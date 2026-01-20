ETV Bharat / state

पाकिस्तान में मशहूर है भगवान कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी, डॉ. जाफरी ने उर्दू से हिन्दी में किया अनुवाद

डॉ. जाफरी कहते हैं कि परवीन शाकिर की एक और पंक्ति है- "तू है राधा अपने कृष्ण की, तेरा क्या भी होता नाम. क्या मोल तू मन का मांगती, बिकना था तुझे बेदाम." एक और पंक्ति- "ये हवा कैसे उड़ा ले गई आंचल मेरा, यूं सताने की तो आदत मेरे घनश्याम की थी."

डॉ. जाफरी ने जिस गजल का हिन्दी अनुवाद किया है, उसे सुनाया. "आंख जब आईने से हटाई, श्याम सुंदर से राधा मिलाई. आए सपनों में गोकुल के राजा, देने सखियों को आई बधाई. किसको पनघट पे जाने की जिद थी, किससे गागर ने बिनती कराई. रंग डाली मेरी आत्मा तक, क्या मनोहर के मन में समाई. गोपियों से भी खेलें कन्हैया, और हमसे भी मीठी लड़ाई."

"1954 में परवीन शाकिर का जन्म कराची में हुआ. उनकी अपनी पहली गजल 'खुशबू' जिससे वो रातों-रात मशहूर हो गईं. उनकी शायरी में भगवान कृष्ण, राधा और गोपियों के प्रेम प्रतीक भरे पड़े हैं. मैंने अपने एक लेख में परवीन शाकिर को दूसरी मीरा कहा था. जिस तरह मीरा कृष्ण की दीवानी थीं, वैसे ही दीवानगी परवीन शाकिर की भी कृष्ण के प्रति झलकती है." -डॉ. जियाउर रहमान जाफरी, साहित्यकार

परवीन शाकिर के पूर्वज बिहारी थे: डॉ.जाफरी मूल रूप से बिहार के बेगूसराय के भवानंदपुर गांव के रहने वाले हैं. वर्तमान में नालंदा में हिंदी के प्राध्यापक हैं. ईटीवी से बात करते हुए बताया कि परवीन शाकिर मूलतः बिहार की थीं. उनके पिता सैयद शाकिर अली का खानदानी घर दरभंगा के चंदनपट्टी में था. 1946 में रोजगार की तलाश में कराची चले गए. इसके बाद बंटवारा हो गया तो वहीं बस गए.

नालंदा: ' पाकिस्तान में भगवान श्रीकृष्ण और राधा की प्रेम कहानी पढ़ी जाती है. इसका जिक्र पाकिस्तानी शायरा परवीन शाकिर ने अपनी गजलों में किया था. नालंदा के साहित्यकार डॉ. जियाउर रहमान जाफरी ने उन गजलों को हिंदी में अनुवाद किया है. विश्व पुस्तक मेला 2026 में इनकी दो किताबें 'हिंदी गजल: विचार और विस्तार' और 'परवीन शाकिर की लोकप्रिय गजलें' का लोकार्पण किया गया.

हिन्दी अनुवाद का उद्देश्य: डॉ. जाफरी कहते हैं कि बिहार के नौवीं और दसवीं के सिलेबस में भी परवीन शाकिर की गजलें पढ़ाई जाती हैं. उन्होंने बताया कि 'मेरा इरादा था कि परवीन शाकिर की उर्दू गजलें तो हर जगह मौजूद हैं, लेकिन उन्हें हिंदी में लाया जाए. उनकी जिंदगी और शायरी पर इस पुस्तक में एक बड़ी भूमिका है.जो उनकी जिंदगी प्रेम विरह और अलगाव को दिखलाता है.

