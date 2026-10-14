SPECIAL: स्कूल की बंजर जमीन पर फलों की खेती, पढ़ाई के साथ-साथ सेहत भी बना रहे विद्यार्थी
पाकुड़ में केकेडीएम स्कूल की बंजर जमीन पर ड्रैगन फ्रूट्स समेत अन्य फलों की खेती की जा रही है. टिंकू दत्ता की रिपोर्ट.
Published : October 14, 2026 at 6:42 PM IST
पाकुड़: देश के प्रसिद्ध इतिहासकार काली किंकर दत्ता की जन्मभूमि पर स्थित उनके नाम से संचालित काली किंकर दत्ता मेमोरियल उच्च विद्यालय शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक खेती को बढ़ावा दे रहा है. पाकुड़ जिले के सदर प्रखंड के झिकरहाटी स्थित काली किंकर दत्ता उच्च विद्यालय में तकरीबन 1250 विद्यार्थी नामांकित हैं. शिक्षा और संस्कार देने वाला यह विद्यालय इन दिनों अंतरवर्तीय खेती को बढ़ावा देने के लिए पाकुड़ जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है.
काली किंकर दत्ता मेमोरियल उच्च विद्यालय में स्कूल समिति के सहयोग से बंजर जमीन पर ड्रैगन फ्रूट समेत अन्य फल की खेती को लेकर चर्चा में हैं. स्कूल की जमीन पर खेती से होने वाले लाभ को विद्यालय के विकास में खर्च किया जा रहा है. साथ ही प्रधानमंत्री पोषण योजना को भी बढ़ावा दिया जा रहा है. शिक्षक और ग्राम शिक्षा समिति के सामूहिक प्रयास का नतिजा है कि विद्यालय की बंजर भूमि पर ड्रैगन फ्रूट, केला, सपोटा, आंवला, अंजीर, चेरी, पपीता, अमरूद सहित कई तरह के फलदार पौधे लहलहा रहे हैं. इससे बच्चों को पौष्टिक आहार भी मिल रहा है.
सालाना लाखों की आमदनी
केकेडीएम उच्च विद्यालय के शिक्षकों और ग्राम शिक्षा समिति के सामूहिक प्रयास की वजह से सालाना विद्यालय को अपनी ही जमीन पर उगाये गये खासकर ड्रैगन फ्रूट व अन्य फलदार पौधों की वजह से 4 से 5 लाख रूपये आमदनी हो रही है. प्राप्त इस राशि से अबतक विद्यालय में तीन कमरे, चहारदीवारी, शौचालय एवं मुख्य द्वार का निर्माण भी कराया गया है.
विद्यालय के हेडमास्टर दिलीप घोष का कहना है कि पहले बंजर पड़ी विद्यालय की भूमि पर कुछ नहीं होता था. उन्होंने बताया कि ग्राम शिक्षा समिति के अब्बास अली एवं अन्य सदस्यों के साथ विद्यालय प्रबंधन की बैठक हुई. जिसमें स्कूली बच्चों के अभिभावकों ने भी हिस्सा लिया और सबकी यह राय बनी कि बंजर पड़ी जमीन को उपयोगी बनाया जाए. हेडमास्टर का कहना है कि अभिभावकों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों द्वारा दी गई राय और सहमति के बाद बंजर पड़ी जमीन को खेती योग्य बनाकर उस पर औषधीय, फलदार एवं पौष्टिक आहार से संबंधित पौधों का रोपण किया गया.
खेती की आमदनी से होते हैं स्कूल के विकास कार्य
हेडमास्टर ने कहा कि कम समय में ही लगाये गए पौधे फल देने लगे और इसकी बिक्री से प्राप्त राशि को विद्यालय के बेहतर रख रखाव, संचालन और विद्यालय विकास में लगाया जा रहा है. इतिहासकार काली किंकर दत्ता की जन्मभूमि झिकरहाटी में उनके नाम से ही संचालित विद्यालय ठीक उसी तरह इतिहास रचने की ओर आगे बढ़ रहा है जैसा इतिहासकार काली किंकर दत्ता ने किया था.
भले ही गांव में उनके वंशज नहीं रहते हो, लेकिन उनके नाम से ही संचालित केकेडीएम उच्च विद्यालय के हेडमास्टर, शिक्षकों, बच्चों के अभिभावक और ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों की सोच और मेहनत के कारण चर्चा का विषय बना हुआ है. खासकर अंतरवर्तीय खेती की वजह से झिकरहाटी का नाम पाकुड़ में ही नहीं, बल्कि निकटवर्ती पश्चिम बंगाल के कई जिलों तक लोग जानते हैं. क्योंकि ड्रैगन फ्रूट, अंजीर, आंवला, सपोटा आदि की खरीदारी के लिए व्यापारी और कारोबारी झिकरहाटी आते हैं.
जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कार्य को सराहा
जिला शिक्षा पदाधिकारी अनिता पूर्ति ने बताया कि शिक्षक द्वारा किए गए ड्रैगन व अन्य फलों की खेती काबिले तारीफ है. इसको बढ़ावा देने के लिए एक टीम भेजी जाएगी और निरीक्षण कर यह पता लगाया जायेगा कि इस खेती को और कैसे बढ़ाया जाए. साथ ही जिले के अन्य विद्यालयों के खाली पड़े जमीन में फल व सब्जी का उत्पादन हो, इसके भी प्रयास किये जायेंगे. ताकि स्कूली बच्चों को पौष्टिक आहार के साथ-साथ विद्यालय का विकास हो सके.
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