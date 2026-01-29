ETV Bharat / state

कौन हैं पद्मश्री डॉ. श्याम सुंदर अग्रवाल ? जिन्होंने ढूंढा कालाजार का सबसे सस्ता इलाज

करीब 8 से 12 फीसदी लोगों की मृत्यु उसके इलाज से हो जाती थी. एक समय ऐसा भी आया कि सिर्फ एक तिहाई लोग ही इस रोग से ठीक हो रहे थे. वह दवा भी एक महीने देनी पड़ती थी. डॉ. श्याम सुंदर ने बताया कि फिर हमने एक दवा खोजी, जिसे खाने से 28 दिन में रोग ठीक हो जाता था.

मुश्किल था कालाजार का इलाज: उन्होंने बताया कि किट बनाने के बाद यह परिवर्तन आया कि जिस बीमारी का पता लगाने में तीन से चार सप्ताह लग जाते थे, वह सिर्फ 10 मिनट में पता लगने लगा. उस समय जो दवा चल रही थी वह भी बहुत खतरनाक थी.

हमारे दोस्तों ने उस समय एक एनजीओ बनाया, जिसके माध्यम से हमने फील्ड वर्क शुरू किया. इस बीमारी के निदान के लिए रिसर्च में समय बहुत लग रहा था और पैसे भी बहुत खर्च हो रहे थे. हमने इसका हल खोजा और एक किट विकसित की. यह कागज की ही एक स्ट्रिप थी, जिस पर एक बूंद खून डालने पर 10 मिनट में ही पता चल जाता था कि मरीज को कालाजार है या नहीं है.

कालाजार टेस्ट के लिए विकसित की किट: प्रो. डॉ. श्याम सुंदर अग्रवाल कहते हैं कि पुरस्कार मिलना मेरे लिए खुशी की बात है. मैंने यह काम अपने देश, अपने राज्य के लिए किया है. कालाजार की बीमारी जब फैली थी, उस समय बहुत बुरी स्थिति थी.

डॉ. श्याम सुंदर ने भारत में कालाजार के उपचार में लिपिड संबंधित एम्फोटेरीसिन-बी पर सराहनीय काम किया है. इसकी सिंगल खुराक विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से मान्यता प्राप्त है. इसका उपयोग कालाजार नियंत्रक कार्यक्रम में भारत में होता है.

वाराणसी: BHU के प्रो. डॉ. श्याम सुंदर अग्रवाल को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है. भारत सरकार ने उन्हें यह अवॉर्ड कालाजार जैसी गंभीर बीमारी के खिलाफ काम करने के लिए दिया गया है. BHU के चिकित्सा विज्ञान संस्थान (IMS) में मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर श्याम सुंदर अग्रवाल को कालाजार के निदान और इलाज में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पहले भी राष्ट्रपति की ओर से ‘विजिटर पुरस्कार’ और ‘डॉ. पीएन राजू ओरेशन’ सम्मान मिल चुका है.

10 साल की रिसर्च के बाद सफलता: डॉ. श्याम सुंदर अग्रवाल ने बताया कि कालाजार के लिए दी जा रही दवाओं से लोगों को उल्टी-दस्त की समस्या शुरू हो जाती थी. जो महिलाएं प्रेग्नेंट होतीं, उन्हें यह दवा नहीं दे सकते थे. महिलाओं को ये भी बताना पड़ता था कि तीन से चार महीने तक प्रेग्नेंसी अवाइड करनी है.

साल 2000-2010 के बीच HIV के मरीजों को दी जाने वाली दवाएं बनीं. हमें पता था कि यह दवाएं कालाजार में भी काम करती हैं. यह दवाएं भी 5 से 10 दिन तक दी जाती थीं. हमारा उद्देश्य था कि कालाजार का इलाज एक दिन में ही किया जाए. फिर 10 साल के बहुत ही गहन शोध के बाद हम लोगों ने सफलता पाई. इसके बाद एक ही इंजेक्शन से मरीज ठीक हो जाते थे.

प्रो. डॉ. श्याम सुंदर अग्रवाल. (Video Credit: ETV Bharat)

पोस्ट कालाजार हो रहा इलाज: उन्होंने बताया कि कालाजार के इलाज के लिए भारत, बांग्लादेश और नेपाल ने एक साथ मुहिम शुरू की थी. हम लोगों ने जो खोज की उससे तीनों देशों को लाभ मिला. हमने अभी कालाजार के मरीजों के लिए 84 बेड लगाए थे. आज एक भी बेड पर मरीज नहीं हैं.

मगर, हमें रुकना नहीं है. जो भी कालाजार के मरीज ठीक हो जाते हैं, कुछ को चर्मरोग हो जाता है. एक गांठ बन जाती है या कुष्ठ जैसा हो जाता है. उसमें परजीवी होते हैं. ऐसे में आशंका रहती है कि फिर से वही स्थिति न बन जाए.

हमें इस पोस्ट कालाजार डर्मल लीशमैनियासिस (PKDL) जो कि चर्म रोग है, इसका इलाज खोजना है. अभी इसका इलाज बहुत खराब है. 12 सप्ताह दवा देनी पड़ती है. 84 दिन एक ही दवा को लेना बहुत ही मुश्किल काम होता है.

बीमारी खत्म करने के लिए जारी मुहिम: प्रो. डॉ. श्याम सुंदर अग्रवाल का कहना है कि अभी साल 2024 में हमने एक पत्र प्रकाशित किया है, जिसमें लिपोसोमल एम्फोटेरीसिन-बी के कॉम्बिनेशन या लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन-बी की एक खुराक से भी काफी मरीज ठीक हो जाते हैं.

अभी उसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लागू नहीं किया है. अब जो नई दवाएं आ रही हैं, उनका प्रयोग भी करना चाहिए. हो सकता है कि एक सप्ताह या 15 दिन में हम टैबलेट देकर मरीज को ठीक कर पाएं. दुर्भाग्यवश कंपनियां अपना फायदा नहीं देख पा रही हैं, तो इस ओर ध्यान नहीं दे रही हैं. हमारी लड़ाई जारी रहेगी. हमारी कोशिश है कि PKDL का भी अच्छा ट्रीटमेंट लेकर आएं.

