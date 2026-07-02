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डाॅ. सोनेलाल पटेल की जयंती; केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल बोलीं- "अपना दल (एस) यूपी की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित"

केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ( Photo credit: ETV Bharat )