उत्तर प्रदेश में 18.84 लाख नए वोटर बढ़े, SSR के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी, प्रदेश में कुल 13.58 करोड़ वोटर
16 दिसंबर तक लिए जाएंगे दावे और आपत्तियां, 4 जनवरी को आएगी अंतिम सूची
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 1:40 PM IST
लखनऊ: यूपी में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची मंगलवार को जारी कर दी गई है. प्रदेश के कुल मतदाताओं की संख्या 13 करोड़ 58 लाख 68 हजार 905 हो गई है. 10 अप्रैल 2026 को जारी अंतिम सूची के मुकाबले 18 लाख 84 हजार 113 नाम बढ़े हैं. इनमें महिला मतदाता 10 लाख 97 हजार और पुरुष मतदाता 7 लाख 87 हजार बढ़े हैं. इसके साथ ही जेंडर रेशियो 834 से सुधरकर 840 और ईपी रेशियो 55.17 से बढ़कर 55.95 हो गया है.
युवा वोटरों की संख्या घटी
यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने प्रेस कांफ्रेंस कर ड्राफ्ट सूची को जारी किया है. सूची का सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा युवा वोटरों का है. 18 से 19 साल आयु वर्ग के मतदाता पिछली सूची में 17 लाख 63 हजार 360 थे, जो अब घटकर 11 लाख 83 हजार 352 रह गए हैं. यानी 5 लाख 80 हजार की कमी दर्ज हुई है. आबादी की तुलना में यह अंतर अधिक दिखता है.
STORY | UP draft electoral roll published, 13.58 crore voters on list, over 18 lakh added in SSR Uttar Pradesh's draft electoral roll published on Tuesday ahead of the 2027 Assembly elections has 13.58 crore voters, including 6.20 crore women, Chief Electoral Officer Navdeep Rinwa said. READ: https://t.co/HOtYWBsx4w— Press Trust of India (@PTI_News) November 17, 2026
जनसंख्या प्रक्षेपण रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में प्रदेश में 18 से 19 साल के करीब 84 लाख 47 हजार लोग होने चाहिए, जबकि सूची में इस उम्र के 11.83 लाख नाम ही दर्ज हैं. कुल मतदाताओं के स्तर पर भी ड्राफ्ट सूची अनुमानित आबादी 16 करोड़ 16 लाख से 2 करोड़ 58 लाख कम है.
VIDEO | Lucknow: Addressing a press conference, UP Chief Electoral Officer Navdeep Rinwa says, "Many people believe that voters are added or deleted only during the revision process. There is also a misconception that no Form 6 or Form 7 can be submitted, and no corrections can be made after April 10. I would like to clear this misconception. The electoral roll remains dynamic throughout the year. Forms 6, 7 and 8 are accepted during the revision process, and the changes are reflected in the electoral roll. Even after the revision process concludes and the final electoral roll is published, people can submit Forms 6, 7 and 8 from the very next day, and the changes start reflecting in the list. Therefore, our electoral roll was not static between April 10 and November 17. During this period, there was a net increase of 18,84,113 voters. While more voters may have been added during this period, some names would also have been deleted. The figure of 18,84,113 represents the net increase after accounting for both additions and deletions. He adds, "The number of male voters increased by 7,87,449, while the number of female voters increased by 10,96,828. This means the increase in the number of female voters was significantly higher than that of male voters during this continuous updation process. Between April 10 and November 17, 2026, the number of third-gender voters decreased by 164. There was also a significant decline in the number of voters aged 18 and 19. Their number, which stood at 17,63,360 on April 10, fell to 11,83,352 on November 17, a decrease of 5,80,008. These figures may appear unusual and surprising, but the reason is that, as I explained, the electoral roll is dynamic. The age of voters is calculated with reference to January 1, 2026. Some voters who were 19 years old in the previous roll have now turned 20, while those who were listed as 18 or above have moved into the 19-plus category. In other words, voters who were earlier counted in the 18-plus category are now reflected in the 19-plus category. The decrease of 5,80,008 is therefore due to this age transition. Those who are currently 17 years old will become eligible and be included during the ongoing Special Summary Revision (SSR). Consequently, when the SSR concludes and we review the figures on January 4, there will be a substantial increase in the number of voters in the 18-19 age group."— Press Trust of India (@PTI_News) November 17, 2026
नाम जुड़वाने के लिए चलेंगे विशेष अभियान
नवदीप रिणवा ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने छूटे हुए पात्र नागरिकों, खासकर युवाओं और महिलाओं का शत प्रतिशत पंजीकरण कराने के निर्देश दिए हैं. स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में बने मतदाता साक्षरता क्लब के जरिए 18-19 आयु वर्ग में विशेष अभियान चलेगा. एनएसएस, एनसीसी, भारत स्काउट एंड गाइड और नेहरू युवा केंद्र के वॉलिंटियर इसमें मदद करेंगे.
