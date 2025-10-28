ETV Bharat / state

राजस्थान कोचिंग सेंटर विधेयक 2025 पर ड्राफ्टिंग शुरू, दिसम्बर तक प्रारूप आएगा सामने!

राजस्थान कोचिंग सेंटर विधेयक 2025 को लेकर विभिन्न स्टेहोल्डर्स से चर्चा की गई. इस दौरान कई महत्वपूर्ण सुझाव सामने आए.

Discussion with stakeholders on the draft bill
विधेयक के ड्राफ्ट पर स्टेकहोल्डर्स से चर्चा (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 28, 2025 at 10:20 PM IST

3 Min Read
जयपुर: राजस्थान में कोचिंग संस्थानों के नियमन को लेकर सरकार अब अगले चरण में पहुंच गई है. 'राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025' की ड्राफ्टिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है. शिक्षा विभाग दिसंबर तक विधेयक और नियमावली का प्रारूप तैयार कर सरकार को सौंप देगा. उसके बाद इसे कैबिनेट और विधानसभा से मंजूरी के लिए भेजा जाएगा.

विस्तृत गाइडलाइन और रूल्स का ड्राफ्ट: शिक्षा संकुल में मंगलवार को राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025' के रूल्स ड्राफ्ट पर मंथन हुआ. जिसमें अभिभावक संगठनों, कोचिंग संचालकों, मनोवैज्ञानिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और शिक्षा विशेषज्ञों ने भी भाग लिया. सभी पक्षों से विधेयक के मसौदे को लेकर सुझाव मांगे गए ताकि रूल्स ड्राफ्ट तैयार करते समय व्यावहारिक पहलुओं को शामिल किया जा सके. इस संबंध में कॉलेज शिक्षा आयुक्त डॉ ओपी बैरवा ने बताया कि विधेयक के प्रावधानों पर अब विस्तृत गाइडलाइन और रूल्स का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है. इसके लिए सभी स्टेकहोल्डर्स से चर्चा की जा रही है, ताकि प्रॉपर और लागू करने योग्य व्यवस्था बनाई जा सके. उद्देश्य है कि कोचिंग इंडस्ट्री में पारदर्शिता, जवाबदेही और विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित हो. ये कानून छात्रों के हितों की रक्षा और कोचिंग व्यवस्था को अनुशासित करने की दिशा में बड़ा कदम होगा.

कोचिंग सेंटर विधेयक पर स्टेकहोल्डर्स से चर्चा (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा से खास बातचीत: बोले- कोचिंग सेंटर नियंत्रण बिल छात्र हित में, कांग्रेस पर कही ये बात

निगरानी तंत्र को मजबूत करने की जरूरत: वहीं इस दौरान मौजूद रहे संयुक्त अभिभावक संघ के प्रवक्ता अभिषेक जैन ने सरकार की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि अभिभावकों को भी इसमें ड्राफ्टिंग में शामिल करना सराहनीय पहल है. हालांकि आत्महत्या रोकने के लिए पहले से कई सख्त प्रावधान मौजूद हैं, लेकिन उनका पालन कमजोर है. इसलिए नए कानून में जिम्मेदारी तय करने और निगरानी तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में कोटा और अन्य शहरों में छात्रों की आत्महत्याओं ने समाज को झकझोर कर रख दिया. इसलिए नया कानून सिर्फ कोचिंग संस्थानों के प्रशासनिक नियंत्रण तक सीमित न रहकर, विद्यार्थियों के मनोवैज्ञानिक सहयोग, परीक्षा दबाव नियंत्रण और काउंसलिंग व्यवस्था को भी सशक्त बनाने वाला हो.

पढ़ें: कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 पारित, विपक्ष बोला- ये मोटे माल के लिए लाया हुआ बिल है

ये भी आए सुझाव:

  • प्रत्येक कोचिंग सेंटर में मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाता की नियुक्ति अनिवार्य की जाए.
  • छात्रों के लिए साप्ताहिक काउंसलिंग सेशन और स्ट्रेस रिव्यू सिस्टम बनाया जाए.
  • कोचिंग फीस, हॉस्टल सुविधाओं और रिजल्ट विज्ञापन की पारदर्शी नीति बनाई जाए.
  • आत्महत्या जैसी घटनाओं पर तुरंत प्राथमिक जांच और जवाबदेही तय करने का प्रावधान रखा जाए.

कोचिंग सेंटर नियंत्रण रूल्स ड्राफ्ट
DRAFTING OF COACHING CENTRES BILL
SUGGESTIONS ON COACHING CENTRE BILL
राजस्थान कोचिंग सेंटर विधेयक
RAJASTHAN COACHING CENTRES BILL

