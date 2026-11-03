यूपी बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव डॉ. सुधर्मा सिंह का निधन, खेल जगत में शोक की लहर
यूपी बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव डॉ. सुधर्मा सिंह का दिल्ली एम्स में निधन हो गया. सैयद मोदी इंटरनेशनल सहित कई प्रतियोगिताओं में उनका योगदान रहा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 9:31 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव और उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डॉ. सुधर्मा सिंह का आकस्मिक निधन हो गया. उन्होंने दो नवंबर की रात करीब 11:30 बजे दिल्ली स्थित एम्स में अंतिम सांस ली. वह पिछले 10 से 12 दिनों से अस्वस्थ थे और अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था. उनके निधन की खबर से प्रदेश के खेल और शैक्षिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई.
बैडमिंटन के विकास में निभाई अहम भूमिका: डॉ. सुधर्मा सिंह के अंतिम दर्शन और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए विभिन्न खेल संगठनों के पदाधिकारी, खिलाड़ी और गणमान्य लोग बड़ी संख्या में पहुंचे. वह उत्तर प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव होने के साथ बीबीडी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार भी थे. प्रदेश में बैडमिंटन के विकास, खेल प्रशासन और बड़ी प्रतियोगिताओं के आयोजन में उनकी अहम भूमिका रही. उनकी प्रशासनिक क्षमता और खेल के प्रति समर्पण ने उन्हें खेल जगत में एक अलग पहचान दिलाई.
सैयद मोदी इंटरनेशनल के आयोजन में भी रहा योगदान: डॉ. सुधर्मा सिंह ने प्रदेश में बैडमिंटन को नई पहचान दिलाने के लिए लगातार काम किया. सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप सहित कई बड़ी प्रतियोगिताओं के संचालन और आयोजन में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा. उनकी देखरेख और प्रशासनिक अनुभव से प्रदेश में कई खेल प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन संभव हुआ. उनके निधन से उत्तर प्रदेश के खेल जगत ने एक अनुभवी प्रशासक और बैडमिंटन के समर्पित सहयोगी को खो दिया है.
खिलाड़ियों के हितों के लिए हमेशा रहे सक्रिय: उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव डॉ. आनन्देश्वर पाण्डेय ने डॉ. सुधर्मा सिंह के निधन पर गहरा दुख जताया. उन्होंने कहा कि डॉ. सिंह हमेशा बैडमिंटन और खिलाड़ियों के हितों के बारे में सोचते रहते थे. वह दूसरे खेलों और खिलाड़ियों के विकास के लिए भी सदैव तत्पर रहते थे. खेलों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और सहयोग को लंबे समय तक याद रखा जाएगा.
40 वर्षों से बीबीडी परिवार से जुड़े थे डॉ. सिंह: उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन और उत्तर प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष तथा बीबीडी ग्रुप के चेयरमैन विराज सागर दास ने उनके निधन को व्यक्तिगत और संस्थागत क्षति बताया. उन्होंने कहा कि डॉ. सुधर्मा सिंह पिछले करीब 40 वर्षों से उनके परिवार और बीबीडी ग्रुप से जुड़े हुए थे. उनका स्नेह, सहयोग और मार्गदर्शन हमेशा याद रहेगा. उनके जाने से उन्हें और पूरे बीबीडी परिवार को अपूरणीय क्षति पहुंची है.
डॉ. नवनीत सहगल ने भी जताया दुख: उत्तर प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन के चेयरमैन डॉ. नवनीत सहगल ने भी डॉ. सुधर्मा सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया. उन्होंने इसे प्रदेश के बैडमिंटन परिवार के लिए अपूरणीय क्षति बताया. उनके निधन से खेल जगत में उनके लंबे अनुभव, मार्गदर्शन और योगदान की कमी महसूस होगी. विभिन्न खेल संगठनों के पदाधिकारियों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.
विभिन्न खेल संगठनों के पदाधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि: डॉ. सुधर्मा सिंह के निधन पर उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष डॉ. सैयद रफत जुबैर रिजवी, प्रदेश के खेल निदेशक एवं यूपी हॉकी के अध्यक्ष डॉ. आरपी सिंह, उत्तर प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष रविंद्र चौहान और उपाध्यक्ष अरुण कक्कड़ ने शोक संवेदना व्यक्त की. उत्तर प्रदेश वुशू एसोसिएशन के सचिव मनीष कक्कड़ और उत्तर प्रदेश रोइंग एसोसिएशन के सचिव सुधीर शर्मा ने भी दुख जताया. कराटे एसोसिएशन ऑफ यूपी के अध्यक्ष टीपी हवेलिया और सचिव जसपाल सिंह ने उन्हें श्रद्धांजलि दी. यूपी टेनिस एसोसिएशन के सचिव पुनीत अग्रवाल और यूपी ताइक्वांडो एसोसिएशन के सचिव राजकुमार सहित विभिन्न खेल संगठनों के पदाधिकारियों ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया.
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