अब हिंदुस्तान के लोग भी पढ़ेंगे: परवीन शाकिर की शायरी खालिस मोहब्बत की शायरी है. "राधा आत्मा की प्रतीक हैं, कृष्ण परमात्मा के प्रतीक हैं और इस तरह से शायरी का विकास होता है. पाकिस्तान के लोग भी उर्दू में इसे पढ़ते थे और अब हिंदुस्तान के लोग भी हिंदी में इसे पढ़ेंगे."

कौन थी परवीन शाकिर?: डॉ. जाफरी कहते हैं कि परवीन शाकिर पाकिस्तान प्रशासनिक सेवा में थीं, उससे पहले अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर काम करती थीं. डॉ. नासिर अली से शादी हुई, लेकिन वह अच्छी तरह से पेश नहीं आए. संबंध विच्छेद हो गया. एक बेटे सैयद मुराद के पैदा होने के बाद 26 दिसंबर 1994 को कार दुर्घटना में उनकी मौत हो गई. उनकी कब्र पर एक शेर लिखा है- "मर भी जाऊं तो कहां लोग भुला ही देंगे, लफ्ज मरे मेरे होने की गवाही देंगे."

मशहूर साहित्यकार हैं जाफरी: डॉ. जाफरी बिहार के मशहूर साहित्यकार हैं. वे बताते हैं कि उन्होंने लेखन की शुरुआत छठी क्लास से की थी. बेगूसराय के मिडिल स्कूल में पढ़ रहे थे. उस समय नंदन, बालहंस, बालभारती जैसी पत्रिकाओं में उनकी बाल कविताएं आती थीं. फिर उन्होंने गजलें लिखनी शुरू कीं.

कई किताबें लिख चुके हैं: बीए में पढ़ते समय उनकी दो गजल किताबें आईं- 'खुले दरीचे की खुशबू' और 'खुशबू छूकर आई है'. बाद में बाल कविताओं की भी कई किताबें आईं जैसे 'चांद हमारी मुट्ठी में है', 'आखिर चांद चमकता क्यों है'. बिहार सरकार ने उनकी उर्दू में एक किताब 'मैं आपी से नहीं बोलती' प्रकाशित की. उनकी एक बाल कविता नासिक के पाठ्यक्रम में भी शामिल है.

सम्मानित होते डॉ. जियाउर रहमान जाफरी (ETV Bharat)

हिन्दी से पीएचडी कर चुके हैं: हिंदी से एमए और पीएचडी की तो उनका ध्यान आलोचना की तरफ चला गया. खासकर गजल की आलोचना पर! वह कहते हैं, "गजल तो उर्दू में काफी पुरानी विधा है और जब यह हिंदी में आई तो दुष्यंत ने इसे शुरू किया- 'हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए'. हिंदी गजल में ग़ज़ल की पुरानी सूरत बदली. गजल जितनी लिखी जा रही थी उतनी आलोचना नहीं हो रही थी, तो मैंने इस विधा को खासतौर से अपनाया है."

पुस्तक मेला में आयी किताबें: नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 में डॉ. जाफरी की 15वीं पुस्तक 'हिंदी गजल: विचार और विस्तार' का लोकार्पण इंक प्रकाशन, इलाहाबाद द्वारा किया गया. इस अवसर पर देश के विभिन्न हिस्सों से आए प्रतिष्ठित साहित्यकार, चिकित्सक और समाजसेवी उपस्थित रहे. लोकार्पण समारोह में डॉ. मोनिका शर्मा, सविता सिंह सैवी, दिनेश कुशवाहा, मुकेश गुप्ता, सुरभि जैन और प्रेशा सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की.

कई कवियों ने इसे सराहा: बिहारशरीफ के कवि और लेखक बेनाम गिलानी, तनवीर साकित, गुफरान नजर, सुभाष पासवान, नवनीत कृष्ण सहित कई साहित्यकारों ने डॉ. जाफरी की इस नई पुस्तक की मुक्त कंठ से सराहना करते हुए इसे हिंदी गजल आलोचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और संदर्भग्रंथ सरीखी उपलब्धि बताया है.

ये भी पढ़ें: