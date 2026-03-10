ETV Bharat / state

महिलाओं की आवाज बनी डॉ. सुरभि सिंह... 'जब हम बोलेंगे, तभी जमाना बदलेगा' के स्लोगन से जुड़े 6 लाख लोग

डॉक्टर सुरभि सिंह ने छह लाख से ज्यादा स्कूली बालिकाओं और महिलाओं को किया जागरूक ( ETV Bharat )

,जब हम बोलेंगे, तभी जमाना बदलेगा के स्लोगन से जुड़े 6 लाख लोग (ETV Bharat)

बच्चियों को बताया कि पीरियड्स में कुछ भी छुपाने वाली बात नहीं है. साथ ही इसके लिए सैनेटरी पैड का इस्तेमाल किया जाना चाहिए. साथ ही पैड को खरीदकर लाने में भी कोई संकोच नहीं होना चाहिए. डॉक्टर सुरभि ने बताया कि माहवारी एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि अपनी जिंदगी में 300 से 400 बार हर महिला गुजरती है. पीरियड्स हमारे परिपक्वता की निशानी होते हैं. पीरियड्स होने का मतलब होता है कि अब हम बड़े हो रहे हैं और हम खुद भी संतान पैदा करने लायक बन रहे हैं. अगर पीरियड्स न हो तो कोई महिला मां नहीं बन सकती है.

डॉ सुरभि सिंह ने बताया कि जब मैंने यह मुहिम शुरू की तो मेरे घर में भी कई तरह की समस्याएं सामने आईं. मुझसे कहा गया कि यह काम करोगी तो अपना क्लीनिक कैसे चलाओगी. फिर कहा गया कि क्लिनिक को बंद करके तो यह काम करना ठीक नहीं है. ऐसे में क्लीनिक के टाइम के बाद ही काम कर सकती हो तो मैंने धीरे-धीरे समय निकालना शुरू किया. फिर स्कूलों में बच्चियों को कहानी सुना कर बात करके और पीरियड के बारे में बात करनी शुरू की.

डॉक्टर सुरभि सिंह ने छह लाख से ज्यादा स्कूली बालिकाओं और महिलाओं को किया जागरूक (ETV Bharat)

इसी दिशा में दिल्ली की डॉक्टर सुरभि सिंह पिछले 10 साल से मुहिम चला रही हैं. ग्रेटर कैलाश में रहने वाली डॉक्टर सुरभि सिंह ने बताया कि वो पेशे से स्त्री रोग विशेषज्ञ यानी गाइनेकोलॉजिस्ट है. जो महिलाएं मेरे पास आती हैं वह भी पीरियड्स या पीरियड से संबंधित अपनी समस्याओ पर मुझसे बात करने में झिझकती थीं. खुलकर बात नहीं कर पाती थीं तब मुझे लगा कि इसके बारे में जागरूकता होनी चाहिए और किसी भी तरह की शिक्षक नहीं होनी चाहिए. इसलिए मैंने फिर धीरे-धीरे इसके लिए महिलाओं से बच्चों से बातचीत करनी शुरू की और फिर यह मुहिम आगे बढ़ी.

नई दिल्ली: देश में आज भी समाज में कई महिलाएं पीरियड्स पर खुलकर बात नहीं करती हैं. ऐसे में पीरियड्स के समय पैड इस्तेमाल करने और हाइजीन मेंटेन करने की बात हो तो इस मामले में महिलाएं खुलकर बात करने से बहुत दूर हैं. वहीं, जब छोटी बच्चियों को जब पीरियड्स शुरू होते हैं तो वह कई बार डर जाती हैं और वह अपने आप को बहुत ही शर्मिंदा और दबाव में महसूस करती हैं. महिलाओं के इस शारीरिक बदलाव और पीरियड्स के मामलों को लेकर के घरों के अंदर भी एक जागरूकता का माहौल बने और छोटी बच्चियों को ही शुरू से इसके बारे में शिक्षा दी जाए तो बहुत सारी भ्रांतियां को दूर किया जा सकता है.

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में चलाया कई जागरूकता कार्यक्रम

डॉ सुरभि सिंह ने बताया कि इस तरह की कहानी सुना करके हम स्कूली बच्चियों को इसके मामले में खुलकर बात करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं. मैंने यह काम दिल्ली से शुरू किया. फिर दिल्ली के कई जिलों में आगे बढ़ाया. फिर दिल्ली सरकार की मदद से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भी जागरूकता कार्यक्रम चलाए. साथ ही पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन सहित कई तरह की कंपटीशन के माध्यम से भी इस मामले में जागरूकता शुरू की और अब धीरे-धीरे कारवां बढ़ते बढ़ते देश के करीब 11 राज्यों तक फैल गया है.

