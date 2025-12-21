ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में डॉ. विनीता हत्याकांड, कोर्ट ने 5 दोषियों को सुनाई फांसी की सजा, नौकरानी ने प्रेमी संग मिलकर की थी वारदात

कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सेक्टर-13 में रहने वाली डॉक्टर विनीता हत्याकांड में 5 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है. मामला 9 जनवरी 2023 का है. डॉक्टर विनीता की हत्या उसकी पहले रह चुकी नौकरानी और उसके प्रेमी के साथियों ने मिलकर की थी. मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 5 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा का ऐलान किया है.

पांच दोषियों को फांसी: कुरुक्षेत्र में उप जिला न्यायवादी राजकुमार ने बताया कि कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमराज की कोर्ट में यह मामला विचाराधीन था. लेकिन न्यायाधीश ने इसमें सबूत के आधार पर महिला डॉक्टर की पहले नौकरानी रह चुकी, मूल रूप से कैथल निवासी पूनम देवी है. उस समय वह कुरुक्षेत्र के मोहन नगर में रहती थी. पूनम देवी और उसके प्रेमी विक्रम तथा उनके अन्य साथी विक्रमजीत (कैथल निवासी), किन्नर सुनील (कैथल निवासी) और यूपी निवासी मनीष को फांसी की सजा सुनाई है.

दो आरोपी बरी: इस मामले में अन्य दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया था. दोनों आरोपियों ने हथियार सप्लाई किए थे. उत्तर प्रदेश के चेतराव और उमेश को सबूत के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया है.

क्या है पूरा मामला: बता दें कि घटना 9 जनवरी 2023 की है. गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर विनीता सेक्टर-13 स्थित अपने घर में केक बनाने का काम भी करती थी और घर के नीचे वह अपने पति अतुल अरोड़ा के साथ मिलकर अस्पताल चला रही थी. ऊपर वह खुद रहते थे और उस दौरान 9 जनवरी 2023 को दो लोग केक लेने के बहाने डॉक्टर के घर पर आते हैं. वहां पर मौका मिलते ही डॉक्टर अतुल के माता-पिता और उनके परिवार को गन दिखाकर बंधक बनाते हैं.

महिला के सिर पर किया था हमला: जब डॉक्टर अतुल की पत्नी विनीता ने उनका विरोध किया तो आरोपियों ने उसके सिर पर किसी वस्तु से वार कर दिया. डॉ. विनीता को सिर पर चोट लग गई. जिसके बाद उसका पति डॉक्टर अमित वहां से भागकर अपनी जान बचाता है और शोर मचाना शुरू करता है. इस दौरान आरोपी मौके से फरार हो जाते हैं. इसके बाद कुरुक्षेत्र सिटी थाना पुलिस ने मामले में हत्या और डकैती तथा आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया. मामले की जांच शुरू की की.