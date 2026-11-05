डॉ तीजन बाई सम्मान से नवाजे गए चेतनलाल देवांगन, पंडवानी गायन में हासिल किया मुकाम, 55 सालों में 10 हजार से ज्यादा दे चुके प्रस्तुति
71 साल के चेतनलाल देवांगन आज भी साल में 150 दिन गांव-गांव घूमकर पंडवानी गायिका का प्रदर्शन कर रहे हैं. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 5, 2026 at 4:35 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोककला पंडवानी गायिकी विधा को सहेजने और विश्व पटल पर पहचान दिलाने में जुटे, वरिष्ठ कलाकार चेतन लाल देवांगन को डॉ. तीजन बाई सम्मान मिला है. छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर रायपुर में आयोजित समारोह में यह सम्मान उनको दिया गया. दुर्ग निवासी चेतनलाल देवांगन को यह सम्मान पंडवानी गायिकी के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला.
55 वर्षों से पंडवानी की साधना कर रहे चेतनलाल देवांगन अब तक 10 हजार से अधिक मंचों पर प्रस्तुति दे चुके हैं. 71 वर्ष की उम्र में भी गांव-गांव जाकर पंडवानी का प्रचार-प्रसार चेतनलाल देवांगन कर रहे हैं. सम्मान, संघर्ष, पंडवानी की बदलती शैली और नई पीढ़ी को इस लोककला से जोड़ने के प्रयासों को लेकर ईटीवी भारत से उन्होने खास बातचीत की.
सवाल: डॉ. तीजन बाई सम्मान से अलंकृत किए जाने पर कैसा महसूस कर रहे हैं और इस खास अवसर पर क्या संदेश देंगे ?
जवाब: यह मेरे लिए बेहद खुशी और गौरव का क्षण है. 1968 से विद्यार्थी जीवन में ही पंडवानी के आदि पुरुष झाड़ूराम देवांगन से प्रभावित होकर मैंने इस कला की साधना शुरू की. अब तक 55 वर्षों में 10 हजार से अधिक मंचों पर पंडवानी की प्रस्तुति दे चुका हूं. शासकीय, अर्धशासकीय मंचों से लेकर संगीत नाटक अकादमी, इंडिया गॉट टैलेंट और कृषि चैनल सहित विभिन्न मंचों पर पंडवानी गायन किया. आज 71 साल की उम्र में भी साल में लगभग 150 दिन गांव-गांव जाकर पंडवानी प्रस्तुत करता हूं. मुझे लगता है कि मेरी इसी दीर्घकालिक सेवा और समर्पण को देखते हुए सरकार ने मुझे इस सम्मान के योग्य समझा.
सवाल: डॉ. तीजन बाई सम्मान की शुरुआत के बाद यह सम्मान प्राप्त करने वाले आप पहले कलाकार हैं. डॉ. तीजन बाई के पंडवानी में योगदान को किस रूप में देखते हैं ?
जवाब: मुझे पहले भी भुइयां सम्मान, धरती पुत्र सम्मान सहित कई पुरस्कार मिल चुके हैं. तीजन दीदी के साथ कई बार बैठने और चर्चा करने का अवसर मिला. पंडवानी की दो प्रमुख शैलियां हैं- वेदमती और कापालिक. तीजन दीदी ने वर्ष 1970 से पंडवानी गायन शुरू किया, जबकि मैंने वर्ष 1968 से इसकी साधना शुरू की थी. पंडवानी की खासियत यह है कि एक कलाकार ही विभिन्न पात्रों का परिचय देते हुए उनमें एकाकार हो जाता है. जब भीम का प्रसंग आता है तो कलाकार रौद्र रूप धारण करता है और तंबूरे को गदा बनाकर कथा को जीवंत कर देता है. ऐसा लगता है मानो महाभारत की घटना हमारे सामने घट रही हो.
तीजन दीदी ने पंडवानी को विश्व के रंगमंच पर पहचान दिलाई. उनके नाम पर राज्य अलंकरण की घोषणा होना हम सभी कलाकारों के लिए गौरव की बात है. मेरी संस्था में करीब 40 पंडवानी कलाकार हैं. सभी ने मेरी वरिष्ठता और लंबे समय की साधना को देखते हुए मेरे नाम पर सहमति जताई थी. इसलिए मुझे इस सम्मान का हकदार माना गया.
सवाल: क्या आप युवाओं को पंडवानी का प्रशिक्षण भी देते हैं, नई पीढ़ी को इस कला से जोड़ने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं आप ?
