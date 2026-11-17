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गाजियाबाद: UP विधानसभा चुनाव से पहले ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, 221 दिन बाद 61,235 मतदाता बढ़े

गाजियाबाद में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में विधानसभा निर्वाचन नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR-2027) के तहत मंगलवार को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन कर दिया गया है. इसके साथ ही जिले में मतदाता सूची के सत्यापन और आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. निर्वाचन विभाग की ओर से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार टेबल टॉप एक्सरसाइज भी शुरू कर दी गई है. जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार एम. ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर मतदाता जागरूकता अभियान में सहयोग करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज होना आवश्यक है. इसीलिए लोगों को अपनी और अपने परिवार के सभी पात्र सदस्यों की मतदाता सूची में मौजूदगी की जांच करनी चाहिए.

निर्वाचन विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, 10 अप्रैल, 2026 को जिले की पांच विधानसभा सीटों पर कुल मतदाताओं की संख्या 22 लाख 63513 थी. वहीं 17 नवंबर, 2026 को जारी आंकड़ों में यह संख्या बढ़कर 23 लाख 24 हजार 748 हो गई है. जिले में कुल 61 हजार 235 मतदाताओं की वृद्धि दर्ज की गई है. इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 28 हजार 248 और महिला मतदाताओं की संख्या में 3 हजार 386 की बढ़ोतरी हुई है. वहीं, थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 130 से बढ़कर 131 हो गई है.