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कोडरमा में मनाई गई डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती, आदित्य साहू बोले- सरकार के अंदरखाने सब कुछ ठीक नहीं

कोडरमा में भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

Aditya Sahu IN birth anniversary of Syama Prasad Mukherjee
श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती कार्यक्रम में आदित्या साहू (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 6, 2026 at 7:50 PM IST

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कोडरमा: जिले के डोमचांच स्थित बैजनाथ प्रसाद स्नेही कॉलेज में भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के मौके पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू उपस्थित रहे, यहां उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन, विचारों और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को अभूतपूर्व बताया.

कार्यकर्ताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पदचिन्हों पर चलने का लिया संकल्प

एक देश, एक प्रधान, एक विधान और एक निशान का संदेश देने वाले डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मनाई गई. कार्यक्रम में विधायक डॉ. नीरा यादव के अलावा कई प्रदेश स्तरीय नेता शामिल हुए. इसके साथ बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पदचिन्हों पर चलने का संकल्प लिया. कार्यक्रम के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने 'एक पेड़ मां के नाम' कार्यक्रम के तहत पौधरोपण भी किया.

जानकारी देते प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू (Etv Bharat)

सरकार के अंदरखाने में सब कुछ ठीक नहीं: आदित्य साहू

मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि झारखंड में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ा है, अपराधियों में पुलिस का भय खत्म हो गया है. जमशेदपुर में बेखौफ अपराधियों ने पुलिस के सामने एक शख्स की हत्या कर दी. वहीं वित्तमंत्री राधकृष्ण किशोर के द्वारा सुरक्षा वापस किये जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार के अंदरखाने में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और मंत्रिमंडल में शामिल दलों के बीच विरोधाभास है.

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125TH BIRTH ANNIVERSARY CELEBRATED
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SYAMA PRASAD MUKHERJEE

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