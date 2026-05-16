जोधपुर की डॉ सोनल डंका वर्क की साड़ी और राजस्थानी जूलरी में बिखेरेंगी कान्स फिल्म फेस्टिवल में जलवा
डॉ सोनल के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए आउटफिट्स में राजस्थानी कढ़ाई, मिरर वर्क, बंधेज और रॉयल मारवाड़ी कल्चर की झलक दिखाई देगी.
Published : May 16, 2026 at 3:55 PM IST
जोधपुर: जोधपुर की बेटी और अंतरराष्ट्रीय फैशन जगत में अपनी अलग पहचान बना चुकी डॉ सोनल परिहार अब विश्व के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म आयोजनों में शामिल कान्स फिल्म फेस्टिवल में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने जा रही हैं. मिसेज इंडिया और मिसेज अर्थ इंटरनेशनल का खिताब अपने नाम कर चुकी डॉ सोनल को इस बार पेरिस से विशेष आमंत्रण प्राप्त हुआ है, जिसके तहत वे कान्स फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर वॉक करेंगी. पेशे से गायनेकोलॉजिस्ट डॉ सोनल शुक्रवार को जोधपुर से पेरिस के लिए रवाना हुईं.
इंडो-वेस्टर्न थीम का होगा मुख्य परिधान: इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह केवल उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान और विशेष रूप से जोधपुर की संस्कृति, विरासत और महिलाओं की प्रतिभा के लिए गौरव का क्षण है. वे कान्स के मंच पर अपनी प्रस्तुति के माध्यम से दुनिया को मारवाड़ की अपणायत, रंगों और पारंपरिक कला से परिचित करवाएंगी. कान्स फिल्म फेस्टिवल में डॉ सोनल जिन परिधानों में नजर आएंगी, उनमें राजस्थान की पारंपरिक कला और आधुनिक फैशन का अनूठा संगम देखने को मिलेगा. उनके लिए विशेष रूप से तैयार किए गए आउटफिट्स में राजस्थानी कढ़ाई, मिरर वर्क, बंधेज और रॉयल मारवाड़ी कल्चर की झलक दिखाई देगी. रेड कार्पेट के लिए उनका मुख्य परिधान इंडो-वेस्टर्न थीम पर आधारित होगा, जिसमें जोधपुर की शाही विरासत को आधुनिक अंदाज में प्रस्तुत किया जाएगा. एक परिधान में पूरे भारत के प्रतिनिधित्व को भी प्रदर्शित करेगी.
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देंगी महिला सशक्तिकरण का संदेश: डॉ सोनल का कहना है कि वे अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारतीय संस्कृति और महिला सशक्तिकरण का संदेश लेकर जा रही हैं. उनका मानना है कि छोटे शहरों की महिलाएं भी अपने सपनों को वैश्विक पहचान दिला सकती हैं, यदि उनमें आत्मविश्वास और मेहनत का जज्बा हो. जोधपुर की पहली ऐसी शख्सियत बनने जा रहीं डॉ सोनल की इस उपलब्धि से शहर में उत्साह का माहौल है. फैशन और सोशल सर्किल से जुड़े लोगों ने इसे जोधपुर के लिए गर्व का क्षण बताया है. अब सबकी नजरें कान्स फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर होंगी, जहां डॉ. सोनल परिहार राजस्थान की संस्कृति की चमक पूरी दुनिया तक पहुंचाती नजर आएंगी.
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डंका वर्क की साड़ी व जूलरी पहनेंगी: राजस्थान में करीब 400 साल पहले पैदा हुई डंका वर्क की शानदार आर्ट में इनोवेशन और डिजाइन को शामिल कर लाल रंग की यह साड़ी नीतू सिंह ने डिजाइन की है. यह ड्रैस वह रेड कार्पेट पर पहन कर जाएंगी. मीना वर्क की इस साड़ी में सोने-चांदी के साथ जर्मन सिल्वर और तांबे का डंका वर्क किया गया है. साथ में राजस्थानी जूलरी पहनेगी. इसके अलावा ई–वेस्ट के प्रति जागरूकता के लिए डिजाइन एक गाउन भी पहनेंगी.