरी जोधपुर के सफल परीक्षण के बाद मारवाड़ के अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू हो गई है.

ड्रैगन फ्रूट की खेती
ड्रैगन फ्रूट की खेती (फोटो ईटीवी भारत जोधपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 5, 2026 at 7:16 AM IST

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​जोधपुर : राजस्थान के अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में अब खेती की तस्वीर बदलने वाली है. जोधपुर स्थित केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी) के सफल प्रयोगों के बाद अब मारवाड़ के किसान पारंपरिक फसलों को छोड़कर 'विदेशी ड्रैगन फ्रूट' की खेती की ओर कदम बढ़ा रहे हैं. जोधपुर के बिलाड़ा और पाली जिले के कई ब्लॉकों में इसकी खेती का सफल आगाज हो चुका है. काजरी जोधपुर के निदेशक डा एसपीएस तंवर ने बताया कि हमने ड्रेगन फ्रूट को थार प्रदेश के लिए 'स्टैंड्राइज' यानी मानकीकृत कर दिया है. यह अर्द्ध शुष्क क्षेत्रों में बेहतर उत्पादन दे रहा है. पूरी तरह से शुष्क क्षेत्र में यह नहीं लगता है. हमने इसकी कीमत कम करने के लिए भी प्रयास किए है. आने वाले समय में इसकी खेती का रकबा बढ़ेगा.

​काजरी का सफल प्रयोग और मानकीकरण : ​काजरी के निदेशक डॉ. एसपीएस तंवर ने बताया कि संस्थान ने अपने परिसर में 120 पिलर लगाकर ड्रैगन फ्रूट की दो प्रमुख प्रजातियों पर परीक्षण किया. इनमें से एक प्रजाति जिसका बाहरी आवरण और पल्प (गूदा) दोनों गुलाबी हैं, वह बाजार में सबसे अधिक मांग में रहती है. दूसरी प्रजाति गुलाबी आवरण और सफेद पल्प वाली है.

मारवाड़ में अब ड्रेगन फ्रूट की भी खेती (वीडियो ईटीवी भारत जोधपुर)

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बंपर मुनाफा देगा ड्रैगन फ्रूट
बंपर मुनाफा देगा ड्रैगन फ्रूट (फोटो ईटीवी भारत जोधपुर)

​जैसलमेर-बाड़मेर में क्यों नहीं? : ​ड्रैगन फ्रूट कैक्टस फैमिली का पौधा होने के बावजूद अत्यधिक शुष्क इलाकों जैसे जैसलमेर या बाड़मेर में सफल नहीं है. डॉ. तंवर के अनुसार, इसके लिए कम से कम 400 एमएम बारिश और हवा में नमी की आवश्यकता होती है. इसीलिए यह अर्ध-शुष्क क्षेत्रों (Semi-Arid) में बेहतरीन उत्पादन दे रहा है. काजरी के अनुसार यह केक्टस फैमिली का पौधा होने के बावजूद जैसलमेर और बाड़मेर जैसे इलाकों में बेहतर उत्पादन नहीं होता है. अर्द्ध शुष्क क्षेत्रों में इसका उत्पादन अच्छा हो रहा है. बिलाड़ा और पाली के कई ब्लॉक में काजरी की देखरेख में कुछ किसान सफल उत्पादन कर रहे हैं.

अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में ड्रैगन फ्रूट की खेती
अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में ड्रैगन फ्रूट की खेती (फोटो ईटीवी भारत जोधपुर)
ड्रैगन फ्रूट के फायदे
ड्रैगन फ्रूट के फायदे (फोटो ईटीवी भारत जोधपुर)

​लागत कम करने के 'देसी' जुगाड़ : ​ड्रैगन फ्रूट की खेती में मुख्य खर्च आरसीसी पिलर और उसके ऊपर सीमेंट का चक्र (रिंग) बनाने में आता है. लागत घटाने के लिए अब किसान सीमेंट की रिंग की जगह पुराने टायरों का इस्तेमाल कर रहे हैं. एक पिलर पर चार पौधे लगाए जाते हैं, जिनसे औसतन 25 से 30 किलो तक उत्पादन मिलता है. एक पिलर से 25 से 30 किलो उत्पादन होता है. ड्रैगन फूट 300 से 350 ग्राम हो तो अच्छा माना जाता है.

प्रति 100 ग्राम ड्रेगन फ्रूट्स में पोषक तत्व
प्रति 100 ग्राम ड्रेगन फ्रूट्स में पोषक तत्व (फोटो ईटीवी भारत जोधपुर)

​मुनाफे का गणित: 10 साल तक लगातार कमाई : ​ड्रैगन फ्रूट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे लगाने के दूसरे साल से ही फल आने शुरू हो जाते हैं और एक बार लगा पौधा अगले 10 वर्षों तक आय का जरिया बनता है. वर्तमान में इसकी कीमत ₹100 प्रति फल तक है, लेकिन उत्पादन बढ़ने पर यह ₹50 तक आ सकती है, जिससे आम जनता के लिए भी यह सुलभ होगा. ओडिशा हुई में इस बार काफी अच्छी फसल है. वहां यह 60 से 70 रुपए किलो मिल रहा है. एक किलो में तीन से चार फल आते हैं यानी एक फल 15 से 20 रुपए का पड़ रहा है. ऐसे में पश्चिमी राजस्थान में अगर गुजरात की तर्ज पर अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेती बढ़ेगी तो कीमत कम होगी.

काजरी के प्रयोग से किसानों की चमकेगी किस्मत
काजरी के प्रयोग से किसानों की चमकेगी किस्मत (फोटो ईटीवी भारत जोधपुर)

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काजरी के प्रयोग से किसानों की चमकेगी किस्मत
काजरी के प्रयोग से किसानों की चमकेगी किस्मत (फोटो ईटीवी भारत जोधपुर)

​आधुनिक तकनीक: ड्रिप इरिगेशन और नमी का प्रबंधन : ड्रेगन फ्रूट की खेती खुले में भी हो सकती है. लेकिन ​काजरी ने इसे 'कवर्ड फार्म' में लगाने की सलाह दी है. इसमें सिंचाई के लिए ड्रिप पद्धति का उपयोग होता है. छोटी जगह पर किसानों को इसकी सलाह दी जाती है. इसे लगातार ड्रिप पद्धति से पानी दिया जाता है. इसके लिए लाइन बिछानी पड़ती है. जमीन के अलावा स्ट्रक्चर के ऊपर भी पानी की लाइन लगती है. नमी बनाए रखने के लिए दोनों तरफ से पानी चलता है. खास बात यह है कि नमी बनाए रखने के लिए जमीन के साथ-साथ स्ट्रक्चर के ऊपर भी पानी की लाइन बिछाई जाती है, जिससे पौधों को जरूरी पोषक तत्व और वातावरण मिलता है. ​

ड्रैगन फ्रूट की खेती
ड्रैगन फ्रूट की खेती (फोटो ईटीवी भारत जोधपुर)

सामान्य तौर पर ड्रैगन को चीन का फल माना जाता है, लेकिन वास्तव में इसकी खेती दक्षिणी पूर्वी एशिया यानी आसियान देशों में बहुतायात से होती है. वियतनाम इसका बड़ा उत्पादक है. थाइलैंड, ब्रुनेई, मलेशिया, फिलिपिंस में भी इसके अच्छे खासे बागान है. ड्रैगन फ्रूट की खेती गुजरात व महाराष्ट्र के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में होती है. राजस्थान में अब शुरू हुई है.

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