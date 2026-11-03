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यूपी बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव डॉ. सुधर्मा सिंह का निधन, खेल जगत में शोक की लहर

डॉ. सुधर्मा सिंह ने दिल्ली एम्स में ली अंतिम सांस, 40 साल से बीबीडी परिवार से जुड़े थे. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव और उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डॉ. सुधर्मा सिंह का आकस्मिक निधन हो गया. उन्होंने दो नवंबर की रात करीब 11:30 बजे दिल्ली स्थित एम्स में अंतिम सांस ली. वह पिछले 10 से 12 दिनों से अस्वस्थ थे और अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था. उनके निधन की खबर से प्रदेश के खेल और शैक्षिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई.

बैडमिंटन के विकास में निभाई अहम भूमिका: डॉ. सुधर्मा सिंह के अंतिम दर्शन और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए विभिन्न खेल संगठनों के पदाधिकारी, खिलाड़ी और गणमान्य लोग बड़ी संख्या में पहुंचे. वह उत्तर प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव होने के साथ बीबीडी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार भी थे. प्रदेश में बैडमिंटन के विकास, खेल प्रशासन और बड़ी प्रतियोगिताओं के आयोजन में उनकी अहम भूमिका रही. उनकी प्रशासनिक क्षमता और खेल के प्रति समर्पण ने उन्हें खेल जगत में एक अलग पहचान दिलाई.

सैयद मोदी इंटरनेशनल के आयोजन में भी रहा योगदान: डॉ. सुधर्मा सिंह ने प्रदेश में बैडमिंटन को नई पहचान दिलाने के लिए लगातार काम किया. सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप सहित कई बड़ी प्रतियोगिताओं के संचालन और आयोजन में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा. उनकी देखरेख और प्रशासनिक अनुभव से प्रदेश में कई खेल प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन संभव हुआ. उनके निधन से उत्तर प्रदेश के खेल जगत ने एक अनुभवी प्रशासक और बैडमिंटन के समर्पित सहयोगी को खो दिया है. खिलाड़ियों के हितों के लिए हमेशा रहे सक्रिय: उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव डॉ. आनन्देश्वर पाण्डेय ने डॉ. सुधर्मा सिंह के निधन पर गहरा दुख जताया. उन्होंने कहा कि डॉ. सिंह हमेशा बैडमिंटन और खिलाड़ियों के हितों के बारे में सोचते रहते थे. वह दूसरे खेलों और खिलाड़ियों के विकास के लिए भी सदैव तत्पर रहते थे. खेलों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और सहयोग को लंबे समय तक याद रखा जाएगा.