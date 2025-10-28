ETV Bharat / state

राजस्थान कोचिंग सेंटर विधेयक 2025 पर ड्राफ्टिंग शुरू, दिसम्बर तक प्रारूप आएगा सामने!

जयपुर: राजस्थान में कोचिंग संस्थानों के नियमन को लेकर सरकार अब अगले चरण में पहुंच गई है. 'राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025' की ड्राफ्टिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है. शिक्षा विभाग दिसंबर तक विधेयक और नियमावली का प्रारूप तैयार कर सरकार को सौंप देगा. उसके बाद इसे कैबिनेट और विधानसभा से मंजूरी के लिए भेजा जाएगा.

विस्तृत गाइडलाइन और रूल्स का ड्राफ्ट: शिक्षा संकुल में मंगलवार को राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025' के रूल्स ड्राफ्ट पर मंथन हुआ. जिसमें अभिभावक संगठनों, कोचिंग संचालकों, मनोवैज्ञानिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और शिक्षा विशेषज्ञों ने भी भाग लिया. सभी पक्षों से विधेयक के मसौदे को लेकर सुझाव मांगे गए ताकि रूल्स ड्राफ्ट तैयार करते समय व्यावहारिक पहलुओं को शामिल किया जा सके. इस संबंध में कॉलेज शिक्षा आयुक्त डॉ ओपी बैरवा ने बताया कि विधेयक के प्रावधानों पर अब विस्तृत गाइडलाइन और रूल्स का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है. इसके लिए सभी स्टेकहोल्डर्स से चर्चा की जा रही है, ताकि प्रॉपर और लागू करने योग्य व्यवस्था बनाई जा सके. उद्देश्य है कि कोचिंग इंडस्ट्री में पारदर्शिता, जवाबदेही और विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित हो. ये कानून छात्रों के हितों की रक्षा और कोचिंग व्यवस्था को अनुशासित करने की दिशा में बड़ा कदम होगा.