किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का 21वां दीक्षांत दिवस समारोह, डॉ. तनुश्री सिंह को मिले 6 गोल्ड मेडल

किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का 21वां दीक्षांत दिवस समारोह शनिवार को मनाया गया. इसमें सबसे अधिक मेडल डॉ. तनुश्री सिंह को मिले.

Photo Credit: ETV Bharat
डॉ. तनुश्री सिंह को सर्वाधिक 6 गोल्ड मेडल मिले (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 20, 2025 at 6:03 PM IST

Updated : December 20, 2025 at 6:19 PM IST

लखनऊ: किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का 21वां दीक्षांत दिवस समारोह शनिवार को मनाया गया. इस दौरान सबसे अधिक मेडल पाने वाली डॉ. तनुश्री सिंह रही. हीवेट मेडल पर एमबीबीएस छात्रा तनुश्री सिंह ने कब्जा जमाया है. इसके साथ उन्हें छह गोल्ड, दो सिल्वर और बुक प्राइज से भी नवाजा गया. एमबीबीएस के मेधावी छात्र मयंक सुहाग को चांसलर गोल्ड मेडल समेत 4 गोल्ड, एक बुक प्राइज और एक सर्टिफिकेट प्राइज प्राप्त हुआ.

बीडीएस टॉपर डॉ. शिवांगी सिंह को तीन सिल्वर मेडल मिले: बीडीएस टॉपर डॉ. शिवांगी सिंह को डॉ. एचडी गुप्ता मेमोरियल गोल्ड मेडल, डॉ. एमएन माथुर गोल्ड मेडल और केजीएमयू गोल्ड मेडल सहित तीन सिल्वर और दो सर्टिफिकेट से नवाजा गया. हर्षिता यादव को डॉ. गोविल गोल्ड मेडल मिला. कुल मिलाकर 81 मेधावियों को मेडल प्रदान किए गए, जिनमें 33 छात्र और 48 छात्राएं शामिल हैं.

अपनी उपलब्धि पर बात करते छात्र-छात्राएं (Video Credit: ETV Bharat)

डॉ. तनुश्री सिंह को सबसे अधिक अवार्ड मिले: कुल 2441 छात्र-छात्राओं को डिग्री प्रदान की गयी, जिनमें 1224 छात्र और 1217 छात्राएं हैं. समारोह में कुल 100 गोल्ड मेडल, 7 सिल्वर, 2 बुक प्राइज, 3 कैश प्राइज और 7 सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर वितरित किया गया. डॉ. तनुश्री सिंह को सबसे अधिक अवार्ड प्राप्त हुआ है. तनुश्री ने बातचीत के दौरान बताया कि एमबीबीएस की छात्रा हूं और मेरा इंटर्नशिप चल रहा है. राज्यपाल के द्वारा हमें सम्मानित किया गया है और आज इतने सम्मान मिले हैं कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है.

मेडल के लिए नहीं की थी पढ़ाई: मैं इस मेडल के लिए पढ़ाई नहीं की थी. मैंने अपने करियर के लिए पढ़ाई की थी. यह मैडम उसी का नतीजा है आज मेरे माता-पिता भी यहां पर मौजूद है. मेरी मां डॉक्टर है. तनुश्री ने बताया कि मेरे लिए पढ़ाई बहुत मायने रखती है. ज्यादातर समय पढ़ाई में जाता हैं. जूनियर को यही मैसेज है कि मन लगाकर पढ़ाई करें और मेहनत से काम करें.

माता-पिता का दिल हुआ बाग-बाग: तनुश्री की मां डॉ. सुजाता देव ने कहा कि आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है. मेरी बेटी ने पूरे कैंपस में टॉप किया है. इससे बड़ी और कोई खुशी नहीं है सभी बहुत तारीफ कर रहे हैं और इतनी मेडल इसने हासिल किया है कि खुशी से दिल खुश है. डॉ. शिवांगी सिंह ने बताया कि मैंने बीडीएस टॉप किया है. इसके लिए डॉ. एचडी गुप्ता मेमोरियल गोल्ड मेडल, डॉ. एमएन माथुर गोल्ड मेडल और केजीएमयू गोल्ड मेडल सहित तीन सिल्वर और दो सर्टिफिकेट मिले हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
100 गोल्ड मेडल, 7 सिल्वर, 2 बुक प्राइज, 3 कैश प्राइज और 7 सर्टिफिकेट दिए गये. (Photo Credit: ETV Bharat)

