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डाॅ. सोनेलाल पटेल की जयंती; केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल बोलीं- "अपना दल (एस) यूपी की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित"

राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने 2027 के चुनावी अभियान का किया शंखनाद.

केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल
केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 2, 2026 at 8:13 PM IST

3 Min Read
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लखनऊ : अपना दल (एस) डाॅ. सोनेलाल पटेल की जयंती को "जन स्वाभिमान दिवस" के रूप में मना रही है. पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल गुरुवार को लखनऊ में पार्टी के एक कार्यक्रम में शामिल हुईं. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी कर माहौल को उत्साह से भर दिया.

अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को और अधिक सशक्त राजनीतिक शक्ति बनाने के लिए अभी से गांव, वार्ड एवं बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने में जुट जाएं. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत, समर्पण और जनता के विश्वास के बल पर अपना दल (एस) आज उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है.

डॉ. सोनेलाल पटेल जी की जयंती के अवसर पर आयोजित “जन स्वाभिमान दिवस” कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस दल को कभी राजनीतिक विरोधी उपहास का विषय बनाते थे, वही आज प्रदेश विधानसभा में 13 विधायकों के साथ जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाने वाली प्रभावशाली राजनीतिक ताकत बन चुका है.

उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय तथा पिछड़े, दलित, वंचित एवं शोषित वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना अपना दल (एस) की मूल विचारधारा है. इसी उद्देश्य से पार्टी निरंतर देश में जातीय जनगणना, विशेष रूप से ओबीसी की गणना, ओबीसी कल्याण के लिए पृथक मंत्रालय की स्थापना, ओबीसी क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा 8 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये किए जाने, प्रतियोगी परीक्षाओं में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ कट-ऑफ संबंधी विसंगतियों को समाप्त करने, नीट-पीजी एवं एमबीबीएस के ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी आरक्षण का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने तथा 69 हजार शिक्षक भर्ती एवं आउटसोर्सिंग नियुक्तियों में आरक्षण नियमावली का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने की मांग लगातार उठाती रही है.

कार्यक्रम में भावुक क्षण तब आया जब अनुप्रिया पटेल अपने पिता एवं पार्टी के संस्थापक डॉ. सोनेलाल पटेल को श्रद्धांजलि देने के लिए मंच पर खड़ी हुईं. पिता को याद करते हुए अनुप्रिया की आंखें नम दिखीं. उन्होंने कहा कि डॉ. सोनेलाल पटेल के विचारों को आगे बढ़ाना ही पार्टी का संकल्प है. उन्होंने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए अभी से जुट जाने का आह्वान किया और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया.

यह भी पढ़ें : मोदी सरकार 3.0 में तीसरी बार मंत्री बनीं अनुप्रिया पटेल, जानिए इनका सफरनामा

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