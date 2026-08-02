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आईआईटी आईएसएम धनबाद में नए विद्यार्थियों को डॉ. सुव्रोकमल दत्ता का संदेश, एआई को लेकर कही ये बात!

आईआईटी आईएसएम धनबाद के ओरिएंटेशन कार्यक्रम में डॉ. सुव्रोकमल दत्ता बतौर गेस्ट स्पीकर शामिल हुए.

Dr Suvrokamal Dutta gave several tips to new students at IIT ISM Dhanbad
आईआईटी आईएसएम धनबाद के ओरिएंटेशन कार्यक्रम में डॉ. सुव्रोकमल दत्ता (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 2, 2026 at 11:41 PM IST

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धनबादः आईआईटी आईएसएम धनबाद के ओरिएंटेशन कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ, नीति विश्लेषक एवं मीडिया विशेषज्ञ डॉ. सुव्रोकमल दत्ता ने नवप्रवेशी छात्रों को संबोधित किया.

उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तेजी से दुनिया को बदल रहा है, लेकिन इसकी वास्तविक उपयोगिता तभी है जब इसे मानव की प्रतिभा, कल्पनाशीलता और विवेक को सशक्त बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, न कि उसके स्थान पर.

पेनमैन ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आईआईटी (आईएसएम) देश के अग्रणी तकनीकी संस्थानों में शामिल है. यहां अध्ययन करने वाले छात्रों के पास ऐसे शोध और नवाचार करने का अवसर है, जो न केवल भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर भी नई दिशा दे सकते हैं. उन्होंने संस्थान को अपनी "दूसरी कर्मभूमि" बताते हुए यहां की शैक्षणिक परंपरा और शोध संस्कृति की सराहना की.

अपने संबोधन में डॉ. दत्ता ने कहा कि वर्तमान दौर में एआई और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, लेकिन किसी भी तकनीक की सफलता उसके उपयोगकर्ता की सोच, नैतिक मूल्यों और निर्णय क्षमता पर निर्भर करती है. इसलिए विद्यार्थियों को तकनीकी दक्षता के साथ मानवीय संवेदनशीलता, नैतिक आचरण और स्वतंत्र चिंतन को भी विकसित करना चाहिए.

उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि वे अनुसंधान, नवाचार और समाज की समस्याओं के समाधान के लिए तकनीक का रचनात्मक उपयोग करें. उनका कहना था कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में युवाओं की भूमिका सबसे अहम होगी और आईआईटी (आईएसएम) जैसे संस्थानों के विद्यार्थी इस परिवर्तन के प्रमुख वाहक बन सकते हैं.

डॉ. दत्ता ने संस्थान की अंतरराष्ट्रीय उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि खनन, क्रिटिकल मिनरल्स और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में आईआईटी (आईएसएम) ने वैश्विक स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है. इससे विद्यार्थियों के लिए अनुसंधान और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के नए अवसर लगातार बढ़ रहे हैं.

उन्होंने विद्यार्थियों को अनुशासन, जिज्ञासा, निरंतर सीखने की प्रवृत्ति और सामाजिक उत्तरदायित्व को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि किसी भी तकनीक की सफलता तभी सार्थक मानी जाएगी, जब उसका लाभ समाज और मानवता के हित में पहुंचे.

कौन हैं डॉ. सुव्रोकमल दत्ता

डॉ. सुव्रोकमल दत्ता अंतरराष्ट्रीय विदेश नीति, आर्थिक एवं राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ, मीडिया विश्लेषक और नीति रणनीतिकार हैं. वे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में सलाहकार की भूमिका निभा चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, दिल्ली विश्वविद्यालय सहित देश के अनेक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में भू-राजनीति, वैश्विक कूटनीति और भारत की बदलती अंतरराष्ट्रीय भूमिका पर व्याख्यान दिए हैं.

यह व्याख्यान आईआईटी (आईएसएम) के ओरिएंटेशन कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य नए विद्यार्थियों को संस्थान की शैक्षणिक परंपराओं, शोध संस्कृति, उपलब्ध अवसरों और सामाजिक दायित्वों से परिचित कराना तथा उन्हें जिम्मेदार, संवेदनशील और नवाचारोन्मुख पेशेवर बनने के लिए प्रेरित करना है.

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