बचपन से डॉक्टर बनना चाहती थीं: उन्होंने कहा कि आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है. इस मौके पर मेरे घर से मेरे माता-पिता एवं मेरे भाई पहुंच नहीं पाए हैं. अपने परिवार की पहली डॉक्टर हूं. घर वालों ने हमेशा सहयोग किया और मेरा सपना था बचपन से डॉक्टर बनना और आज मेरा यह सपना साकार हुआ. डॉ. हर्षिता यादव ने बताया कि मुझे पांच गोल्ड और दो सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है. मैंने अपनी तरफ से पूरा बेस्ट किया है. मेरे जब पढ़ाई करनी शुरू की तो मैं नहीं सोचा था कि मुझे इतना सम्मान मिलेगा इतना अवार्ड मिलेगा. मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए मेहनत की थी.

बेटी की उपलब्धि से बहुत खुशी हुई: डॉ. हर्षिता यादव की मां ने कहा कि आज मेरी बेटी ने मुझे कैसा मौका दिया है जिसमें मैं इतना प्राउड फील कर रही हूं कि मेरे पास शब्द नहीं है कुछ बताने के लिए और मैं बहुत खुश हूं. मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि मैं हर्षिता की मां हूं. वहीं, हर्षिता के पिता ने कहा कि मेरी बेटी ने टॉप किया है इससे बड़ा मेरे लिए कोई और बात नहीं है. इसे इतने मेडल मिले. इसके लिए मैं बहुत खुश हूं. और इसने बचपन से ही इसके लिए मेहनत की है. पढ़ाई के अलावा कहीं दूसरी और ध्यान नहीं दिया.

मरीजों की सेवा पर फोकस रहेगा: डॉ. सुभ्रा पाण्डेय ने कहा कि एमबीबीएस और पीजी दोनों केजीएमयू से किया है. आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है. आज हमें डिग्री मिली है इसके लिए हमने इतने साल मेहनत की है. डॉ. साकेत साहू ने कहा कि मैंने केजीएमयू से साइकेट्री एमडी पूरा क्या है. आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है आज हमें डिग्री मिली है और हमारा पूरा ध्यान है कि हम मरीज की सेवा कर सकें. उन्हें बेहतर इलाजदे सके.

लगन और मेहनत का फल मिला: डॉ. शिवांक तोमर ने कहा कि दीक्षांत समारोह एक स्टूडेंट और प्रोफेसर सभी के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है यह एक गौरव में कार्यक्रम रहा काफी कुछ सीखने को मिला तो सब लोग बहुत खुश है. जूनियर्स के लिए यही मैसेज है कि जो लोग सिर्फ पैसे के लिए डॉक्टर बनना चाहते हैं या सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के लिए डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं. वह ऐसा न करें. लगन से मेहनत से पढ़ाई करें और अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है और मरीज का अच्छे से ख्याल रखें.

गोल्ड मेडल पाकर बहुत अच्छा लगा: डॉ. शेकेब जैदी ने बताया कि हम अपनी पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है सिंसेरिटी बहुत मायने रखता है यही हमारी सीनियर्स ने हमें बताया और आज के लिए हमारा दिन बहुत खास. डॉ. शुभम शुक्ला ने बताया कि केजीएमयू के पल्मोनरी विभाग से मैं जुड़ा हुआ हूं.

डॉक्टर सूर्यकांत और डॉक्टर संतोष के नेतृत्व में मैंने पूरा काम किया है. और मेरे लिए आज का दिन बहुत बड़ा है. मुझे गोल्ड मेडल पाकर बहुत अच्छा लग रहा है. इसके लिए मैं अपनी सीनियर्स अपने माता-पिता सभी को थैंक यू करता हूं.

Last Updated : December 20, 2025 at 6:19 PM IST

