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बोकारो में शूटिंग रेंज का उद्घाटन, छिपी प्रतिभाओं को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना मुख्य उद्देश्य

बोकारो: जिले के सरस्वती विद्या मंदिर स्थित सेक्टर-3सी में बोकारो राइफल क्लब की ओर से डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया. शूटिंग रेंज का शुभारंभ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक गोपाल शर्मा ने किया. इस पहल का मकसद 2036 के संभावित ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए जिले में राइफल शूटिंग को बढ़ावा देना और छिपी हुई प्रतिभाओं को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है.

वहीं क्लब का लक्ष्य है कि बोकारो के युवा भविष्य में भारत का प्रतिनिधित्व करें. कार्यक्रम में खेलों के महत्व और आधुनिक शूटिंग प्रशिक्षण की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया.

बोकारो में शूटिंग रेंज का उद्घाटन (Etv Bharat)

कम शुल्क पर दिया जाएगा छात्रों को प्रशिक्षण

राइफल शूटिंग रेंज के प्रशिक्षक पिंटू यादव ने कहा कि पढ़ाई के साथ-साथ खेल भी विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है. उन्होंने कहा कि खेल के माध्यम से बच्चे अनुशासन सीखते हैं और देश का नाम रोशन कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि इस शूटिंग रेंज में विद्यार्थियों को बेहद कम शुल्क पर प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा समय के अनुरूप आधुनिक हथियारों के संचालन का प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाएगा.