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यूपी चुनाव 2027; 17 नवंबर को आएगी 403 विधानसभा सीटों की ड्राफ्ट मतदाता सूची, गलतियां सही कराने को मिलेंगे सिर्फ चार दिन

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने दी जानकारी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2027 के तहत प्रदेश के सभी 75 जिलों की 403 विधानसभा सीटों की ड्राफ्ट (आलेख्य) मतदाता सूची 17 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी. मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि लोगों की सुविधा के लिए यह सूची संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी डाली जाएगी, जहां से कोई भी इसे देख सकेगा.

सूची के प्रकाशन के दिन सभी जिला निर्वाचन अधिकारी जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे. बैठक में दलों को सूची की प्रति दी जाएगी और पुनरीक्षण की पूरी प्रक्रिया की जानकारी साझा की जाएगी. विधानसभा स्तर पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) भी दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे. इन बैठकों में हर बूथ पर बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) तैनात करने का अनुरोध किया जाएगा, ताकि सूची दुरुस्त करने के काम में राजनीतिक दल भी सक्रिय रूप से जुड़ सकें.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश के 1,73,730 बूथों पर तैनात बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) के पास लोगों को दिखाने के लिए यह सूची मौजूद रहेगी. बीएलओ 17 से 20 नवंबर तक इसी सूची की टेबल टॉप एक्सरसाइज यानी मेज पर बैठकर एक एक नाम की जांच करेंगे और गलतियां चिह्नित कर नियमानुसार आगे की कार्रवाई करेंगे. उन्होंने कहा कि इस पुनरीक्षण का मकसद मतदाता सूची को साफ, गलती रहित और अपडेट बनाना तथा हर पात्र नागरिक का नाम उसमें शामिल कराना है. इस काम में राजनीतिक दलों और आम लोगों की भागीदारी जरूरी है. चार दिन चलेगी गलतियों की जांच, दो स्तर पर होगा मिलान : पुनरीक्षण के तहत प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर 17 से 20 नवंबर तक बीएलओ टेबल टॉप एक्सरसाइज करेंगे. जांच दो स्तर पर होगी. पहले स्तर पर हर बीएलओ अपने बूथ की पूरी सूची खंगालेगा. दूसरे स्तर पर बीएलओ सुपरवाइजर अपने क्षेत्र के सभी बूथों की सूची की जांच करेंगे. इसके लिए 17 नवंबर को हर बीएलओ को उसके बूथ की ड्राफ्ट सूची दे दी जाएगी. जांच में मतदाता का नाम, पिता या पति का नाम, रिश्तेदार का ब्योरा और उम्र से जुड़ी गलतियां खास तौर पर देखी जाएंगी. जहां उम्र असामान्य रूप से ज्यादा दर्ज है, वे मामले अलग से चिह्नित होंगे. नाम और फोटो के हिसाब से जेंडर सही लिखा है या नहीं, यह भी परखा जाएगा. यह भी देखा जाएगा कि कहीं किसी दूसरे राज्य की भाषा का इस्तेमाल तो नहीं हो गया. धुंधली, अस्पष्ट या खराब गुणवत्ता वाली फोटो अलग से चिह्नित की जाएंगी.