महिला मतदाताओं के लिए आंगनवाड़ी कार्यकत्री, आशा, एएनएम और महिला स्वयं सहायता समूहों का सहयोग लिया जाएगा. राशन कार्ड में दर्ज लाभार्थियों में से छूटे नागरिकों की भी पहचान की जाएगी. इसके अलावा विधानसभा की मतदाता सूची का मिलान पंचायत और नगरीय निकाय की सूची से कराया जाएगा, ताकि जिनका नाम वहां है और विधानसभा सूची में नहीं, उनका फॉर्म 6 भरवाया जा सके.
VIDEO | Lucknow: Addressing a presser, Uttar Pradesh Chief Electoral Officer Navdeep Rinwa says, "The total number of female voters is 6,09,09,525, while the number of third-gender voters is 4,206. The number of voters aged 18 and 19 is 17,63,360...A comparison of the electoral roll published today, November 17, 2026, with the electoral roll published on April 10, 2026, shows an increase of 18,84,113 voters."— Press Trust of India (@PTI_News) November 17, 2026
17 नवंबर से 16 दिसंबर तक भरे जाएंगे फॉर्म
नाम जुड़वाने के लिए दावे और आपत्तियां 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक ली जाएंगी. नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6, नाम हटाने या आपत्ति के लिए फॉर्म 7 और विवरण में संशोधन के लिए फॉर्म 8 भरा जा सकता है. विदेश में रहने वाले नागरिक फॉर्म 6ए भरेंगे. फॉर्म बीएलओ, पदाभिहित अधिकारी, तहसील के मतदाता पंजीकरण केंद्र और जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से मिल जाएंगे.
ऑनलाइन आवेदन ईसीआईनेट मोबाइल ऐप या voters.eci.gov.in से किया जा सकता है. प्रदेश में 403 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और 2042 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इन आवेदनों का निस्तारण करेंगे. दावों का निस्तारण 28 दिसंबर तक होगा और अंतिम सूची 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित होगी.
21 से 29 नवंबर तक विशेष अभियान दिवस
आयोग ने बताया कि 21, 22, 28 और 29 नवंबर को प्रदेश के सभी बूथों पर विशेष अभियान दिवस लगेंगे, जिनमें बीएलओ ड्राफ्ट सूची और पर्याप्त फॉर्म लेकर बूथ पर मौजूद रहेंगे. 17 से 20 नवंबर तक बीएलओ और उनके सुपरवाइजर टेबल टॉप एक्सरसाइज कर दोहरे नाम, मृत और जगह बदल चुके मतदाता तथा धुंधली फोटो चिह्नित करेंगे. जन सुविधा केंद्रों के संचालकों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि एक ही व्यक्ति का फॉर्म 6 बार बार भरने से सूची में दोहरी एंट्री न बने.
शिकायत समाधान करने में यूपी अव्वल
राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल पर 11 अप्रैल से 16 नवंबर 2026 तक प्रदेश में कुल 66,698 शिकायतें मिलीं, जिनमें से 66,091 यानी 99 प्रतिशत का निस्तारण किया गया. नागरिकों की रेटिंग के आधार पर पिछले महीने उत्तर प्रदेश को देश में पहला स्थान मिला. नाम हटाए जाने से जुड़ी 586 शिकायतें आईं. जांच में पाया गया कि 564 मामलों में नाम इसलिए हटा, क्योंकि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 के दौरान गणना प्रपत्र जमा नहीं हुआ था, जबकि 22 मामलों में एक ही व्यक्ति का नाम एक से अधिक बार दर्ज था.
हटाए गए मतदाताओं में से 469 मौके पर रहते मिले, इनमें 296 के नाम सूची में दर्ज हो चुके हैं और 153 का फॉर्म 6 भरवा दिया गया है. बुक ए कॉल विद बीएलओ सुविधा के तहत एसआईआर अवधि में 8.63 लाख कॉल बुक हुईं, जिनमें 8.33 लाख यानी 97 प्रतिशत मतदाताओं से बीएलओ ने संपर्क किया. इसमें भी प्रदेश देश में पहले स्थान पर रहा.
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