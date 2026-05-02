डॉ. वाईएस परमार को भूली सरकार, पुण्यतिथि पर नहीं किया याद, बीजेपी ने साधा निशाना
करण नंदा ने कहा कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस मुख्यमंत्री ने हिमाचल को एक अलग पहचान दी. उसे आज कांग्रेस भूल गई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 2, 2026 at 3:21 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के निर्माता और पहले मुख्यमंत्री डॉ. यशवंत सिंह परमार की पुण्यतिथि के अवसर पर आज राजधानी शिमला में एक अजीब सी खामोशी देखने को मिली. पहाड़ी राज्य हिमाचल निर्माता की ये पुण्यतिथि न तो सरकारों को और न प्रशासन को याद रही. कांग्रेस सच्चे सिपाही और हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री को प्रदेश सरकार और सत्ताधारी दल के नेता उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करना ही भूल गए. शिमला स्थित डॉ. परमार की प्रतिमा के पास न तो सरकार का कोई नुमाइंदा नजर आया और न ही कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा चेहरा.
राज्य सरकार की इस अनदेखी पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा ऐतराज जताया है. भाजपा के प्रदेश मीडिया संयोजक करन नंदा ने शिमला के रिज पर डॉ. परमार की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और सरकार पर सवाल उठाए. नंदा ने कहा कि 'ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस मुख्यमंत्री ने हिमाचल को एक अलग पहचान दी और जो अपनी सादगी और दूरदर्शी सोच के लिए जाने जाते थे, उनकी पुण्यतिथि पर सरकार ने एक छोटा सा कार्यक्रम तक आयोजित करने की जहमत नहीं उठाई. डॉ. परमार जैसे व्यक्तित्व को भुला देना न केवल उनका अपमान है, बल्कि हिमाचल के गौरवशाली इतिहास को नजरअंदाज करने जैसा है.'
आम जनता पर आर्थिक बोझ डालने का आरोप
श्रद्धांजलि देने के बाद मीडिया से बातचीत में करन नंदा ने नगर निगम शिमला और प्रदेश सरकार को अन्य मुद्दों पर भी घेरा। उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रदेश में टूरिस्ट सीजन पहले ही मंदी की मार झेल रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार पार्किंग शुल्क बढ़ाकर पर्यटन कारोबार की कमर तोड़ रही है. इसके साथ ही शिमला के आम लोगों पर भी गार्बेज शुल्क को बढ़ाकर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने का काम किया जा रहा है. नगर निगम शिमला का ये फैसला जनविरोधी है. इस फैसले को वापस लेना चाहिए.
दूसरी तरफ सीएम सुक्खू ने सोशल मीडिया पर 'वाईएस परमार को याद करते हुए लिखा 'स्वतंत्रता सेनानी, हिमाचल निर्माता और प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. यशवंत सिंह परमार जी की पुण्यतिथि पर उन्हें शत-शत नमन. डॉ. परमार जी का जीवन जनसेवा, संस्कृति और अस्मिता की रक्षा के प्रति अड़िग समर्पण का प्रतीक था. हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना अहम योगदान दिया और हमारी सांस्कृतिक पहचान को सशक्त किया. हम डॉ. परमार जी के दिखाए मार्ग पर चलते हुए, उनकी विरासत को संजोए रखेंगे और उसे आगे बढ़ाएंगे.'
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