जवाब: मैंने पंडवानी प्रशिक्षण के लिए एक भवन भी बनाया है. पहले जब हम 5, 10 या 12 दिनों के लिए कहीं जाते थे, तो बच्चों को अपने साथ लेकर घूमते थे, इसी दौरान उन्हें पंडवानी सिखाते थे. मेरा मानना है कि इस कला को केवल किताबों से नहीं, बल्कि मंच पर प्रस्तुति और अभ्यास के जरिए बेहतर तरीके से सीखा जा सकता है. अब तक मैंने 15 पुरुष कलाकारों को पंडवानी का प्रशिक्षण दिया है. कापालिक शैली में भी कुछ लड़कियां आगे आ रही हैं और इसे सीखने में रुचि दिखा रही हैं. हमारा प्रयास है कि दोनों शैलियों में नए कलाकार तैयार हों और यह परंपरा आगे बढ़ती रहें.
सवाल: आज मनोरंजन के साधन बढ़ गए हैं, ऐसे में पंडवानी की स्थिति क्या है और क्या युवा पीढ़ी इस लोककला से दूर होती जा रही है ?
सवाल: पहले ग्रामीण क्षेत्रों में पंडवानी के कार्यक्रम आठ, दस या पंद्रह दिनों तक चलते थे. लोग आध्यात्मिक भाव से कथा सुनते थे और तंबूरा-मंजीरे की धुन पर महाभारत के प्रसंगों का आनंद लेते थे. लेकिन अब पंडवानी को ज्यादातर 1 दिन के मनोरंजन तक सीमित कर दिया गया है. ऐसे में नई पीढ़ी को इस कला की गहराई समझने का पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाता. हालांकि आज के युवा हमारे यूट्यूब कार्यक्रमों को देखकर बार-बार बधाई देते हैं. वे समझ रहे हैं कि पंडवानी की प्रस्तुति कितनी प्रभावशाली हो सकती है. पहले पंडवानी में चौपाई और दोहों के माध्यम से कथा कही जाती थी. अब कई जगह मनोरंजन के लिए उसमें मिर्च-मसाला और किस्से जोड़ दिए जाते हैं. इससे मूल कथा का आनंद और आध्यात्मिक पक्ष कहीं-कहीं पीछे छूटता दिखाई देता है.
सवाल: क्या समय के साथ पंडवानी में भी बदलाव जरूरी है और आपने इस दिशा में कौन-से नए प्रयोग किए ?
जवाब: सृष्टि परिवर्तनशील है, इसलिए समय के साथ बदलाव होना स्वाभाविक है और हम भी नए प्रयोग करेंगे. लेकिन बदलाव के नाम पर पंडवानी की मूल पहचान और उसके प्रमुख पात्रों को ही हटा देना उचित नहीं. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पंडवानी प्रस्तुत करने के नाम पर भीम और अर्जुन जैसे पात्रों को ही निकाल दें और केवल मनोरंजन को प्राथमिकता दें. मैंने इस दिशा में युगलबंदी का एक नया प्रयोग किया. इसमें एक ओर हमारी बहन पंडवानी गायन करती हैं और दूसरी ओर मैं बैठकर प्रस्तुति देता हूं, संगीतकार एक ही रहते हैं. इस तरह दोनों कलाकारों की प्रस्तुति के समन्वय से पंडवानी में नया आकर्षण पैदा होता है. मेरा प्रयास है कि नए प्रयोग हों, लेकिन कला की मूल परंपरा और गरिमा स्थापित रहे.
सवाल: प्रदेश के युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे, पंडवानी को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए उनकी क्या भूमिका हो ?
जवाब: मैं छत्तीसगढ़ के युवाओं से अपील करना चाहूंगा कि वे अपनी पारंपरिक लोककलाओं से जुड़ें. पंडवानी ने छत्तीसगढ़ को विश्व के रंगमंच पर एक अलग पहचान दिलाई. महाभारत की कथा तो देश के सभी राज्यों में प्रचलित है, लेकिन छत्तीसगढ़ ने जिस विशिष्ट शैली में इस कथा को प्रस्तुत किया है, उसने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है. इस धरोहर को बनाए रखने के लिए युवाओं को हमारे साथ जुड़ना चाहिए और इसके प्रचार-प्रसार में सहयोग करना चाहिए. आज हम देख रहे हैं कि तीजन दीदी से प्रभावित होकर छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में लड़कियां पंडवानी गायन कर रही हैं, जबकि पुरुष कलाकार अपेक्षाकृत कम दिखाई देते हैं. मैं युवाओं, विशेषकर पुरुष कलाकारों से भी कहना चाहूंगा कि वे आगे आएं और वेदमती शैली में पंडवानी सीखें.
पंडवानी केवल एक कला नहीं है, बल्कि इसमें आध्यात्मिक तत्व भी समाहित है. युवाओं को इसके आध्यात्मिक पक्ष को भी समझना चाहिए. मेरा मानना है कि जीवन का उद्देश्य संस्कृति से जुड़े रहने के साथ-साथ आध्यात्मिक जड़ों को मजबूत करना भी होना चाहिए.
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