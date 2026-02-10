हजारीबाग में ड्रैगन फ्रूट की खेती की संभावना, हर साल 5-6 लाख रुपये का हो सकता है मुनाफा
हजारीबाग की मिट्टी अब ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए तैयार है. किसान इसकी खेती कर अच्छी कमाई कर सकते हैं.
Published : February 10, 2026 at 2:27 PM IST
हजारीबाग: जिले की मिट्टी ड्रैगन फ्रूट्स के लिए बेहतर माना जा रहा है. यहां के किसान इस फल की खेती कर मालामाल हो सकते हैं. यह दावा किया है हजारीबाग के गोरिया करमा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान के कृषि वैज्ञानिक पंकज कुमार ने. उन्होंने कहा कि किसान एक बार इसे जरूर अपने खेत में लगाएं. यह आर्थिक रूप से संपन्न करने वाला फसल है.
ड्रैगन फ्रूट्स की खेती पर जोर
हजारीबाग जिला कृषि प्रधान क्षेत्र है. यहां के किसान अक्सर नई फसल लगाकर पूरे राज्य भर में सुर्खियां बटोरते हैं. स्ट्रॉबेरी और स्वीट कॉर्न की खेती के बाद अब बारी आई है ड्रैगन फ्रूट्स की. यहां के किसान ड्रैगन फ्रूट्स की खेती कर मालामाल हो सकते हैं. भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र गोरिया करमा के कृषि वैज्ञानिक पंकज कुमार बताते हैं कि यहां की मिट्टी ड्रैगन फ्रूट्स की खेती के लिए उपयुक्त है.
कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि यहां मानसून 15 दिन पहले ही प्रवेश कर जाता है. फूल पहली बरसात के पहले ही आता है. धूप नवंबर दिसंबर तक रहती है. यह सब खासियत ड्रैगन फ्रूट्स के लिए बेहतर माना जाता है, जो हजारीबाग में मौजूद है. यही कारण है कि अनुसंधान केंद्र में भी ड्रैगन फ्रूट की खेती हो रही है. कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने घर की छत पर ड्रैगन फ्रूट्स की फसल लगाए हैं.
ड्रैगन फ्रूट्स से हर साल हो सकती है लाखों की कमाई
ड्रैगन फ्रूट्स व्यावसायिक फसल के रूप में जाना जाता है. एक फल की कीमत 100 से 150 रुपए के बीच होता है. बाजार में सफेद प्लास्टिक में कवर कर दुकानदार बेचते हैं. फल दुकानों में यह फल सुंदरता को बढ़ाता भी है. कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि इस फसल की खासियत यह है कि पौधा से पौधा तैयार होता है. कलम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है. महज 2 सालों में यह फसल फल देना शुरू कर देता है.
कृषि वैज्ञानिक का यह भी कहना है कि एक एकड़ में अगर ड्रैगन फ्रूट्स की खेती की जाए तो 2 साल के बाद प्रत्येक साल 5 से 6 लाख रुपए का व्यवसाय हो सकता है. इस कारण किसान इसे व्यावसायिक फसल के रूप में खेती कर सकते हैं. हजारीबाग के किसान ने हमेशा नई फसल की खेती कर यहां के लोगों को स्वाद चखाया है. आने वाले दिनों में हजारीबाग के किसान ड्रैगन फ्रूट्स की भी खेती कर मालामाल हो जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी.