10 साल से डॉक्टर सुरभि सिंह चला रही मुहिम (ETV Bharat)

हरियाणा, यूपी, हिमाचल ,उत्तराखंड, बिहार, बंगाल में चला रही मुहिम

अब हम दिल्ली के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, बंगाल के भी कई जिलों में यह काम कर रहे हैं. डॉ सुरभि सिंह ने बताया कि किसी भी काम को मन लगाकर किया जाए तो उसमें सफलता जरूर मिलती है.पहले अकेले ही शुरू की मुहिम अब 100 ज्यादा लोगों की टीम के साथ मिलकर काम कर रहीं है.डॉ सुरभि ने बताया कि पहले मैंने अकेले ही यह मुहिम शुरू की थी. उसके बाद धीरे-धीरे लोग जुड़ते गए और यह कारवां आगे बढ़ता गया. अब मौजूदा समय में इस मुहिम से संबंधित सच्ची सहेली के काम को देखती है. डॉ सुरभि ने बताया कि जब हमने शुरू में इस मामले में बातचीत शुरू की तो बहुत से लोगों ने निगेटिव रेस्पोंस दिए. 'जब हम बोलेंगे मुंह खोलेंगे तभी जमाना बदलेगा' के स्लोगन के साथ 6 लाख बच्चों तक मुहिम पहुंची.

सच्ची सहेली नाम से संस्था बनाकर शुरू किया स्कूलों में जागरूकता का कार्य (ETV Bharat)

10 साल में 6 लाख बच्चों तक पहुंची मुहिम

डॉक्टर सुरभि सिंह ने बताया कि अब हमारा यह अवेयरनेस कार्यक्रम लगातार बढ़ता जा रहा है और हम अभी तक 10 साल में 6 लाख बच्चों तक पहुंचे हैं. हमने उनको जागरूक किया है. डॉक्टर सुरभि सिंह ने बताया कि हमने इस जागरूकता के लिए एक स्लोगन भी दिया कि जब हम बोलेंगे मुंह खोलेंगे तभी जमाना बदलेगा. जब हम बड़े-बड़े कार्यक्रम आयोजित करते हैं और इस तरह की नारेबाजी होती है तो वह बदलाव की आवाज दूर तक जाती है.

बच्चियों को बताया पीरियड्स का सही तथ्य (ETV Bharat)

महिलाओं के अलावा पुरुष भी पीरियड्स पर खुल करें बात

हम लोग जागरुक होते हैं और महिलाओं के अलावा पुरुष भी पीरियड्स पर खुलकर बात करने लगते हैं. यह बदलाव समाज में देखने को मिल रहा है. उन्होंने बताया कि हम स्कूलों में बच्चों के लिए जागरूकता कार्यक्रम करने के अलावा बड़े-बड़े सार्वजनिक जगह पर जैसे कनॉट प्लेस पर कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं. पीरियड फेस्ट का भी आयोजन करते हैं, जिसमें पीरियड वाली सभी महिलाएं खाना बनाती हैं और हम बड़े-बड़े लोगों को आमंत्रित करते हैं. वह आकर खाना खाते हैं. इसके अलावा पैड यात्रा हाथ में सेनेट्री पैड लेकर जब महिलाएं रैली निकालती हैं तो यह सब कार्यक्रम भी समाज को संदेश देते हैं.

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में चलाए कई जागरूकता कार्यक्रम (ETV Bharat)

2017 में नारी शक्ति अवार्ड से हुई सम्मानित

डॉ सुरभि सिंह ने बताया कि जब आपके काम को सराहा जाता है और किसी मंच पर कोई सम्मान मिलता है तो काम करने के लिए और अधिक ऊर्जा मिलती है. उन्होने बताया कि जब 2017 में नारी शक्ति अवार्ड दिया गया और उनके इस समाज सेवा के कार्य की सराहना की गई तो उन्होंने काफी ऊर्जावान महसूस किया और इस मुहिम को और जोर शोर से आगे बढ़ाना शुरू किया. उन्होंने बताया आज हम एक बड़ी टीम के साथ इस मुहिम में जुड़े हुए हैं और बहुत सारे स्कूल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमें आर्थिक मदद देने के लिए बड़ी-बड़ी संस्थाएं भी आगे आई हैं. उन सभी की मदद से हम अपने इस समाजिक कार्य को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं.

ये भी पढ़ें :