ETV Bharat / state

डॉ तीजन बाई सम्मान से नवाजे गए चेतनलाल देवांगन, पंडवानी गायन में हासिल किया मुकाम, 55 सालों में 10 हजार से ज्यादा दे चुके प्रस्तुति

डॉ. तीजन बाई सम्मान से नवाजे गए चेतनलाल देवांगन ( ETV Bharat )

रायपुर: छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोककला पंडवानी गायिकी विधा को सहेजने और विश्व पटल पर पहचान दिलाने में जुटे, वरिष्ठ कलाकार चेतन लाल देवांगन को डॉ. तीजन बाई सम्मान मिला है. छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर रायपुर में आयोजित समारोह में यह सम्मान उनको दिया गया. दुर्ग निवासी चेतनलाल देवांगन को यह सम्मान पंडवानी गायिकी के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला.

55 वर्षों से पंडवानी की साधना कर रहे चेतनलाल देवांगन अब तक 10 हजार से अधिक मंचों पर प्रस्तुति दे चुके हैं. 71 वर्ष की उम्र में भी गांव-गांव जाकर पंडवानी का प्रचार-प्रसार चेतनलाल देवांगन कर रहे हैं. सम्मान, संघर्ष, पंडवानी की बदलती शैली और नई पीढ़ी को इस लोककला से जोड़ने के प्रयासों को लेकर ईटीवी भारत से उन्होने खास बातचीत की.