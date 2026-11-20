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हिमाचल के 8 विभागों में ड्राफ्ट्समैन के 347 पद खाली, कहीं पात्र कर्मचारी नहीं, कहीं भर्ती नियमों का इंतजार

शिमला: हिमाचल प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में ड्राफ्ट्समैन (सिविल) के 347 पद रिक्त पड़े हैं. इनमें सबसे ज्यादा 162 पद जल शक्ति विभाग में खाली हैं, जबकि लोक निर्माण विभाग में 93, पंचायती राज विभाग में 36 और कृषि विभाग में 26 पद रिक्त हैं. प्रदेश में ड्राफ्ट्समैन के पदों को भरने की प्रक्रिया अलग-अलग विभागों में अलग-अलग स्तर पर अटकी हुई है. कहीं कनिष्ठ ड्राफ्ट्समैन से पदोन्नति के लिए पात्र कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं, तो कहीं भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को अंतिम रूप दिए जाने का इंतजार है. कुछ विभागों में भर्ती प्रक्रिया जारी है, जबकि शहरी विकास विभाग में आउटसोर्स आधार पर भी पद भरने की तैयारी है.

विभागवार आंकड़ों के अनुसार जल शक्ति विभाग में ड्राफ्ट्समैन (सिविल) के 162 पद खाली हैं. इन पदों को शत-प्रतिशत कनिष्ठ ड्राफ्ट्समैन (सिविल) से निर्धारित सेवा अवधि पूरी करने के बाद भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत प्रमोशन से भरा जाता है. इसी तरह लोक निर्माण विभाग में 93 पद रिक्त हैं. यहां भी कनिष्ठ ड्राफ्ट्समैन से पदोन्नति के जरिए ही पद भरने का प्रावधान है.

धर्मशाला के भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में स्थगित तारांकित प्रश्न के जरिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से प्रदेश के विभिन्न विभागों में ड्राफ्ट्समैन (सिविल) के रिक्त पदों और उन्हें भरने की समयसीमा को लेकर जानकारी मांगी थी. इसके जवाब में मुख्यमंत्री की ओर से लिखित जवाब में विभागवार रिक्तियों और उन्हें भरने की प्रक्रिया का ब्यौरा दिया गया.

उद्योग विभाग में ड्राफ्ट्समैन के 3 पद रिक्त हैं. विभाग में पदोन्नति के लिए अपेक्षित कनिष्ठ ड्राफ्ट्समैन श्रेणी में कोई पात्र अथवा कार्यरत कर्मचारी उपलब्ध नहीं है. इस कारण फिलहाल इन पदों को पदोन्नति से भरना संभव नहीं है. कृषि विभाग में भी 26 पद रिक्त हैं. इन पदों को शत-प्रतिशत कनिष्ठ प्रारूपकार श्रेणी से पदोन्नति के जरिए भरा जाना है, लेकिन पोषक वर्ग के कर्मचारी निर्धारित सेवा शर्तें पूरी नहीं कर रहे हैं. इसी वजह से पद खाली पड़े हैं.

पंचायती राज में 36 पद खाली, बन रहे सेवा नियम

पंचायती राज विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत जिला परिषद कैडर में ड्राफ्ट्समैन (सिविल) के 36 पद रिक्त हैं. इन पदों पर नियुक्ति के लिए अभी नियम बनाए जा रहे हैं. नियम तैयार होने के बाद ही भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ होगा. वहीं, शहरी विकास विभाग में कुल 12 स्वीकृत पदों में से 10 रिक्त हैं और 2 पद भरे हुए हैं. विभाग के अनुसार 3 पद लोक निर्माण विभाग से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने हैं, लेकिन फिलहाल ये खाली हैं. वहीं, आउटसोर्स आधार पर भरे जाने वाले 6 पदों में से 3 पर नियुक्तियां हुई थीं, लेकिन इनमें से 2 कर्मचारियों ने त्यागपत्र दे दिया. विभाग ने शेष 5 पद जल्द आउटसोर्स आधार पर भरने की बात कही है. इसके अलावा 2 पद भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद पदोन्नति से भरे जाने हैं.

तकनीकी शिक्षा में भर्ती प्रक्रिया जारी

तकनीकी शिक्षा विभाग में कुल 14 पद रिक्त बताए गए हैं. इनमें एक पद ड्राफ्ट्समैन (सिविल) और 13 पद शिल्प अनुदेशक ड्राफ्ट्समैन (सिविल) के हैं. विभाग में इन पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है. वहीं, नगर एवं ग्राम योजना विभाग में प्रारूपकार के 3 पद खाली हैं. पोषक श्रेणी में पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने के कारण इन पदों को नहीं भरा जा सका है. पात्र कर्मचारी उपलब्ध होने पर इन्हें पदोन्नति के जरिए भरा जाएगा.