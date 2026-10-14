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SPECIAL: स्कूल की बंजर जमीन पर फलों की खेती, पढ़ाई के साथ-साथ सेहत भी बना रहे विद्यार्थी

ग्राफिक्स इमेज ( ETV Bharat )

पाकुड़: देश के प्रसिद्ध इतिहासकार काली किंकर दत्ता की जन्मभूमि पर स्थित उनके नाम से संचालित काली किंकर दत्ता मेमोरियल उच्च विद्यालय शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक खेती को बढ़ावा दे रहा है. पाकुड़ जिले के सदर प्रखंड के झिकरहाटी स्थित काली किंकर दत्ता उच्च विद्यालय में तकरीबन 1250 विद्यार्थी नामांकित हैं. शिक्षा और संस्कार देने वाला यह विद्यालय इन दिनों अंतरवर्तीय खेती को बढ़ावा देने के लिए पाकुड़ जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है.

काली किंकर दत्ता मेमोरियल उच्च विद्यालय में स्कूल समिति के सहयोग से बंजर जमीन पर ड्रैगन फ्रूट समेत अन्य फल की खेती को लेकर चर्चा में हैं. स्कूल की जमीन पर खेती से होने वाले लाभ को विद्यालय के विकास में खर्च किया जा रहा है. साथ ही प्रधानमंत्री पोषण योजना को भी बढ़ावा दिया जा रहा है. शिक्षक और ग्राम शिक्षा समिति के सामूहिक प्रयास का नतिजा है कि विद्यालय की बंजर भूमि पर ड्रैगन फ्रूट, केला, सपोटा, आंवला, अंजीर, चेरी, पपीता, अमरूद सहित कई तरह के फलदार पौधे लहलहा रहे हैं. इससे बच्चों को पौष्टिक आहार भी मिल रहा है.