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चीन में बैठे मरीज की भारत से रोबोटिक सर्जरी, हिमाचल के डॉ. विवेक बिंदल ने किया ये कमाल

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के नाहन से संबंध रखने वाले प्रसिद्ध रोबोटिक सर्जन डॉ. विवेक बिंदल ने चिकित्सा क्षेत्र में तकनीक और विशेषज्ञता के मेल की एक उल्लेखनीय मिसाल पेश की है. डॉ. विवेक बिंदल ने भारत में बैठकर चीन में मौजूद एक मरीज की लाइव टेलीरॉबोटिक सर्जरी सफलतापूर्वक की. इस उपलब्धि की जानकारी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं डॉ. विवेक बिंदल के पिता डॉ. राजीव बिंदल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की है.

यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि टेलीरॉबोटिक सर्जरी में ऑपरेशन करने वाला चिकित्सक और मरीज एक ही स्थान पर मौजूद नहीं होते. सर्जन एक स्थान से अत्याधुनिक रोबोटिक कंसोल को नियंत्रित करता है, जबकि रोबोटिक सिस्टम मरीज के पास रहकर सर्जिकल प्रक्रिया को अंजाम देता है. ऑपरेशन क्षेत्र का लाइव विजुअल फीडबैक लगातार सर्जन तक पहुंचता रहता है, जिससे चिकित्सक रियल टाइम में प्रक्रिया को नियंत्रित कर सकता है.

भारत में सर्जन, चीन में मरीज

टेलीरॉबोटिक सर्जरी की पूरी प्रक्रिया में तकनीकी सटीकता के साथ-साथ बेहद कम लेटेंसी, सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन और रियल टाइम कम्युनिकेशन बेहद महत्वपूर्ण होते हैं. सर्जन की सूक्ष्म गतिविधियां रोबोटिक सिस्टम तक पहुंचती हैं और उसी के अनुरूप ऑपरेशन स्थल पर मौजूद रोबोटिक उपकरण काम करते हैं. ऐसे में भारत में मौजूद डॉ. विवेक बिंदल द्वारा चीन में मौजूद मरीज की लाइव सर्जरी किया जाना आधुनिक चिकित्सा तकनीक की उस क्षमता को सामने लाता है, जिसमें विशेषज्ञता को भौगोलिक दूरी की सीमा से आगे पहुंचाया जा सकता है.